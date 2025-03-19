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Тихий убийца сна: как храп влияет на сердце и мозг

2:51
Здоровье

Храп — это не просто неприятный ночной звук, а потенциальный симптом серьезных заболеваний. Хотя на него редко обращают внимание, статистика говорит о масштабах проблемы: только в Великобритании 15 миллионов человек (41,5% взрослого населения) регулярно храпят. И если для окружающих это дискомфорт, то для самого "виновника" — возможный риск развития апноэ сна, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической усталости.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Почему мы храпим?

Основные причины храпа:

  • Проблемы с носовым дыханием - искривленная перегородка, полипы, хронический ринит.
  • Избыточный вес - жировые отложения в области шеи и гортани затрудняют прохождение воздуха.
  • Злоупотребление алкоголем и курением - расслабляют мышцы гортани, усиливая вибрации.
  • Гормональные изменения - например, у женщин после менопаузы храп становится таким же частым, как у мужчин.
  • Анатомические особенности - увеличенные миндалины, узкие дыхательные пути.

Когда храп становится опасным

Врачи называют синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) "эпидемией", связанной с ростом ожирения и продолжительности жизни. Это состояние характеризуется остановками дыхания во сне, которые могут длиться до 10 секунд и повторяться сотни раз за ночь. Последствия апноэ:

  • Хроническая усталость
  • Снижение концентрации
  • Высокий риск инфарктов, инсультов, гипертонии

"Если человек просыпается уставшим, несмотря на 7-8 часов сна, это тревожный сигнал", — говорит доктор Анастасия Амфилохиу.

"Народные методы" vs. наука

В сети можно найти массу советов от храпа - от травяных чаев до берушей для партнера. Однако медики предупреждают:

  • Позы для сна (на боку, с поднятой головой) помогают не всем и не всегда.
  • Специальные носовые полоски могут облегчить дыхание, но не устраняют причины.
  • Снижение веса и отказ от вредных привычек - одно из самых эффективных решений.
  • В тяжелых случаях назначаются:
    СИПАП-терапия - специальный аппарат для поддержания дыхания во сне.
  • Ортодонтические капы - корректируют положение челюсти.
  • Операции - при анатомических особенностях (исправление носовой перегородки, удаление миндалин).

Храп — это не просто бытовая проблема, а возможный сигнал организма о нарушениях. Если он сопровождается дневной усталостью, скачками давления и утренними головными болями, стоит обратиться к врачу. Ведь качественный сон — основа здоровья и хорошего самочувствия.

Уточнения

Апно́э во сне — разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Мельников Александр
Владеет более чем 20-летним опытом комплексного лечения артериальной гипертензии, гиперлипидемий, метаболического синдрома, а также других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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