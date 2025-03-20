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Исследования доказывают: лучший кофе — не тот, о котором вы думаете

3:06
Здоровье

Интересно, как наука переосмысливает отношение к кофе. Еще недавно его считали вредным, но теперь исследования показывают, что он может не только бодрить, но и защищать от болезней и даже замедлять старение. Однако важны нюансы: степень обжарки, способ заваривания и даже время употребления.

Кофейное дерево
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофейное дерево

Средняя обжарка — золотая середина

Полезные свойства кофе в значительной степени зависят от его химического состава. В необжаренных зернах содержится от 4% до 12% полифенолов, в частности хлорогеновой кислоты, которая придает напитку характерную кислинку. Однако чем сильнее обжарка, тем больше этих соединений разрушается.

На этом фоне интересен вывод ученых: максимальное количество полезных веществ содержится в кофе средней обжарки, при температуре 210-220 °C. Именно на этом этапе образуются меланоидины — антиоксиданты, которые частично компенсируют потерю хлорогеновой кислоты.

Больше — не значит лучше

Польза кофе связана не только с полифенолами. Исследования показывают, что умеренное потребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, деменции и Паркинсона. Однако избыток кофеина может вызвать тревожность, бессонницу и даже сердечные проблемы. Оптимальная доза — до 400 мг кофеина в день, что примерно соответствует 3-4 чашкам.

При этом реакция на кофеин индивидуальна: курильщики, например, перерабатывают его на 50% быстрее, а у беременных он задерживается в организме дольше. Любопытно, что даже безкофеиновый кофе связан с уменьшением смертности и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Важна не только доза, но и время

Недавнее исследование показало, что пить кофе лучше в первой половине дня. Те, кто употребляет его до полудня, в среднем живут дольше. Вероятно, это связано с тем, что кофе, выпитый вечером, ухудшает качество сна и сводит на нет его полезные эффекты.

Заваривание тоже имеет значение. Масла кафеол и кафестол, содержащиеся в кофе, могут повышать уровень холестерина. Они присутствуют в кофе, приготовленном методом варки (турка, френч-пресс, эспрессо), но задерживаются бумажным фильтром. Если уровень холестерина высок, стоит отдать предпочтение фильтрованному или растворимому кофе.

А как же молоко и сахар?

Молоко в кофе снижает кислотность, но его белки могут связывать полифенолы, уменьшая их усвояемость. А сахар и подсластители добавляют лишние калории. С научной точки зрения идеальный вариант — черный фильтрованный кофе средней обжарки утром и безкофеиновый во второй половине дня.

Но главный принцип остается неизменным: кофе должен приносить удовольствие.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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