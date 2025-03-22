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Ваш нос говорит больше, чем вы думаете: значение цвета и консистенции выделений

1:46
Здоровье

Выделения из носа - важная часть защитной системы организма, помогающая поддерживать здоровье дыхательных путей. Они увлажняют носовые пазухи, задерживают пыль, аллергены и патогены, не позволяя им проникнуть в лёгкие.

Ковыряние в носу
Фото: Wikipedia by Rondell Melling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ковыряние в носу

Что такое выделения из носа

Эта естественная жидкость состоит в основном из воды (около 90%) и муцина — вещества, обеспечивающего её вязкость. В норме выделения прозрачные и гладкие, но их цвет и консистенция могут изменяться в зависимости от состояния здоровья.

Естественная защита или повод для беспокойства

Нос - это барьер между внешним миром и дыхательной системой. Выделения помогают фильтровать воздух, защищая лёгкие от загрязнений и микробов. В большинстве случаев это естественный процесс, но если насморк становится постоянным, густым или меняет цвет, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Что говорит цвет выделений:

  • Прозрачные - нормальное состояние, возможная аллергия.
  • Жёлтые или зелёные - активная борьба иммунной системы с инфекцией.
  • Красные или коричневые - возможная травма, раздражение слизистой или влияние курения.
  • Чёрные - редкий случай, возможный контакт с загрязняющими веществами.

Эксперты отмечают, что цвет выделений сам по себе не всегда указывает на инфекцию. Жёлтые или зелёные выделения говорят лишь о накоплении иммунных клеток, а не обязательно о наличии бактериальной инфекции.

Если выделения сопровождаются сильным дискомфортом, болью в пазухах или длительным насморком, стоит обратиться к врачу для диагностики.

Уточнения

Рини́т — синдром воспаления слизистой оболочки носа. 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Николаев Николай
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