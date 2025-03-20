Этот простой трюк с окном избавит вас от бессонницы и болезней

Многие люди стали заботиться о качестве сна, они скупают дорогие гаджеты, которые якобы помогают обеспечить крепкий отдых ночью и бодрость в течение дня. Однако есть способы дешевле и проще, например, не закрывать окно на ночь. Что будет, если держать форточку открытой?
Открытое окно может предотвратить распространение вирусов и бактерий.
Он необходим каждой клетке организма. Это источник энергии для всех процессов, происходящих в теле.
Ученые доказали, что высокий уровень кислорода в воздухе снижает вероятность апноэ — временной остановки дыхания во время сна.
В прохладной комнате вы быстрее засыпаете. Сон в комнате, где слишком жарко, может привести к частым ночным пробуждениям. Оптимальная температура в спальне ночью — от 15 до 20°C (а лучше всего 18°C).
В непроветриваемой комнате скапливаются не только вредные газы, но и другие примеси, которые могут отрицательно повлиять на самочувствие.
У сна с открытым окном есть один минус — шумовое загрязнение. Но в случае, если шум умеренный, он может совпадать по частоте с белым шумом. Который, наоборот, улучшает качество сна, сообщает "СЭ".
Фо́рточка (от нем. Pförtchen — «воротца», «дверки», через пол. forta, fórtka) — открывающаяся самостоятельно верхняя или нижняя часть створки оконного переплёта, прикреплённая на петлях к обвязке створки.
Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.