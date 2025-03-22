Впервые расшифрован белок, связанный с болезнью Паркинсона: открыты 4 этапа действия

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австралийские учёные сделали открытие, которое может стать переломным моментом в борьбе с болезнью Паркинсона. Впервые им удалось подробно рассмотреть белок PINK1 - ключевой элемент в защите клеток мозга от разрушения. Это стало возможным благодаря совместной работе Института Уолтера и Элизы Холл и Исследовательского центра Паркинсона.

Уже давно известно, что PINK1 связан с митохондриями — энергетическими станциями клеток. Но до этого момента никто не знал, как именно он распознаёт повреждение и прикрепляется к митохондриям. Учёные выяснили, что именно с этого момента запускается цепочка процессов, которая позволяет организму "перерабатывать" повреждённые участки и избавляться от токсинов.

У людей с мутацией PINK1 этот механизм даёт сбой. Митофагия — а процесс очистки клеток — не работает, и это приводит к их гибели. Особенно страдают клетки мозга, которым нужно много энергии и которые восстанавливаются очень медленно.

Новое исследование показало: теперь, зная точную структуру PINK1, можно найти способ активировать его искусственно. Это открывает путь к созданию лекарств, способных замедлить или даже остановить развитие болезни.

"Это важная веха в исследованиях болезни Паркинсона. Невероятно, что мы наконец-то увидели PINK1 и поняли, как он связан с митохондриями", — говорит профессор Дэвид Командер, один из авторов работы.

Доктор Сильви Калегари добавляет, что были зафиксированы этапы работы белка, которые раньше никто не наблюдал. Он связывается с митохондриями, а затем взаимодействует с белком Паркин — именно этот процесс позволяет повреждённым участкам быть переработанными.

Учёные надеются, что теперь, имея в руках понимание механизма действия PINK1, можно будет разработать эффективные способы лечения для людей, страдающих болезнью Паркинсона, особенно с выявленной мутацией этого белка.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

