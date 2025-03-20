Обычный аспирин против рака: как он блокирует метастазы

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавно учёные из Великобритании раскрыли механизм, благодаря которому аспирин — широко известное обезболивающее средство — может препятствовать метастазированию раковых клеток.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Механизм действия аспирина против метастазирования

Исследователи обнаружили, что аспирин снижает уровень тромбоксана A2 — вещества, способствующего защите метастатических раковых клеток от иммунной системы, особенно от Т-лимфоцитов. Понижение тромбоксана A2 делает раковые клетки более уязвимыми для атаки иммунной системы, что снижает вероятность их распространения в организме.

Экспериментальные данные

В ходе исследований на мышах с различными видами рака (молочной железы, толстой кишки и кожи) было показано, что регулярное применение малых доз аспирина значительно уменьшает количество метастазов по сравнению с контрольной группой.

Перспективы применения

Понимание механизма действия аспирина открывает новые возможности для разработки стратегий профилактики и лечения метастазирования рака. Однако необходимы дополнительные клинические исследования на людях для подтверждения эффективности и безопасности такого подхода.

Уточнения

Метаста́з (др.-греч. μετάστασις "перемещение") — отдалённый вторичный очаг патологического процесса, возникший при перемещении вызывающего его начала (опухолевых клеток, микроорганизмов) из первичного очага болезни через ткани организма.

