Кишечник под контролем: секреты здоровья от ведущих гастроэнтерологов

3:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Один из факторов, который можно считать настоящей привилегией, — это регулярный стул. Как утверждает профессор Сильвио Данезе, директор отделения гастроэнтерологии и эндоскопии IRCCS Оspedale San Raffaele в Милане и профессор Университета Vita-Salute San Raffaele, проблема запоров широко распространена и может значительно ухудшать качество жизни.

Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кишечник

В своей книге "Кишечник и его диеты", написанной совместно с диетологом Амброй Чилиберто, он подробно разбирает этот вопрос и предлагает решения.

Что такое запор?

Запор (или запорная дисфункция) — это распространенное состояние, которым страдает до 15% населения. Оно проявляется затрудненной дефекацией, редкими позывами (менее трех раз в неделю), твердыми каловыми массами и ощущением неполного опорожнения кишечника. Причины запора могут быть различными: от недостатка жидкости и волокон в рационе до побочных эффектов некоторых лекарств и таких заболеваний, как диабет и гипотиреоз.

Профессор Данезе выделяет три основных механизма, которые могут вызывать запоры:

"Ленивый кишечник" - снижение моторики толстой кишки, из-за чего каловые массы застаиваются и уплотняются. Нарушение координации сфинктеров и тазовых мышц, что приводит к сложностям при дефекации. Синдром раздраженного кишечника (СРК) - функциональное расстройство, при котором запор может чередоваться с диареей.

Некоторые люди испытывают психологические барьеры, мешающие им опорожняться вне дома. Это явление называется "паркопрезис" или "стеснительный кишечник". Исследование, опубликованное в Australian Journal of General Practice, подтверждает, что эта проблема может серьезно повлиять на психическое здоровье и повседневную жизнь.

Кто страдает от запоров чаще?

Запор чаще всего встречается у женщин, особенно после 50 лет. Гормональные изменения, такие как колебания уровней эстрогена и прогестерона, снижают моторику кишечника, что делает запор распространенным явлением во время беременности, менструаций и менопаузы.

С возрастом проблема запоров усугубляется. У людей старше 65 лет его распространенность может достигать 40%, что связано с замедлением перистальтики, приемом лекарств и изменениями в питании. У беременных женщин частота запоров также составляет около 40%. В детском возрасте этот показатель гораздо ниже — от 3% до 10%.

Методы лечения: от диеты до медикаментов

Запор можно корректировать с помощью изменений образа жизни и медикаментозных средств.

Естественные методы: увеличение потребления клетчатки, достаточное количество воды и регулярная физическая активность помогают улучшить перистальтику. Лекарственные препараты: Осмотические слабительные (например, полиэтиленгликоль и оксид магния) притягивают воду в кишечник, размягчая стул.

Стимулирующие слабительные (бисакодил, сенна) ускоряют моторику, но их следует применять с осторожностью.

Прокинетики (линаклотид, прукалоприд) воздействуют на гормональную регуляцию кишечника, но требуют назначения врача.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

