Чем больше ищешь счастье, тем быстрее оно ускользает: учёные объяснили, почему так происходит

Учёные из Университета Торонто пришли к неожиданному выводу: стремление к счастью может помешать его достижению. Исследование, опубликованное на сайте Международной ассоциации аналитической психологии (IAAP), показало, что постоянные попытки контролировать своё настроение приводят к эмоциональному истощению и, как следствие, к большей неудовлетворённости жизнью.
Современная культура активно пропагандирует поиск счастья как главную цель жизни. Однако исследователи утверждают, что этот подход может оказаться контрпродуктивным. Ожидание постоянного чувства радости создаёт давление, заставляет анализировать своё эмоциональное состояние и сравнивать его с идеальными представлениями. В результате человек чаще испытывает разочарование, поскольку реальность не всегда соответствует ожиданиям.
Авторы исследования предлагают изменить отношение к счастью и перестать воспринимать его как фиксированную цель. Вместо этого учёные советуют:
Ключ к более гармоничной жизни — не гонка за идеальным состоянием, а умение наслаждаться текущим моментом без чрезмерного контроля. Когда счастье перестаёт быть навязчивой целью, оно становится естественной частью жизни.
Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- "хороший" и *čęstь "часть", то есть "хороший удел") — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.
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