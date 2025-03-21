Диабет начинается незаметно: первые признаки, которые все игнорируют

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Уровень глюкозы в крови является важным показателем здоровья, особенно в контексте диабета. Нормальные значения уровня сахара в крови варьируются в зависимости от времени суток и приёма пищи.​

Фото: https://www.freepik.com Диабет

Нормальные показатели уровня глюкозы в крови:

Натощак: 3,9-5,5 ммоль/л ​

​ Через два часа после еды: до 7,8 ммоль/л ​

Показатели, свидетельствующие о повышенном уровне сахара:

Натощак: 5,6-6,9 ммоль/л ​

​ Через два часа после еды: 7,8-11,0 ммоль/л ​

Диагностические критерии диабета:

Натощак: 7,0 ммоль/л и выше ​

​ Через два часа после еды: 11,1 ммоль/л и выше ​

Факторы, влияющие на колебания уровня сахара в крови:

Питание: употребление продуктов с высоким содержанием углеводов может привести к повышению уровня глюкозы. ​

​ Физическая активность: регулярные упражнения помогают снизить уровень сахара. ​

​ Стресс: повышает уровень гормонов, влияющих на глюкозу. ​

​ Медикаменты: некоторые препараты могут повышать уровень сахара. ​

Рекомендации по поддержанию нормального уровня глюкозы:

Сбалансированное питание: ограничение простых углеводов и увеличение потребления клетчатки. ​

​ Регулярная физическая активность: поддерживает чувствительность к инсулину. ​

​ Контроль веса: избыточный вес повышает риск диабета. ​

​ Регулярный мониторинг: позволяет своевременно выявлять отклонения. ​

Поддержание нормального уровня глюкозы в крови является ключевым аспектом профилактики и контроля диабета. Соблюдение здорового образа жизни и регулярные медицинские обследования помогут избежать осложнений, связанных с нарушением углеводного обмена.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

