Травма уходит, но не забывается: как справиться с ПТСР и вернуть себе жизнь

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это состояние, возникающее после пережитых сильных стрессов и травм, которое может привести к серьезным эмоциональным и физическим проблемам. Как его распознать, чем помочь и какие методы считаются эффективными? Разбираемся вместе с психологом Александрой Метальниковой.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одинокий мужчина

Что такое ПТСР

ПТСР может проявляться в виде эмоциональной отстраненности, панических атак, проблем со сном и хронического стресса. Люди, столкнувшиеся с этим состоянием, зачастую не могут рассказать о своих переживаниях или чувствуют себя изолированными от общества.

Замкнутость: человек не хочет говорить о пережитом, ему сложно поделиться своими чувствами.

человек не хочет говорить о пережитом, ему сложно поделиться своими чувствами. Навязчивые воспоминания: травмирующие моменты могут неожиданно всплывать в сознании, вызывая сильный стресс.

травмирующие моменты могут неожиданно всплывать в сознании, вызывая сильный стресс. Проблемы со сном: кошмары, беспокойные ночи, внезапные пробуждения.

кошмары, беспокойные ночи, внезапные пробуждения. Раздражительность и тревожность: человек становится более вспыльчивым, легко выходит из себя.

человек становится более вспыльчивым, легко выходит из себя. Потеря интереса к жизни: отсутствие желания заниматься привычными делами, отстраненность от близких.

Как помочь человеку с ПТСР

Психолог Александра Метальникова рекомендует несколько проверенных методов, которые могут помочь человеку с ПТСР справиться с пережитым опытом.

Ведение дневника чувств

Не путайте с блогом — этот дневник предназначен только для искренних записей без оглядки на аудиторию. Он помогает:

Осознать и проанализировать пережитые эмоции.

Найти повторяющиеся шаблоны поведения и понять, что можно изменить.

Использовать его как материал для работы с психологом.

Метод Быстрых Движений Глаз (EMDR)

Эта техника помогает мозгу переработать травматические воспоминания, снижая их эмоциональный заряд. Она особенно эффективна для снятия страхов, тревоги и напряжения.

Снятие изоляции

Одиночество усугубляет ПТСР. Важно проявлять внимание, заботу и сочувствие:

Выслушивайте человека, не давая советов и не осуждая.

Поддерживайте живое общение с близкими, друзьями, ветеранами (если речь о бывших военных).

Поощряйте участие в добровольческой деятельности — помощь другим людям и животным снижает тревожность.

Физическая активность

Любая деятельность, помогающая человеку сконцентрироваться на движении, снижает уровень стресса:

Гимнастика Джекобсона (напряжение и расслабление мышц).

Йога, бег, плавание, дайвинг.

Долгие пешие прогулки.

Практика благодарности

Запись позитивных моментов в жизни переключает мозг на положительное восприятие реальности. Психолог советует завести блокнот для благодарностей — это помогает восстановить ощущение ценности жизни.

Когда нужно обращаться за помощью

Если человек не может справиться самостоятельно, важно предложить профессиональную помощь. Горячие линии психологической поддержки и консультации специалистов могут существенно облегчить состояние.

Главное правило — не оставлять человека в одиночестве и не игнорировать тревожные симптомы, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Уточнения

Посттравмати́ческое стре́ссовое расстро́йство (ПТСР, англ. PTSD, post-traumatic stress disorder) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичных или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида.

