Тихий убийца сна: как храп влияет на сердце и мозг

Храп — это не просто неприятный ночной звук, а потенциальный симптом серьезных заболеваний. Хотя на него редко обращают внимание, статистика говорит о масштабах проблемы: только в Великобритании 15 миллионов человек (41,5% взрослого населения) регулярно храпят. И если для окружающих это дискомфорт, то для самого "виновника" — возможный риск развития апноэ сна, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической усталости.
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Девушка перед сном
Почему мы храпим?
Основные причины храпа:
Проблемы с носовым дыханием - искривленная перегородка, полипы, хронический ринит.
Избыточный вес - жировые отложения в области шеи и гортани затрудняют прохождение воздуха.
Злоупотребление алкоголем и курением - расслабляют мышцы гортани, усиливая вибрации.
Гормональные изменения - например, у женщин после менопаузы храп становится таким же частым, как у мужчин.
Анатомические особенности - увеличенные миндалины, узкие дыхательные пути.
Когда храп становится опасным
Врачи называют синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) "эпидемией", связанной с ростом ожирения и продолжительности жизни. Это состояние характеризуется остановками дыхания во сне, которые могут длиться до 10 секунд и повторяться сотни раз за ночь. Последствия апноэ:
Хроническая усталость
Снижение концентрации
Высокий риск инфарктов, инсультов, гипертонии
"Если человек просыпается уставшим, несмотря на 7-8 часов сна, это тревожный сигнал", — говорит доктор Анастасия Амфилохиу.
"Народные методы" vs. наука
В сети можно найти массу советов от храпа - от травяных чаев до берушей для партнера. Однако медики предупреждают:
Позы для сна (на боку, с поднятой головой) помогают не всем и не всегда.
Специальные носовые полоски могут облегчить дыхание, но не устраняют причины.
Снижение веса и отказ от вредных привычек - одно из самых эффективных решений.
В тяжелых случаях назначаются: СИПАП-терапия - специальный аппарат для поддержания дыхания во сне.
Ортодонтические капы - корректируют положение челюсти.
Операции - при анатомических особенностях (исправление носовой перегородки, удаление миндалин).
Храп — это не просто бытовая проблема, а возможный сигнал организма о нарушениях. Если он сопровождается дневной усталостью, скачками давления и утренними головными болями, стоит обратиться к врачу. Ведь качественный сон — основа здоровья и хорошего самочувствия.
Уточнения
Апно́э во сне — разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд.