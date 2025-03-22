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Чем больше ищешь счастье, тем быстрее оно ускользает: учёные объяснили, почему так происходит

1:49
Здоровье

Учёные из Университета Торонто пришли к неожиданному выводу: стремление к счастью может помешать его достижению. Исследование, опубликованное на сайте Международной ассоциации аналитической психологии (IAAP), показало, что постоянные попытки контролировать своё настроение приводят к эмоциональному истощению и, как следствие, к большей неудовлетворённости жизнью.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка

Почему стремление к счастью мешает его испытать

Современная культура активно пропагандирует поиск счастья как главную цель жизни. Однако исследователи утверждают, что этот подход может оказаться контрпродуктивным. Ожидание постоянного чувства радости создаёт давление, заставляет анализировать своё эмоциональное состояние и сравнивать его с идеальными представлениями. В результате человек чаще испытывает разочарование, поскольку реальность не всегда соответствует ожиданиям.

Как сделать себя счастливее

Авторы исследования предлагают изменить отношение к счастью и перестать воспринимать его как фиксированную цель. Вместо этого учёные советуют:

  • Не пытаться контролировать своё счастье: позволяйте эмоциям приходить и уходить естественным образом.
  • Ценить то, что уже есть: благодарность за текущие моменты помогает почувствовать удовлетворённость.
  • Принимать счастье как естественное чувство: оно не должно быть постоянным — и в этом его особенность.

Вывод: счастье — это процесс, а не конечный пункт

Ключ к более гармоничной жизни — не гонка за идеальным состоянием, а умение наслаждаться текущим моментом без чрезмерного контроля. Когда счастье перестаёт быть навязчивой целью, оно становится естественной частью жизни.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- "хороший" и *čęstь "часть", то есть "хороший удел") — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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