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Продукт для идеального завтрака: содержит больше белка, чем молоко

Здоровье

Маракуйя — это не просто экзотический фрукт с сочной мякотью. Она может стать полноценной альтернативой белковым продуктам, особенно для тех, кто стремится к сбалансированному питанию.

Маракуйя
Фото: commons.wikimedia.org by Hubert Berberich, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Маракуйя

Всего одна порция (около одной чашки) содержит 5 граммов белка - почти столько же, сколько в одном курином яйце (около 6 граммов). Для растительного продукта это весьма впечатляющий показатель.

Но дело не только в белке. Маракуйя обладает целым спектром полезных свойств, влияя на пищеварение, качество сна, обмен веществ и даже уровень стресса.

Фрукт, который помогает поддерживать мышцы и метаболизм

Маракуйя, принадлежащая к семейству пассифлоровых, известна своим богатым витаминно-минеральным составом. Включение этого фрукта в рацион помогает:

  • Контролировать вес. Высокое содержание пищевых волокон способствует длительному ощущению сытости и снижает риск переедания.
  • Ускорять метаболизм. Антиоксиданты и микроэлементы поддерживают работу пищеварительной системы.
  • Поддерживать мышцы. Растительный белок способствует их восстановлению и укреплению.

Чем еще полезна маракуйя?

Этот фрукт — настоящий кладезь ценных элементов:

  • Для стройности и контроля веса. Пищевые волокна надолго сохраняют чувство сытости и помогают снизить тягу к перекусам.
  • Для кожи. Витамин C и антиоксиданты защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения.
  • Для сахара в крови. Компоненты маракуйи помогают регулировать уровень глюкозы, улучшая чувствительность к инсулину.
  • Для нервной системы. Флавоноиды действуют успокаивающе, снижая уровень стресса и тревожности.
  • Для сердца. Улучшает состояние сосудов, снижает уровень холестерина и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
  • Для сна и пищеварения. Натуральные седативные свойства способствуют засыпанию, а клетчатка улучшает работу кишечника.

Как добавить маракуйю в рацион?

  • В свежем виде. Просто разрежьте фрукт и ешьте мякоть ложкой.
  • В смузи и коктейлях. Освежающий вкус отлично сочетается с другими фруктами.
  • В десертах. Подходит для приготовления желе, компотов, соусов.
  • В салатах. Добавляет тропическую нотку к овощным и фруктовым блюдам.

Несмотря на все преимущества, маракуйя содержит умеренное количество калорий, поэтому важно соблюдать баланс. Оптимальная порция — 1,5-2 чашки в день.

Пять фруктов с высоким содержанием белка, которые стоит есть на завтрак

Если вы хотите сделать утренний прием пищи более питательным, обратите внимание на эти богатые белком фрукты:

  1. Маракуйя — 5,2 г белка на чашку. Помимо белка, обладает мощными антиоксидантными свойствами и помогает бороться со стрессом.
  2. Гуава — 4,2 г белка. Богата витаминами A, B и C, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.
  3. Гранат — 3 г белка. Содержит большое количество полифенолов, защищающих организм от воспалений.
  4. Киви — 1,9 г белка. Источник калия и витамина C, поддерживает здоровье сердца и баланс сахара в крови.
  5. Апельсин — 1,5 г белка. Способствует укреплению иммунитета и нормализации холестерина.

Эти фрукты помогут вам получить нужное количество белка с утра без необходимости употреблять мясо или молочные продукты.

Уточнения

Страстоцвет съедобный или пассифлора съедобная, или гранадилла, или мараку́йя (лат. Passiflora edulis) — вечнозелёная тропическая лиана, вид растений из рода Страстоцвет (Passiflora) семейства Страстоцветные (Passifloraceae).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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