Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весенняя обрезка гибискуса — получите невероятно крупные цветы
Словно я фанатка: сестра Зендеи унижена отношением актрисы
Запретить нельзя оставить: Милонов высказался о судьбе турецких сериалов в России
Кошка пришла к вашему дому — к добру или к беде? Узнайте, что это значит
Забудьте о Шамони: уникальная деревня Альп удивит красотой и приключениями
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение
На заправке нельзя оставлять мотор включённым — и вот настоящая причина
Люблю!: Ковальчук одним словом поставила точку в скандале с мужем
Бабушкин рецепт московских плюшек — всё получится с первого раза

Мощный антиоксидант, который борется со старением — включите его в рацион

2:38
Здоровье » Красота

C-витамин — это не просто помощник иммунной системы, но и незаменимый союзник в уходе за кожей. Он активирует выработку коллагена, укрепляет структуру кожи и, в тандеме с бета-каротином, защищает от вредного воздействия солнечных лучей.

витамин с
Фото: pxhere
витамин с

Почему C-витамин так важен

Этот мощный антиоксидант помогает организму на клеточном уровне:

  • Борется со свободными радикалами, предотвращая раннее старение.
  • Способствует выработке коллагена, отвечающего за упругость кожи.
  • Поддерживает иммунитет и защищает от сезонных заболеваний.
  • Улучшает усвоение железа, снижая риск анемии.
  • Благоприятно влияет на здоровье сердца и сосудов.
  • Ускоряет заживление ран, укрепляет капилляры.
  • Участвует в синтезе серотонина, поддерживая работу нервной системы.

Как включить C-витамин в рацион

Получить этот витамин можно из натуральных продуктов. Лучший способ — употреблять свежие фрукты и овощи, так как термическая обработка снижает его концентрацию. Если готовите, выбирайте щадящие способы приготовления: пар или минимальная термообработка.

Продукты с высоким содержанием C-витамина

1. Перцы

Чили и сладкий болгарский перец богаты не только C-витамином, но и A-витамином, а также ретинолом, который замедляет старение. Добавляйте их в салаты, сэндвичи или используйте в качестве закуски с хумусом.

2. Ягоды

Особенно полезна черная смородина. Добавляйте ягоды в смузи, йогурт или ешьте с орехами в качестве перекуса.

3. Капустные овощи

Брокколи и листовая капуста (кале) содержат не только C-витамин, но и другие ценные питательные вещества. Их можно есть сырыми в салатах или слегка припущенными на пару.

4. Киви

Настоящая витаминная бомба! Помимо C-витамина, содержит E-витамин, калий и клетчатку, способствующую здоровому пищеварению.

5. Цитрусовые

Лимоны, апельсины, грейпфруты — классический источник C-витамина. Лучше всего пить их сок сразу после отжима, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Если хотите сохранить молодость, укрепить здоровье и поддерживать кожу в тонусе, сделайте C-витамин неотъемлемой частью своего рациона. Выбирайте свежие продукты, избегайте чрезмерной термообработки, и результат не заставит себя ждать!

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Обсудить
Сейчас читают
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Экономика и бизнес
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов Аудио 
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Ночной кошмар ПВО: как 30 Гераней прорвались к сердцу оборонки Украины в Кировограде Дмитрий Плотников Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Весенняя обрезка гибискуса — получите невероятно крупные цветы
Словно я фанатка: сестра Зендеи унижена отношением актрисы
Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям
Запретить нельзя оставить: Милонов высказался о судьбе турецких сериалов в России
Кошка пришла к вашему дому — к добру или к беде? Узнайте, что это значит
Забудьте о Шамони: уникальная деревня Альп удивит красотой и приключениями
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение
Мощный антиоксидант, который борется со старением — включите его в рацион
На заправке нельзя оставлять мотор включённым — и вот настоящая причина
Люблю!: Ковальчук одним словом поставила точку в скандале с мужем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.