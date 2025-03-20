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Секреты белоснежной улыбки: осветляем зубы дома правильно

2:06
Здоровье

С возрастом многие замечают, что их зубы приобретают желтоватый оттенок. Это естественный процесс, связанный с изменениями в структуре зубов. Внешний слой зуба — эмаль — со временем истончается, обнажая подлежащий дентин, который имеет желтоватый цвет. Кроме того, дентин сам по себе может темнеть с годами.

Мужчина чистит зубы
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы

Способы отбеливания зубов

Профессиональное отбеливание у стоматолога

Наиболее эффективным методом является профессиональное отбеливание с использованием перекиси водорода. Эта процедура позволяет удалить пигменты из дентина и осветлить зубы. Стоимость такой процедуры варьируется от 500 до 1200 евро, а эффект сохраняется в среднем 3-4 года.

Домашние отбеливающие наборы

Существуют наборы для домашнего отбеливания, включающие гели и специальные лампы. Однако их использование не рекомендуется без консультации стоматолога, поскольку они могут содержать высокие концентрации перекиси водорода, что может привести к повреждению зубов и дёсен.

Народные методы

Некоторые прибегают к использованию пищевой соды или перекиси водорода в домашних условиях. Однако такие методы могут быть абразивными и повреждать эмаль, поэтому их следует применять с осторожностью.

Профилактика пожелтения зубов

  • Гигиена полости рта: Регулярная чистка зубов дважды в день и использование зубной нити помогут предотвратить образование налёта и пятен.

  • Ограничение потребления красящих продуктов: Сократите употребление кофе, чая, красного вина и табака, которые способствуют окрашиванию зубов.

  • Регулярные визиты к стоматологу: Профессиональная чистка зубов дважды в год поможет поддерживать их естественную белизну.

Таким образом, для сохранения белизны зубов с возрастом рекомендуется сочетать профессиональные процедуры с тщательной гигиеной и здоровым образом жизни.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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