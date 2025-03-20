Противозачаточные для мужчин: американцы изобрели чудо-таблетки

Американские ученые создали негормональный контрацептив, который блокирует доступ к витамину А. Эксперты уверяют, что именно он нужен для создания спермы.
Издание The Sun сообщает, что ученые работают и над другими мужскими противозачаточными средствами, которые будут подавлять тестостерон. Например, над разработкой геля, содержащего комбинацию прогестина и тестостерона. Сейчас препараты проходят клинические испытания.
Ученые утверждают, что эти новинки уже показали высокую эффективность.
Контрацепция (от новолат. contraceptio — исключение) — предотвращение беременности механическими (презервативы, шеечные колпачки и другое), химическими (например, влагалищные шарики, грамицидиновая паста) и другими противозачаточными средствами и способами.
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