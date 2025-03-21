Новая эра реабилитации: приложение с ИИ помогает восстановиться после инсульта

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Восстановление после инсульта — сложный и длительный процесс, требующий комплексного подхода. Современные технологии предлагают новые решения для облегчения реабилитации пациентов. Одним из таких решений является приложение TeleRehab, разработанное российскими учёными из НИТУ МИСИС и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы. ​

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина в шляпе

Как работает TeleRehab

Приложение использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа медицинских данных пациента. На основе этой информации оно предлагает индивидуальные рекомендации по реабилитации, включая:​

Подбор упражнений : определяет наиболее эффективные упражнения для восстановления двигательных функций. ​

: ​ Частота и интенсивность : рекомендует оптимальную частоту и интенсивность занятий. ​

: ​ Дополнительные средства: предлагает использование специальных медицинских и цифровых устройств для улучшения результатов. ​

Преимущества использования TeleRehab

Внедрение TeleRehab в медицинскую практику предоставляет ряд преимуществ:​

Снижение нагрузки на врачей : автоматизация процесса подбора реабилитационных мероприятий освобождает время специалистов для других пациентов. ​

: ​ Сокращение ошибок : использование актуальных медицинских рекомендаций и алгоритмов ИИ минимизирует риск человеческого фактора. ​

: ​ Доступность телемедицины: приложение позволяет проводить реабилитацию дистанционно, что особенно важно для пациентов из отдалённых регионов. ​

Другие приложения для реабилитации после инсульта

Кроме TeleRehab, существуют и другие приложения, направленные на помощь в восстановлении после инсульта:​

AsistI : мобильное и десктопное приложение, использующее искусственный интеллект и техническое зрение для контроля выполнения упражнений и адаптации реабилитационной программы.

: Aphasis: платформа для восстановления речевых функций, предлагающая настраиваемые упражнения для пациентов с афазией.

Интеграция современных технологий в медицинскую практику открывает новые возможности для эффективной реабилитации пациентов после инсульта. Приложения, такие как TeleRehab, AsistI и Aphasis, позволяют персонализировать подход к восстановлению, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента, и делают процесс реабилитации более доступным и эффективным.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

