Продукт для идеального завтрака: содержит больше белка, чем молоко

Маракуйя — это не просто экзотический фрукт с сочной мякотью. Она может стать полноценной альтернативой белковым продуктам, особенно для тех, кто стремится к сбалансированному питанию.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubert Berberich, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Маракуйя

Всего одна порция (около одной чашки) содержит 5 граммов белка - почти столько же, сколько в одном курином яйце (около 6 граммов). Для растительного продукта это весьма впечатляющий показатель.

Но дело не только в белке. Маракуйя обладает целым спектром полезных свойств, влияя на пищеварение, качество сна, обмен веществ и даже уровень стресса.

Фрукт, который помогает поддерживать мышцы и метаболизм

Маракуйя, принадлежащая к семейству пассифлоровых, известна своим богатым витаминно-минеральным составом. Включение этого фрукта в рацион помогает:

Контролировать вес. Высокое содержание пищевых волокон способствует длительному ощущению сытости и снижает риск переедания.

Высокое содержание пищевых волокон способствует длительному ощущению сытости и снижает риск переедания. Ускорять метаболизм. Антиоксиданты и микроэлементы поддерживают работу пищеварительной системы.

Антиоксиданты и микроэлементы поддерживают работу пищеварительной системы. Поддерживать мышцы. Растительный белок способствует их восстановлению и укреплению.

Чем еще полезна маракуйя?

Этот фрукт — настоящий кладезь ценных элементов:

Для стройности и контроля веса. Пищевые волокна надолго сохраняют чувство сытости и помогают снизить тягу к перекусам.

Пищевые волокна надолго сохраняют чувство сытости и помогают снизить тягу к перекусам. Для кожи. Витамин C и антиоксиданты защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения.

Витамин C и антиоксиданты защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения. Для сахара в крови. Компоненты маракуйи помогают регулировать уровень глюкозы, улучшая чувствительность к инсулину.

Компоненты маракуйи помогают регулировать уровень глюкозы, улучшая чувствительность к инсулину. Для нервной системы. Флавоноиды действуют успокаивающе, снижая уровень стресса и тревожности.

Флавоноиды действуют успокаивающе, снижая уровень стресса и тревожности. Для сердца. Улучшает состояние сосудов, снижает уровень холестерина и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Улучшает состояние сосудов, снижает уровень холестерина и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Для сна и пищеварения. Натуральные седативные свойства способствуют засыпанию, а клетчатка улучшает работу кишечника.

Как добавить маракуйю в рацион?

В свежем виде. Просто разрежьте фрукт и ешьте мякоть ложкой.

Просто разрежьте фрукт и ешьте мякоть ложкой. В смузи и коктейлях. Освежающий вкус отлично сочетается с другими фруктами.

Освежающий вкус отлично сочетается с другими фруктами. В десертах. Подходит для приготовления желе, компотов, соусов.

Подходит для приготовления желе, компотов, соусов. В салатах. Добавляет тропическую нотку к овощным и фруктовым блюдам.

Несмотря на все преимущества, маракуйя содержит умеренное количество калорий, поэтому важно соблюдать баланс. Оптимальная порция — 1,5-2 чашки в день.

Пять фруктов с высоким содержанием белка, которые стоит есть на завтрак

Если вы хотите сделать утренний прием пищи более питательным, обратите внимание на эти богатые белком фрукты:

Маракуйя — 5,2 г белка на чашку. Помимо белка, обладает мощными антиоксидантными свойствами и помогает бороться со стрессом. Гуава — 4,2 г белка. Богата витаминами A, B и C, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Гранат — 3 г белка. Содержит большое количество полифенолов, защищающих организм от воспалений. Киви — 1,9 г белка. Источник калия и витамина C, поддерживает здоровье сердца и баланс сахара в крови. Апельсин — 1,5 г белка. Способствует укреплению иммунитета и нормализации холестерина.

Эти фрукты помогут вам получить нужное количество белка с утра без необходимости употреблять мясо или молочные продукты.

Уточнения

Страстоцвет съедобный или пассифлора съедобная, или гранадилла, или мараку́йя (лат. Passiflora edulis) — вечнозелёная тропическая лиана, вид растений из рода Страстоцвет (Passiflora) семейства Страстоцветные (Passifloraceae).

