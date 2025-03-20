Мощный антиоксидант, который борется со старением — включите его в рацион

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

C-витамин — это не просто помощник иммунной системы, но и незаменимый союзник в уходе за кожей. Он активирует выработку коллагена, укрепляет структуру кожи и, в тандеме с бета-каротином, защищает от вредного воздействия солнечных лучей.

Фото: pxhere витамин с

Почему C-витамин так важен

Этот мощный антиоксидант помогает организму на клеточном уровне:

Борется со свободными радикалами, предотвращая раннее старение.

Способствует выработке коллагена, отвечающего за упругость кожи.

Поддерживает иммунитет и защищает от сезонных заболеваний.

Улучшает усвоение железа, снижая риск анемии.

Благоприятно влияет на здоровье сердца и сосудов.

Ускоряет заживление ран, укрепляет капилляры.

Участвует в синтезе серотонина, поддерживая работу нервной системы.

Как включить C-витамин в рацион

Получить этот витамин можно из натуральных продуктов. Лучший способ — употреблять свежие фрукты и овощи, так как термическая обработка снижает его концентрацию. Если готовите, выбирайте щадящие способы приготовления: пар или минимальная термообработка.

Продукты с высоким содержанием C-витамина

1. Перцы

Чили и сладкий болгарский перец богаты не только C-витамином, но и A-витамином, а также ретинолом, который замедляет старение. Добавляйте их в салаты, сэндвичи или используйте в качестве закуски с хумусом.

2. Ягоды

Особенно полезна черная смородина. Добавляйте ягоды в смузи, йогурт или ешьте с орехами в качестве перекуса.

3. Капустные овощи

Брокколи и листовая капуста (кале) содержат не только C-витамин, но и другие ценные питательные вещества. Их можно есть сырыми в салатах или слегка припущенными на пару.

4. Киви

Настоящая витаминная бомба! Помимо C-витамина, содержит E-витамин, калий и клетчатку, способствующую здоровому пищеварению.

5. Цитрусовые

Лимоны, апельсины, грейпфруты — классический источник C-витамина. Лучше всего пить их сок сразу после отжима, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Если хотите сохранить молодость, укрепить здоровье и поддерживать кожу в тонусе, сделайте C-витамин неотъемлемой частью своего рациона. Выбирайте свежие продукты, избегайте чрезмерной термообработки, и результат не заставит себя ждать!

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6.

