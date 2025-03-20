Травма уходит, но не забывается: как справиться с ПТСР и вернуть себе жизнь

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это состояние, возникающее после пережитых сильных стрессов и травм, которое может привести к серьезным эмоциональным и физическим проблемам. Как его распознать, чем помочь и какие методы считаются эффективными? Разбираемся вместе с психологом Александрой Метальниковой.
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одинокий мужчина
Что такое ПТСР
ПТСР может проявляться в виде эмоциональной отстраненности, панических атак, проблем со сном и хронического стресса. Люди, столкнувшиеся с этим состоянием, зачастую не могут рассказать о своих переживаниях или чувствуют себя изолированными от общества.
Замкнутость: человек не хочет говорить о пережитом, ему сложно поделиться своими чувствами.
Навязчивые воспоминания: травмирующие моменты могут неожиданно всплывать в сознании, вызывая сильный стресс.
Проблемы со сном: кошмары, беспокойные ночи, внезапные пробуждения.
Раздражительность и тревожность: человек становится более вспыльчивым, легко выходит из себя.
Потеря интереса к жизни: отсутствие желания заниматься привычными делами, отстраненность от близких.
Как помочь человеку с ПТСР
Психолог Александра Метальникова рекомендует несколько проверенных методов, которые могут помочь человеку с ПТСР справиться с пережитым опытом.
Ведение дневника чувств
Не путайте с блогом — этот дневник предназначен только для искренних записей без оглядки на аудиторию. Он помогает:
Осознать и проанализировать пережитые эмоции.
Найти повторяющиеся шаблоны поведения и понять, что можно изменить.
Использовать его как материал для работы с психологом.
Метод Быстрых Движений Глаз (EMDR)
Эта техника помогает мозгу переработать травматические воспоминания, снижая их эмоциональный заряд. Она особенно эффективна для снятия страхов, тревоги и напряжения.
Снятие изоляции
Одиночество усугубляет ПТСР. Важно проявлять внимание, заботу и сочувствие:
Выслушивайте человека, не давая советов и не осуждая.
Поддерживайте живое общение с близкими, друзьями, ветеранами (если речь о бывших военных).
Поощряйте участие в добровольческой деятельности — помощь другим людям и животным снижает тревожность.
Физическая активность
Любая деятельность, помогающая человеку сконцентрироваться на движении, снижает уровень стресса:
Гимнастика Джекобсона (напряжение и расслабление мышц).
Йога, бег, плавание, дайвинг.
Долгие пешие прогулки.
Практика благодарности
Запись позитивных моментов в жизни переключает мозг на положительное восприятие реальности. Психолог советует завести блокнот для благодарностей — это помогает восстановить ощущение ценности жизни.