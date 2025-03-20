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Усталость и слабость могут быть не от недосыпа — причина в этом элементе

2:39
Здоровье

Вы замечали, что даже после полноценного сна чувствуете усталость? Или часто сталкиваетесь с головокружением и слабостью? Возможно, вашему организму не хватает железа — важного микроэлемента, без которого невозможно нормальное функционирование всех систем.

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе

Почему железо так важно?

Этот микроэлемент выполняет сразу несколько ключевых функций:

  • Перенос кислорода. Железо входит в состав гемоглобина, который доставляет кислород в каждую клетку организма.
  • Энергетический обмен. Оно участвует в превращении пищи в энергию, поддерживая бодрость и работоспособность.
  • Иммунная защита. Дефицит железа ослабляет защитные силы организма, делая его более уязвимым для инфекций.
  • Здоровье мозга. Железо необходимо для концентрации внимания, хорошей памяти и быстрого мышления.

Чем опасен дефицит железа?

Если организму не хватает этого элемента, появляются неприятные симптомы:

  • Хроническая усталость — клетки получают недостаточно кислорода, что приводит к снижению энергии.
  • Бледность и ломкость ногтей — кожа теряет естественный цвет, ногти становятся слабыми и слоящимися.
  • Головокружение и одышка — снижение уровня кислорода в крови вызывает проблемы с дыханием и координацией.
  • Снижение иммунитета — организм хуже справляется с вирусами и инфекциями.

Где взять железо?

Железо поступает в организм из пищи, но важно знать, какие продукты наиболее богаты этим элементом:

  • Гемовое железо (лучше усваивается): красное мясо, печень, птица, морепродукты.
  • Негемовое железо (усваивается хуже): шпинат, фасоль, гречка, орехи, сухофрукты.

Для лучшего усвоения железа рекомендуется сочетать его с витамином C (например, мясо с овощами) и избегать одновременного употребления с кофе и молочными продуктами, которые замедляют всасывание.

Как избежать дефицита?

  • Включайте в рацион продукты, богатые железом.
  • Сочетайте железосодержащие продукты с витамином C.
  • Ограничьте потребление кофе и молока во время приёма пищи.
  • При необходимости консультируйтесь с врачом о приёме добавок.

Железо — важнейший элемент, от которого зависит здоровье и самочувствие. Простые изменения в питании помогут сохранить энергию, бодрость и защитить организм от анемии!

Уточнения

Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν - приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα - кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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Усталость и слабость могут быть не от недосыпа — причина в этом элементе
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