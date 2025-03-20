Чем полезен чай из кавалинии и почему его пьют уже сотни лет

Кавалиния, также известная как хвощ полевой, хвощ или конский хвост, — это растение, широко применяемое в народной медицине благодаря своим лечебным свойствам. Оно произрастает в Северной Америке, Европе и Северной Африке, но сегодня встречается во многих частях света.
Чаще всего кавалинию используют для приготовления чая. Однако в отличие от более популярных травяных напитков, таких как ромашка, розмарин или фенхель, этот чай имеет слегка горьковатый вкус. Чтобы сделать его более приятным, можно добавить немного лимона или меда.
Как и многие лекарственные растения, кавалиния обладает рядом полезных свойств. Ее пьют из-за мочегонного, противовоспалительного и укрепляющего действия, благодаря чему этот чай используется уже на протяжении веков.
По словам диетолога, выпускницы Университета Сан-Жудас-Тадеу и специалиста в области эстетического питания Университетского центра Сан-Камилу Марины Таварес, этот напиток помогает выводить токсины и уменьшает задержку жидкости в организме.
"Увеличивает выработку мочи, а значит, способствует выведению лишней жидкости и токсинов. Это свойство полезно при отеках, задержке воды в организме и даже гипертонии, так как помогает устранить избыток жидкости", — отмечает она.
Кроме того, специалист отмечает, что чай из кавалинии поддерживает здоровье костей, снижая риски остеопороза и остеоартрита. Он также способствует восстановлению тканей после переломов, ускоряя заживление костей.
— Улучшает увлажнение кожи
— Снимает отеки
— Укрепляет ногти и волосы
— Помогает нормализовать артериальное давление
— Замедляет процессы старения
— Способствует снижению веса
Этот чай лучше употреблять в горячем виде, так как так он максимально сохраняет полезные свойства. Его можно пить в течение дня, но не всем людям он подходит.
— Детям младше 12 лет
— Беременным и кормящим женщинам
— Людям с аллергией на компоненты растения
Поскольку это лекарственное растение, важно соблюдать умеренность в употреблении. Марина Таварес отмечает, что при контролируемых дозах этот напиток можно включить в повседневный рацион, но чрезмерное употребление способно вызвать нежелательные последствия.
Если вы хотите ввести чай из кавалинии в свою привычную систему питания, лучше проконсультироваться с диетологом, чтобы определить оптимальную дозировку.
Если вы хотите попробовать этот чай дома, следуйте простому рецепту, рекомендованному специалистом.
— 1-2 чайные ложки сушеной кавалинии (или один пакетик)
— 1 чашка воды (около 200 мл)
Теперь, когда вы знаете все о пользе этого чая, остается только попробовать его и включить в свою ежедневную рутину с учетом рекомендаций.
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