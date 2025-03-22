Любимый плейлист вместо психотерапии: почему музыка спасает от одиночества

Американские ученые из Университета Буффало пришли к выводу, что прослушивание любимой музыки в одиночестве может значительно снизить чувство социальной изоляции и улучшить эмоциональное состояние. Исследование, опубликованное в журнале Psychology ofMusic, показывает, что музыка помогает человеку чувствовать связь с миром, даже если рядом никого нет.
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Мужчина в наушниках
Как музыка помогает справиться с одиночеством
Эксперимент 1: участники, которые слушали свою любимую музыку, сообщали о меньшем уровне одиночества, чем те, кто просто включал случайные треки.
Эксперимент 2: когда добровольцы переживали социальную изоляцию в виртуальной игре, их любимая музыка смягчала негативные эмоции и давала ощущение принадлежности.
Ученые объясняют это тем, что музыка создает связь между слушателем и исполнителем, а также вызывает воспоминания о приятных моментах или близких людях.
Музыка как социальный суррогат
Помимо музыки, ученые выделяют и другие "заменители" социальных контактов — например, просмотр сериалов или чтение книг, где человек может идентифицировать себя с героями.
Эти способы помогают удовлетворить базовую потребность в принадлежности, когда реального общения не хватает.
Любимая музыка — ваш личный антистресс
Таким образом, музыка — не просто развлечение, а мощный инструмент для улучшения настроения и борьбы с одиночеством. Если вам грустно или одиноко — включите любимый плейлист, и, возможно, мир покажется немного теплее.
Уточнения
Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.