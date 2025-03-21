Диабет начинается незаметно: первые признаки, которые все игнорируют
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21.03.2025 06:16
Уровень глюкозы в крови является важным показателем здоровья, особенно в контексте диабета. Нормальные значения уровня сахара в крови варьируются в зависимости от времени суток и приёма пищи.
Фото: https://www.freepik.com
Диабет
Нормальные показатели уровня глюкозы в крови:
Натощак: 3,9-5,5 ммоль/л
Через два часа после еды: до 7,8 ммоль/л
Показатели, свидетельствующие о повышенном уровне сахара:
Натощак: 5,6-6,9 ммоль/л
Через два часа после еды: 7,8-11,0 ммоль/л
Диагностические критерии диабета:
Натощак: 7,0 ммоль/л и выше
Через два часа после еды: 11,1 ммоль/л и выше
Факторы, влияющие на колебания уровня сахара в крови:
Питание: употребление продуктов с высоким содержанием углеводов может привести к повышению уровня глюкозы.
Физическая активность: регулярные упражнения помогают снизить уровень сахара.
Стресс: повышает уровень гормонов, влияющих на глюкозу.
Медикаменты: некоторые препараты могут повышать уровень сахара.
Рекомендации по поддержанию нормального уровня глюкозы:
Сбалансированное питание: ограничение простых углеводов и увеличение потребления клетчатки.
Регулярная физическая активность: поддерживает чувствительность к инсулину.
Контроль веса: избыточный вес повышает риск диабета.
Регулярный мониторинг: позволяет своевременно выявлять отклонения. Поддержание нормального уровня глюкозы в крови является ключевым аспектом профилактики и контроля диабета. Соблюдение здорового образа жизни и регулярные медицинские обследования помогут избежать осложнений, связанных с нарушением углеводного обмена. Уточнения
(лат. Са́харный диабе́т diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин