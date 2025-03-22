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Диагностика будущего: теперь болезнь Альцгеймера можно выявить без тестов и сканеров

Здоровье

Исследователи из Университета Миссури предложили новый способ ранней диагностики болезни Альцгеймера. Вместо сложных тестов и обследований они использовали искусственный интеллект, который анализирует движения человека и выявляет первые признаки когнитивных нарушений.

искусственный интеллект
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
искусственный интеллект

Как это работает

Для исследования ученые использовали портативную систему, состоящую из:

  • Камеры глубины, фиксирующей движения тела.
  • Силовой платформы, измеряющей баланс и устойчивость.
  • Алгоритма ИИ, анализирующего данные.

Испытуемых просили выполнить три простых действия: стоять, ходить и вставать со скамьи - одновременно выполняя счёт в обратном порядке. Эти данные передавались в алгоритм, который с точностью более 80% выявлял людей с легкими когнитивными нарушениями (MCI), которые могут быть предвестниками болезни Альцгеймера.

Походка может выдать болезнь 

Ранее исследования показали, что нарушения походки связаны с изменениями в мозге. Недавняя работа экспертов из Флоридского Атлантического университета подтвердила, что люди с MCI испытывают особенные сложности при ходьбе по кривой траектории.

В их эксперименте применялись специальные камеры, фиксировавшие движение до 25 суставов. Анализируя скорость, длину шага и стабильность походки, учёные выявили заметные различия у испытуемых с когнитивными нарушениями.

Почему это важно?

Ранняя диагностика болезни Альцгеймера — ключевой фактор в её лечении. На начальных стадиях возможно замедлить прогрессирование заболевания, а новые методы, использующие ИИ, могут упростить выявление риска деменции.

В перспективе такие портативные системы могут появиться в больницах, клиниках и домах престарелых, делая скрининг доступнее для миллионов людей по всему миру.

Уточнения

Нейронау́ки — междисциплинарная область знаний, занимающаяся изучением нейронных процессов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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Диагностика будущего: теперь болезнь Альцгеймера можно выявить без тестов и сканеров
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