Любимый плейлист вместо психотерапии: почему музыка спасает от одиночества

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Американские ученые из Университета Буффало пришли к выводу, что прослушивание любимой музыки в одиночестве может значительно снизить чувство социальной изоляции и улучшить эмоциональное состояние. Исследование, опубликованное в журнале Psychology of Music, показывает, что музыка помогает человеку чувствовать связь с миром, даже если рядом никого нет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в наушниках

Как музыка помогает справиться с одиночеством

Эксперимент 1 : участники, которые слушали свою любимую музыку, сообщали о меньшем уровне одиночества, чем те, кто просто включал случайные треки.

: участники, которые слушали свою любимую музыку, сообщали о меньшем уровне одиночества, чем те, кто просто включал случайные треки. Эксперимент 2: когда добровольцы переживали социальную изоляцию в виртуальной игре, их любимая музыка смягчала негативные эмоции и давала ощущение принадлежности.

Ученые объясняют это тем, что музыка создает связь между слушателем и исполнителем, а также вызывает воспоминания о приятных моментах или близких людях.

Музыка как социальный суррогат

Помимо музыки, ученые выделяют и другие "заменители" социальных контактов — например, просмотр сериалов или чтение книг, где человек может идентифицировать себя с героями.

Эти способы помогают удовлетворить базовую потребность в принадлежности, когда реального общения не хватает.

Любимая музыка — ваш личный антистресс

Таким образом, музыка — не просто развлечение, а мощный инструмент для улучшения настроения и борьбы с одиночеством. Если вам грустно или одиноко — включите любимый плейлист, и, возможно, мир покажется немного теплее.

Уточнения

Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

