Ваш нос говорит больше, чем вы думаете: значение цвета и консистенции выделений

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выделения из носа - важная часть защитной системы организма, помогающая поддерживать здоровье дыхательных путей. Они увлажняют носовые пазухи, задерживают пыль, аллергены и патогены, не позволяя им проникнуть в лёгкие.

Фото: Wikipedia by Rondell Melling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ковыряние в носу

Что такое выделения из носа

Эта естественная жидкость состоит в основном из воды (около 90%) и муцина — вещества, обеспечивающего её вязкость. В норме выделения прозрачные и гладкие, но их цвет и консистенция могут изменяться в зависимости от состояния здоровья.

Естественная защита или повод для беспокойства

Нос - это барьер между внешним миром и дыхательной системой. Выделения помогают фильтровать воздух, защищая лёгкие от загрязнений и микробов. В большинстве случаев это естественный процесс, но если насморк становится постоянным, густым или меняет цвет, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Что говорит цвет выделений:

Прозрачные - нормальное состояние, возможная аллергия.

- нормальное состояние, возможная аллергия. Жёлтые или зелёные - активная борьба иммунной системы с инфекцией.

- активная борьба иммунной системы с инфекцией. Красные или коричневые - возможная травма, раздражение слизистой или влияние курения.

- возможная травма, раздражение слизистой или влияние курения. Чёрные - редкий случай, возможный контакт с загрязняющими веществами.

Эксперты отмечают, что цвет выделений сам по себе не всегда указывает на инфекцию. Жёлтые или зелёные выделения говорят лишь о накоплении иммунных клеток, а не обязательно о наличии бактериальной инфекции.

Если выделения сопровождаются сильным дискомфортом, болью в пазухах или длительным насморком, стоит обратиться к врачу для диагностики.

Уточнения

Рини́т — синдром воспаления слизистой оболочки носа.

