Этот простой трюк с окном избавит вас от бессонницы и болезней

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди стали заботиться о качестве сна, они скупают дорогие гаджеты, которые якобы помогают обеспечить крепкий отдых ночью и бодрость в течение дня. Однако есть способы дешевле и проще, например, не закрывать окно на ночь. Что будет, если держать форточку открытой?

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Снизится риск вирусных заболеваний

Открытое окно может предотвратить распространение вирусов и бактерий.

Повысится концентрация кислорода

Он необходим каждой клетке организма. Это источник энергии для всех процессов, происходящих в теле.

Ученые доказали, что высокий уровень кислорода в воздухе снижает вероятность апноэ — временной остановки дыхания во время сна.

Будет легче уснуть

В прохладной комнате вы быстрее засыпаете. Сон в комнате, где слишком жарко, может привести к частым ночным пробуждениям. Оптимальная температура в спальне ночью — от 15 до 20°C (а лучше всего 18°C).

Уменьшится концентрация вредных веществ

В непроветриваемой комнате скапливаются не только вредные газы, но и другие примеси, которые могут отрицательно повлиять на самочувствие.

В квартиру проникнет шум с улицы

У сна с открытым окном есть один минус — шумовое загрязнение. Но в случае, если шум умеренный, он может совпадать по частоте с белым шумом. Который, наоборот, улучшает качество сна, сообщает "СЭ".

Уточнения

Фо́рточка (от нем. Pförtchen — «воротца», «дверки», через пол. forta, fórtka) — открывающаяся самостоятельно верхняя или нижняя часть створки оконного переплёта, прикреплённая на петлях к обвязке створки.

