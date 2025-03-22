Вы взрослеете быстрее, чем думаете: 3 неожиданных признака, которые нельзя игнорировать

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Здоровье

Взросление часто воспринимается как что-то неприятное, ведь оно означает, что лучшие годы уже позади. Некоторые изменения в организме напоминают об этом ежедневно, и далеко не все они очевидны.

Пенсионеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры

Изменение голоса

Со временем голосовые связки становятся тоньше и менее упругими, из-за чего голос может звучать слабее или хриплее. У мужчин он часто становится выше, а у женщин, напротив, глубже. Если изменения мешают в повседневной жизни или охриплость не проходит несколько недель, стоит проконсультироваться с врачом.

Снижение роста

После 40 лет большинство людей начинают терять в росте. К 70 годам мужчины в среднем становятся ниже на 2,5 см, а женщины — на 5 см. После 80 лет этот процесс ускоряется. Это происходит из-за потери костной и хрящевой массы, а также ослабления мышц, поддерживающих позвоночник. Чтобы замедлить этот процесс, важно вести активный образ жизни, заниматься силовыми упражнениями и получать достаточное количество кальция и витамина D. Если потеря роста превышает 2,5 см за пару лет, лучше обратиться к врачу — это может быть признаком остеопороза.

Ослабление мигрени

Женщины страдают от мигрени в 2-3 раза чаще, чем мужчины, но с возрастом её приступы могут становиться реже и менее интенсивными. У многих мигрень исчезает после менопаузы, а её симптомы могут ослабнуть — например, пропадают аура и тошнота.

Организм меняется с возрастом, и эти изменения могут быть как негативными, так и положительными. Важно знать о них, чтобы поддерживать здоровье и качество жизни на высоком уровне.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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