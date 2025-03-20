Глаза видят то, что скрыто: простой тест предскажет деменцию за 12 лет

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Они говорят, что глаза — это зеркало души. Но что, если они также могут стать окном в будущее, показывая первые признаки когнитивного упадка?

Исследование, опубликованное в Neurology, показывает, что простой зрительный тест способен выявить болезнь Альцгеймера за 12 лет до официального диагноза.

Как работает тест

В исследовании приняли участие более 8000 здоровых взрослых, из которых 537 позже столкнулись с деменцией. Испытуемым предлагалось пройти тест на зрительную чувствительность: они должны были нажать кнопку в момент, когда замечали появление треугольника на фоне движущихся точек.

Результаты оказались поразительными: те, кто впоследствии развил деменцию, значительно хуже справлялись с заданием по сравнению с теми, кто сохранил когнитивное здоровье.

Связь зрения и болезни Альцгеймера

Хотя болезнь Альцгеймера чаще всего ассоциируется с потерей памяти, ученые считают, что её первые проявления могут затрагивать именно зрительное восприятие.

"Зрительные проблемы могут быть ранним признаком когнитивного ухудшения, так как токсичные амилоидные бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера, могут сначала поражать области мозга, отвечающие за зрение. В то время как зоны, связанные с памятью, повреждаются на более поздних стадиях," — отмечают авторы исследования в The Conversation.

Это объясняет, почему тесты на зрение могут выявить нарушения раньше, чем стандартные тесты на память.

Другие зрительные признаки деменции

Помимо трудностей с восприятием движущихся объектов, на ранние стадии когнитивных расстройств могут указывать:

Проблемы с различением цветов, особенно синих и зеленых оттенков.

Затрудненный контроль за движением глаз.

Неспособность "сканировать" окружающую среду взглядом.

Неэффективное восприятие лиц: люди с деменцией могут не узнавать тех, кого только что встретили, из-за отсутствия привычного алгоритма просмотра лица — от глаз к носу и губам.

Как защитить свой мозг

Ранее проведенные исследования подтверждают, что движения глаз улучшают работу памяти. Именно поэтому люди, которые регулярно читают или смотрят телевизор, реже сталкиваются с деменцией.

Схожий эффект оказывает и билингвизм — согласно недавним данным, владение двумя языками помогает отсрочить развитие деменции за счет постоянной когнитивной активности.

Возможно, контроль за состоянием глаз — это не просто вопрос зрения, а способ заглянуть в будущее своего мозга.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

