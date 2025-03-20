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Мозговой допинг по-чешски: как ноотропы захватывают рынок

2:34
Здоровье

В последние годы в Чехии наблюдается рост интереса к так называемым "умным наркотикам" или ноотропам — веществам, улучшающим когнитивные функции, такие как память, внимание и умственная работоспособность.

Омега-3
Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian
Омега-3

Что такое ноотропы

Ноотропы — это вещества, которые поддерживают когнитивные функции, включая память, концентрацию, креативность и умственную производительность, не вызывая при этом значительных побочных эффектов или зависимости. Они действуют на мозг различными способами: некоторые повышают активность нейромедиаторов, другие улучшают кровоснабжение мозга или способствуют образованию новых нейронных связей.

Популярность ноотропов в Чехии

Согласно данным сайта Lékárna.cz, за последний год в Чехии значительно возросла продажа продуктов, поддерживающих умственную деятельность:

  • Гинкго билоба: увеличение продаж на 930%
  • Омега-3 жирные кислоты: рост на 870%
  • Продукты для концентрации с витаминами и микроэлементами: увеличение на 150%
  • Мелатонин: рост продаж на 1200%

Этот рост интереса связан с повышенными требованиями к производительности, необходимостью многозадачности и распространением удалённой работы.

Естественные способы поддержки мозга

Эксперты рекомендуют комплексный подход для поддержки когнитивных функций, включая:

  • Качественный сон: важен для восстановления мозга
  • Регулярную физическую активность: улучшает кровообращение и общее состояние здоровья
  • Ментальные тренировки: поддерживают нейропластичность
  • Снижение стресса: предотвращает негативное влияние на мозг
  • Сбалансированное питание: богатое омега-3, магнием, антиоксидантами и витаминами группы B

Важные предостережения

Несмотря на доступность ноотропов, они подходят не всем. Например, гинкго билоба, ашваганда, родиола или высокие дозы кофеина не рекомендуются беременным женщинам. Людям, принимающим препараты для разжижения крови, следует быть осторожными с гинкго, куркумой или омега-3. Некоторые вещества могут быть проблематичны для людей с высоким или низким давлением, диабетом или неврологическими заболеваниями. При приёме антидепрессантов или других лекарств рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед использованием ноотропов.

Уточнения

Ги́нкго (лат. Gīnkgo) — род листопадных голосеменных реликтовых растений класса гинкговых, живое ископаемое.

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

Ноотропы они же нейрометаболические стимуляторы - лекарственные средства с недоказанной эффективностью.

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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