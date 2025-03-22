Хиропрактика против стресса: как массаж спины может заменить антидепрессанты

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современные исследования подтверждают, что мануальная терапия способна не только снизить уровень тревожности и депрессии, но и уменьшить хроническую боль. Новозеландские ученые доказали, что воздействие на позвоночник изменяет работу мозга, что положительно сказывается на эмоциональном и физическом состоянии пациентов.

Фото: openverse.org by gaelx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ массаж

Как хиропрактика влияет на организм

Позвоночник и мозг тесно связаны: воздействие на спину может улучшить работу нервной системы, что положительно сказывается на общем самочувствии.

воздействие на спину может улучшить работу нервной системы, что положительно сказывается на общем самочувствии. Стимуляция мышц и суставов: активизирует процессы, влияющие на контроль боли и уровень тревожности.

активизирует процессы, влияющие на контроль боли и уровень тревожности. Терапия способствует нейропластичности: способности мозга перестраиваться, что важно для адаптации организма к стрессу.

Результаты исследования

Улучшение качества сна: участники, получавшие хиропрактическое лечение, лучше спали и дольше находились в фазе легкого сна.

участники, получавшие хиропрактическое лечение, лучше спали и дольше находились в фазе легкого сна. Снижение тревожности и депрессии: отмечено значительное улучшение эмоционального состояния у пациентов.

отмечено значительное улучшение эмоционального состояния у пациентов. Меньше хронической боли: участники эксперимента сообщили о снижении болевых ощущений и их влияния на повседневную жизнь.

Сколько сеансов требуется

Исследование длилось четыре недели, но хиропрактики отмечают, что точное количество сеансов зависит от индивидуального состояния нервно-мышечной системы пациента. Изменения могут наступать довольно быстро, особенно при регулярном подходе к терапии.

Дополнительные рекомендации для здоровья

Правильные позы: хиропрактика помогает не только лечить, но и предотвращать боли, обучая пациента правильным положениям тела при сидении, наклонах, использовании телефона и даже во время сна.

хиропрактика помогает не только лечить, но и предотвращать боли, обучая пациента правильным положениям тела при сидении, наклонах, использовании телефона и даже во время сна. Комплексный подход: здоровый образ жизни в сочетании с мануальной терапией усиливает эффект лечения.

Хиропрактика — это не только про спину

Современные данные подтверждают, что мануальная терапия способна оказывать влияние на весь организм, помогая не только при боли в спине, но и улучшая психическое состояние. Учитывая влияние на нервную систему, хиропрактика становится эффективным методом для снижения тревожности и депрессии.

Уточнения

Хиропра́ктика (от др.-греч. χείρ "рука") — псевдонаука, одна из форм альтернативной медицины, основные принципы которой заключаются в (теоретической) постановке диагноза и лечения с помощью манипулирования опорно-двигательным аппаратом, особенно позвоночником.

