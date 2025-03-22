Плохие новости для любителей фастфуда: что на самом деле творят переработанные продукты с вашим холестерином

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холестерин часто ассоциируется с проблемами сердца, но не все знают, что он необходим для нормального функционирования организма. Это воскообразное вещество желтоватого цвета вырабатывается самим телом и участвует в жизненно важных процессах.

Фото: unsplash.com by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вредная еда

Существует два типа холестерина: липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) — "хороший" холестерин, который помогает выводить излишки жиров, и липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) — "плохой", избыток которого может накапливаться в сосудах и приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Если уровень ЛПНП слишком высок, существуют способы его снижения без медикаментов. По мнению доктора Сары Берри, правильная диета может быть столь же эффективной, как лекарства. Как цитирует новостной портал МедПульс диетолог Роб Хобсон предлагает несколько простых и полезных изменений в питании:

Растворимая клетчатка помогает уменьшить уровень ЛПНП, связывая его в кишечнике. Её много в фасоли, чечевице, фруктах, овощах, орехах и семечках. Суточная норма — 30 г. Полезные жиры из оливкового масла, авокадо, орехов и жирной рыбы способствуют снижению холестерина, заменяя насыщенные жиры.

Растительный белок может стать отличной альтернативой мясу, обеспечивая организм необходимыми аминокислотами. Растительные стерины и станолы, содержащиеся в семенах, орехах, авокадо и оливковом масле, блокируют всасывание холестерина.

Минимизация ультрапереработанных продуктов снижает потребление вредных жиров, сахара и соли, что помогает поддерживать здоровый уровень холестерина. Домашняя кулинария позволяет контролировать состав пищи, избегая ненужных добавок и насыщенных жиров.

Замена продуктов может быть лёгким способом сделать рацион полезнее: оливковое масло вместо сливочного, орехи вместо хлопьев, больше овощей вместо мяса. Правило 80/20 — 80% здоровой пищи и 20% удовольствия без чувства вины. Важно поддерживать полезные привычки в долгосрочной перспективе. Изменение питания — эффективный способ регулировать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

