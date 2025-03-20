Мощный антиоксидант, который борется со старением — включите его в рацион

C-витамин — это не просто помощник иммунной системы, но и незаменимый союзник в уходе за кожей. Он активирует выработку коллагена, укрепляет структуру кожи и, в тандеме с бета-каротином, защищает от вредного воздействия солнечных лучей.
Этот мощный антиоксидант помогает организму на клеточном уровне:
Получить этот витамин можно из натуральных продуктов. Лучший способ — употреблять свежие фрукты и овощи, так как термическая обработка снижает его концентрацию. Если готовите, выбирайте щадящие способы приготовления: пар или минимальная термообработка.
Чили и сладкий болгарский перец богаты не только C-витамином, но и A-витамином, а также ретинолом, который замедляет старение. Добавляйте их в салаты, сэндвичи или используйте в качестве закуски с хумусом.
Особенно полезна черная смородина. Добавляйте ягоды в смузи, йогурт или ешьте с орехами в качестве перекуса.
Брокколи и листовая капуста (кале) содержат не только C-витамин, но и другие ценные питательные вещества. Их можно есть сырыми в салатах или слегка припущенными на пару.
Настоящая витаминная бомба! Помимо C-витамина, содержит E-витамин, калий и клетчатку, способствующую здоровому пищеварению.
Лимоны, апельсины, грейпфруты — классический источник C-витамина. Лучше всего пить их сок сразу после отжима, чтобы сохранить максимум полезных веществ.
Если хотите сохранить молодость, укрепить здоровье и поддерживать кожу в тонусе, сделайте C-витамин неотъемлемой частью своего рациона. Выбирайте свежие продукты, избегайте чрезмерной термообработки, и результат не заставит себя ждать!
Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?