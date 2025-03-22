Ваш нос говорит больше, чем вы думаете: значение цвета и консистенции выделений

Выделения из носа - важная часть защитной системы организма, помогающая поддерживать здоровье дыхательных путей. Они увлажняют носовые пазухи, задерживают пыль, аллергены и патогены, не позволяя им проникнуть в лёгкие.
Эта естественная жидкость состоит в основном из воды (около 90%) и муцина — вещества, обеспечивающего её вязкость. В норме выделения прозрачные и гладкие, но их цвет и консистенция могут изменяться в зависимости от состояния здоровья.
Нос - это барьер между внешним миром и дыхательной системой. Выделения помогают фильтровать воздух, защищая лёгкие от загрязнений и микробов. В большинстве случаев это естественный процесс, но если насморк становится постоянным, густым или меняет цвет, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем.
Что говорит цвет выделений:
Эксперты отмечают, что цвет выделений сам по себе не всегда указывает на инфекцию. Жёлтые или зелёные выделения говорят лишь о накоплении иммунных клеток, а не обязательно о наличии бактериальной инфекции.
Если выделения сопровождаются сильным дискомфортом, болью в пазухах или длительным насморком, стоит обратиться к врачу для диагностики.
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