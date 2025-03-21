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Синдром метаболических нарушений: скрытая угроза, о которой не знают миллионы

2:45
Здоровье

Синдром метаболического нарушения - состояние, которое сложно распознать на ранних стадиях, но крайне важно не оставлять его без внимания. О причинах, симптомах и методах лечения рассказывает директор отделения внутренней медицины больницы Сант'Орсола в Болонье Клаудио Борги. На эту тему он выступил в эфире программы "Elisir" на Rai3.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Начало заболевания зачастую незаметно

"Синдром метаболического нарушения представляет собой совокупность факторов, формирующих общее клиническое состояние. Среди них — повышение артериального давления, изменения липидного профиля (уровня холестерина), увеличение концентрации триглицеридов и избыточный вес", _ - объясняет профессор Борги.

Хотя синдром метаболического нарушения не является болезнью в классическом понимании, его прогрессирование часто приводит к серьезным заболеваниям. Поэтому даже незначительный избыточный вес нельзя игнорировать.

Среди других симптомов — быстрая утомляемость, сложности с концентрацией, сонливость и нарушения сна. Особенно это касается обструктивного апноэ сна (OSAS), при котором ночное дыхание прерывается, из-за чего человек просыпается утром не отдохнувшим. Важно понимать, что по отдельности эти симптомы могут не вызывать беспокойства, но их совокупность свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем.

Риски осложнений

Синдром метаболического нарушения увеличивает риск развития гипертонии и диабета. Кроме того, он связан с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт. Современные исследования подтверждают его влияние на почечную недостаточность и болезни печени, такие как жировая дистрофия ("жирная печень").

Как бороться с синдромом метаболического нарушения

Профессор Борги подчеркивает: именно движение — ключевой фактор, улучшающий чувствительность организма к инсулину. Важно заниматься спортом ежедневно. В качестве медикаментозного лечения применяются препараты, направленные на снижение отдельных факторов риска. Среди них — метформин, традиционно используемый при диабете, а также современные лекарственные средства, влияющие сразу на несколько аспектов заболевания.

Однако основные советы остаются неизменными: сбалансированное питание с преобладанием рыбы и овощей, ежедневная 30-минутная прогулка, даже в помещении, минимизация употребления промышленных закусок и газированных напитков.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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