Чем больше ищешь счастье, тем быстрее оно ускользает: учёные объяснили, почему так происходит

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Учёные из Университета Торонто пришли к неожиданному выводу: стремление к счастью может помешать его достижению. Исследование, опубликованное на сайте Международной ассоциации аналитической психологии (IAAP), показало, что постоянные попытки контролировать своё настроение приводят к эмоциональному истощению и, как следствие, к большей неудовлетворённости жизнью.

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Почему стремление к счастью мешает его испытать

Современная культура активно пропагандирует поиск счастья как главную цель жизни. Однако исследователи утверждают, что этот подход может оказаться контрпродуктивным. Ожидание постоянного чувства радости создаёт давление, заставляет анализировать своё эмоциональное состояние и сравнивать его с идеальными представлениями. В результате человек чаще испытывает разочарование, поскольку реальность не всегда соответствует ожиданиям.

Как сделать себя счастливее

Авторы исследования предлагают изменить отношение к счастью и перестать воспринимать его как фиксированную цель. Вместо этого учёные советуют:

Не пытаться контролировать своё счастье: позволяйте эмоциям приходить и уходить естественным образом.

позволяйте эмоциям приходить и уходить естественным образом. Ценить то, что уже есть: благодарность за текущие моменты помогает почувствовать удовлетворённость.

благодарность за текущие моменты помогает почувствовать удовлетворённость. Принимать счастье как естественное чувство: оно не должно быть постоянным — и в этом его особенность.

Вывод: счастье — это процесс, а не конечный пункт

Ключ к более гармоничной жизни — не гонка за идеальным состоянием, а умение наслаждаться текущим моментом без чрезмерного контроля. Когда счастье перестаёт быть навязчивой целью, оно становится естественной частью жизни.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- "хороший" и *čęstь "часть", то есть "хороший удел") — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.

