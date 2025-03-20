Продукт для идеального завтрака: содержит больше белка, чем молоко

Маракуйя — это не просто экзотический фрукт с сочной мякотью. Она может стать полноценной альтернативой белковым продуктам, особенно для тех, кто стремится к сбалансированному питанию.
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Маракуйя
Всего одна порция (около одной чашки) содержит 5 граммов белка - почти столько же, сколько в одном курином яйце (около 6 граммов). Для растительного продукта это весьма впечатляющий показатель.
Но дело не только в белке. Маракуйя обладает целым спектром полезных свойств, влияя на пищеварение, качество сна, обмен веществ и даже уровень стресса.
Фрукт, который помогает поддерживать мышцы и метаболизм
Маракуйя, принадлежащая к семейству пассифлоровых, известна своим богатым витаминно-минеральным составом. Включение этого фрукта в рацион помогает:
Контролировать вес. Высокое содержание пищевых волокон способствует длительному ощущению сытости и снижает риск переедания.
Ускорять метаболизм. Антиоксиданты и микроэлементы поддерживают работу пищеварительной системы.
Поддерживать мышцы. Растительный белок способствует их восстановлению и укреплению.
Чем еще полезна маракуйя?
Этот фрукт — настоящий кладезь ценных элементов:
Для стройности и контроля веса. Пищевые волокна надолго сохраняют чувство сытости и помогают снизить тягу к перекусам.
Для кожи. Витамин C и антиоксиданты защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения.
Для сахара в крови. Компоненты маракуйи помогают регулировать уровень глюкозы, улучшая чувствительность к инсулину.
Для нервной системы. Флавоноиды действуют успокаивающе, снижая уровень стресса и тревожности.
Для сердца. Улучшает состояние сосудов, снижает уровень холестерина и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Для сна и пищеварения. Натуральные седативные свойства способствуют засыпанию, а клетчатка улучшает работу кишечника.
Как добавить маракуйю в рацион?
В свежем виде. Просто разрежьте фрукт и ешьте мякоть ложкой.
В смузи и коктейлях. Освежающий вкус отлично сочетается с другими фруктами.
В десертах. Подходит для приготовления желе, компотов, соусов.
В салатах. Добавляет тропическую нотку к овощным и фруктовым блюдам.
Несмотря на все преимущества, маракуйя содержит умеренное количество калорий, поэтому важно соблюдать баланс. Оптимальная порция — 1,5-2 чашки в день.
Пять фруктов с высоким содержанием белка, которые стоит есть на завтрак
Если вы хотите сделать утренний прием пищи более питательным, обратите внимание на эти богатые белком фрукты:
Маракуйя — 5,2 г белка на чашку. Помимо белка, обладает мощными антиоксидантными свойствами и помогает бороться со стрессом.
Гуава — 4,2 г белка. Богата витаминами A, B и C, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.
Гранат — 3 г белка. Содержит большое количество полифенолов, защищающих организм от воспалений.
Киви — 1,9 г белка. Источник калия и витамина C, поддерживает здоровье сердца и баланс сахара в крови.
Апельсин — 1,5 г белка. Способствует укреплению иммунитета и нормализации холестерина.
Эти фрукты помогут вам получить нужное количество белка с утра без необходимости употреблять мясо или молочные продукты.
Уточнения
Страстоцвет съедобный или пассифлора съедобная, или гранадилла, или мараку́йя (лат. Passiflora edulis) — вечнозелёная тропическая лиана, вид растений из рода Страстоцвет (Passiflora) семейства Страстоцветные (Passifloraceae).