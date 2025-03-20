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Чем полезен чай из кавалинии и почему его пьют уже сотни лет

3:45
Здоровье

Кавалиния, также известная как хвощ полевой, хвощ или конский хвост, — это растение, широко применяемое в народной медицине благодаря своим лечебным свойствам. Оно произрастает в Северной Америке, Европе и Северной Африке, но сегодня встречается во многих частях света.

Оржицкий лес, хвощ лесной
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оржицкий лес, хвощ лесной

Чаще всего кавалинию используют для приготовления чая. Однако в отличие от более популярных травяных напитков, таких как ромашка, розмарин или фенхель, этот чай имеет слегка горьковатый вкус. Чтобы сделать его более приятным, можно добавить немного лимона или меда.

Для чего полезен чай из кавалинии?

Как и многие лекарственные растения, кавалиния обладает рядом полезных свойств. Ее пьют из-за мочегонного, противовоспалительного и укрепляющего действия, благодаря чему этот чай используется уже на протяжении веков.

По словам диетолога, выпускницы Университета Сан-Жудас-Тадеу и специалиста в области эстетического питания Университетского центра Сан-Камилу Марины Таварес, этот напиток помогает выводить токсины и уменьшает задержку жидкости в организме.

"Увеличивает выработку мочи, а значит, способствует выведению лишней жидкости и токсинов. Это свойство полезно при отеках, задержке воды в организме и даже гипертонии, так как помогает устранить избыток жидкости", — отмечает она.

Кроме того, специалист отмечает, что чай из кавалинии поддерживает здоровье костей, снижая риски остеопороза и остеоартрита. Он также способствует восстановлению тканей после переломов, ускоряя заживление костей.

Другие полезные свойства чая из кавалинии:

— Улучшает увлажнение кожи
— Снимает отеки
— Укрепляет ногти и волосы
— Помогает нормализовать артериальное давление
— Замедляет процессы старения
— Способствует снижению веса

Как правильно пить чай из кавалинии?

Этот чай лучше употреблять в горячем виде, так как так он максимально сохраняет полезные свойства. Его можно пить в течение дня, но не всем людям он подходит.

Кому не рекомендуется

— Детям младше 12 лет
— Беременным и кормящим женщинам
— Людям с аллергией на компоненты растения

Можно ли пить такой чай каждый день

Поскольку это лекарственное растение, важно соблюдать умеренность в употреблении. Марина Таварес отмечает, что при контролируемых дозах этот напиток можно включить в повседневный рацион, но чрезмерное употребление способно вызвать нежелательные последствия.

Если вы хотите ввести чай из кавалинии в свою привычную систему питания, лучше проконсультироваться с диетологом, чтобы определить оптимальную дозировку.

Как приготовить

Если вы хотите попробовать этот чай дома, следуйте простому рецепту, рекомендованному специалистом.

Ингредиенты:

— 1-2 чайные ложки сушеной кавалинии (или один пакетик)
— 1 чашка воды (около 200 мл)

Способ приготовления:

  1. Доведите воду до кипения и снимите с огня.
  2. Добавьте в горячую воду сушеную кавалинию или чайный пакетик.
  3. Дайте настояться 5-10 минут в зависимости от желаемой насыщенности вкуса.
  4. Процедите чай, чтобы удалить частицы растения.
  5. Пейте теплым или при комнатной температуре. При желании можно добавить немного меда или другого натурального подсластителя.

Теперь, когда вы знаете все о пользе этого чая, остается только попробовать его и включить в свою ежедневную рутину с учетом рекомендаций.

Уточнения

Хвощ (лат. Equisétum) — род сосудистых растений, в силу своей уникальности в современной флоре иногда выделяемый в особый отдел Хвощеви́дные (лат. Equisetóphyta) (на данный момент общепринято рассматривать его в составе отдела Папоротниковидных).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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