Новая эра реабилитации: приложение с ИИ помогает восстановиться после инсульта

Восстановление после инсульта — сложный и длительный процесс, требующий комплексного подхода. Современные технологии предлагают новые решения для облегчения реабилитации пациентов. Одним из таких решений является приложение TeleRehab, разработанное российскими учёными из НИТУ МИСИС и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы.
Приложение использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа медицинских данных пациента. На основе этой информации оно предлагает индивидуальные рекомендации по реабилитации, включая:
Внедрение TeleRehab в медицинскую практику предоставляет ряд преимуществ:
Кроме TeleRehab, существуют и другие приложения, направленные на помощь в восстановлении после инсульта:
Интеграция современных технологий в медицинскую практику открывает новые возможности для эффективной реабилитации пациентов после инсульта. Приложения, такие как TeleRehab, AsistI и Aphasis, позволяют персонализировать подход к восстановлению, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента, и делают процесс реабилитации более доступным и эффективным.
Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.