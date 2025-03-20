Противозачаточные для мужчин: американцы изобрели чудо-таблетки

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские ученые создали негормональный контрацептив, который блокирует доступ к витамину А. Эксперты уверяют, что именно он нужен для создания спермы.

Фото: commons.wikimedia.org by Root66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки и капсулы

Издание The Sun сообщает, что ученые работают и над другими мужскими противозачаточными средствами, которые будут подавлять тестостерон. Например, над разработкой геля, содержащего комбинацию прогестина и тестостерона. Сейчас препараты проходят клинические испытания.

Ученые утверждают, что эти новинки уже показали высокую эффективность.

Уточнения

Контрацепция (от новолат. contraceptio — исключение) — предотвращение беременности механическими (презервативы, шеечные колпачки и другое), химическими (например, влагалищные шарики, грамицидиновая паста) и другими противозачаточными средствами и способами.



