Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 сладостей СССР, которые бабушки делали для внуков в школу
Тихий убийца сна: как храп влияет на сердце и мозг
Тот самый вкус детства — как приготовить кофейный напиток, который пили в садике
Водонаева в ярости: звезда объявила войну нечистоплотным соседям — такого хамства она не потерпит
Хотели идеальную кожу, а получили пустую трату денег? Разбираем популярные процедуры, которые не работают
Генетика и кровь: мрачные тайны жертвоприношений в цивилизации майя
Эти 5 ошибок мешают вам жить в чистоте: избавьтесь от них немедленно!
Гриб, который пугает бабушек, но лечит суставы: правда о мухоморе
1,2 млрд рублей: самозанятые делают взносы на будущую пенсию

Обычный аспирин против рака: как он блокирует метастазы

1:16
Здоровье

Недавно учёные из Великобритании раскрыли механизм, благодаря которому аспирин — широко известное обезболивающее средство — может препятствовать метастазированию раковых клеток.

Раковые клетки
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

Механизм действия аспирина против метастазирования

Исследователи обнаружили, что аспирин снижает уровень тромбоксана A2 — вещества, способствующего защите метастатических раковых клеток от иммунной системы, особенно от Т-лимфоцитов. Понижение тромбоксана A2 делает раковые клетки более уязвимыми для атаки иммунной системы, что снижает вероятность их распространения в организме.

Экспериментальные данные

В ходе исследований на мышах с различными видами рака (молочной железы, толстой кишки и кожи) было показано, что регулярное применение малых доз аспирина значительно уменьшает количество метастазов по сравнению с контрольной группой.

Перспективы применения

Понимание механизма действия аспирина открывает новые возможности для разработки стратегий профилактики и лечения метастазирования рака. Однако необходимы дополнительные клинические исследования на людях для подтверждения эффективности и безопасности такого подхода.

Уточнения

Метаста́з (др.-греч. μετάστασις "перемещение") — отдалённый вторичный очаг патологического процесса, возникший при перемещении вызывающего его начала (опухолевых клеток, микроорганизмов) из первичного очага болезни через ткани организма.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
Обсудить
Сейчас читают
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экономика и бизнес
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая Аудио 
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения
Садоводство, цветоводство
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения Аудио 
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые ездили даже с умирающим мотором Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Тихий убийца сна: как храп влияет на сердце и мозг
Тот самый вкус детства — как приготовить кофейный напиток, который пили в садике
Водонаева в ярости: звезда объявила войну нечистоплотным соседям — такого хамства она не потерпит
Хотели идеальную кожу, а получили пустую трату денег? Разбираем популярные процедуры, которые не работают
Генетика и кровь: мрачные тайны жертвоприношений в цивилизации майя
1,2 млрд рублей: самозанятые делают взносы на будущую пенсию
Эти 5 ошибок мешают вам жить в чистоте: избавьтесь от них немедленно!
Гриб, который пугает бабушек, но лечит суставы: правда о мухоморе
Железнодорожная революция: Венгрия открывает новые транспортные перспективы
Не верьте паспорту: тренер назвал способ узнать настоящий возраст тела
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.