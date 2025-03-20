Усталость и слабость могут быть не от недосыпа — причина в этом элементе

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы замечали, что даже после полноценного сна чувствуете усталость? Или часто сталкиваетесь с головокружением и слабостью? Возможно, вашему организму не хватает железа — важного микроэлемента, без которого невозможно нормальное функционирование всех систем.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Почему железо так важно?

Этот микроэлемент выполняет сразу несколько ключевых функций:

Перенос кислорода . Железо входит в состав гемоглобина, который доставляет кислород в каждую клетку организма.

. Железо входит в состав гемоглобина, который доставляет кислород в каждую клетку организма. Энергетический обмен . Оно участвует в превращении пищи в энергию, поддерживая бодрость и работоспособность.

. Оно участвует в превращении пищи в энергию, поддерживая бодрость и работоспособность. Иммунная защита . Дефицит железа ослабляет защитные силы организма, делая его более уязвимым для инфекций.

. Дефицит железа ослабляет защитные силы организма, делая его более уязвимым для инфекций. Здоровье мозга. Железо необходимо для концентрации внимания, хорошей памяти и быстрого мышления.

Чем опасен дефицит железа?

Если организму не хватает этого элемента, появляются неприятные симптомы:

Хроническая усталость — клетки получают недостаточно кислорода, что приводит к снижению энергии.

— клетки получают недостаточно кислорода, что приводит к снижению энергии. Бледность и ломкость ногтей — кожа теряет естественный цвет, ногти становятся слабыми и слоящимися.

— кожа теряет естественный цвет, ногти становятся слабыми и слоящимися. Головокружение и одышка — снижение уровня кислорода в крови вызывает проблемы с дыханием и координацией.

— снижение уровня кислорода в крови вызывает проблемы с дыханием и координацией. Снижение иммунитета — организм хуже справляется с вирусами и инфекциями.

Где взять железо?

Железо поступает в организм из пищи, но важно знать, какие продукты наиболее богаты этим элементом:

Гемовое железо (лучше усваивается) : красное мясо, печень, птица, морепродукты.

: красное мясо, печень, птица, морепродукты. Негемовое железо (усваивается хуже): шпинат, фасоль, гречка, орехи, сухофрукты.

Для лучшего усвоения железа рекомендуется сочетать его с витамином C (например, мясо с овощами) и избегать одновременного употребления с кофе и молочными продуктами, которые замедляют всасывание.

Как избежать дефицита?

Включайте в рацион продукты, богатые железом.

Сочетайте железосодержащие продукты с витамином C.

Ограничьте потребление кофе и молока во время приёма пищи.

При необходимости консультируйтесь с врачом о приёме добавок.

Железо — важнейший элемент, от которого зависит здоровье и самочувствие. Простые изменения в питании помогут сохранить энергию, бодрость и защитить организм от анемии!

Уточнения

Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν - приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα - кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

