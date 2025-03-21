Синдром метаболических нарушений: скрытая угроза, о которой не знают миллионы

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синдром метаболического нарушения - состояние, которое сложно распознать на ранних стадиях, но крайне важно не оставлять его без внимания. О причинах, симптомах и методах лечения рассказывает директор отделения внутренней медицины больницы Сант'Орсола в Болонье Клаудио Борги. На эту тему он выступил в эфире программы "Elisir" на Rai3.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Начало заболевания зачастую незаметно

"Синдром метаболического нарушения представляет собой совокупность факторов, формирующих общее клиническое состояние. Среди них — повышение артериального давления, изменения липидного профиля (уровня холестерина), увеличение концентрации триглицеридов и избыточный вес", _ - объясняет профессор Борги.

Хотя синдром метаболического нарушения не является болезнью в классическом понимании, его прогрессирование часто приводит к серьезным заболеваниям. Поэтому даже незначительный избыточный вес нельзя игнорировать.

Среди других симптомов — быстрая утомляемость, сложности с концентрацией, сонливость и нарушения сна. Особенно это касается обструктивного апноэ сна (OSAS), при котором ночное дыхание прерывается, из-за чего человек просыпается утром не отдохнувшим. Важно понимать, что по отдельности эти симптомы могут не вызывать беспокойства, но их совокупность свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем.

Риски осложнений

Синдром метаболического нарушения увеличивает риск развития гипертонии и диабета. Кроме того, он связан с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт. Современные исследования подтверждают его влияние на почечную недостаточность и болезни печени, такие как жировая дистрофия ("жирная печень").

Как бороться с синдромом метаболического нарушения

Профессор Борги подчеркивает: именно движение — ключевой фактор, улучшающий чувствительность организма к инсулину. Важно заниматься спортом ежедневно. В качестве медикаментозного лечения применяются препараты, направленные на снижение отдельных факторов риска. Среди них — метформин, традиционно используемый при диабете, а также современные лекарственные средства, влияющие сразу на несколько аспектов заболевания.

Однако основные советы остаются неизменными: сбалансированное питание с преобладанием рыбы и овощей, ежедневная 30-минутная прогулка, даже в помещении, минимизация употребления промышленных закусок и газированных напитков.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

