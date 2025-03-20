Секреты белоснежной улыбки: осветляем зубы дома правильно

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом многие замечают, что их зубы приобретают желтоватый оттенок. Это естественный процесс, связанный с изменениями в структуре зубов. Внешний слой зуба — эмаль — со временем истончается, обнажая подлежащий дентин, который имеет желтоватый цвет. Кроме того, дентин сам по себе может темнеть с годами.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина чистит зубы

Способы отбеливания зубов

Профессиональное отбеливание у стоматолога

Наиболее эффективным методом является профессиональное отбеливание с использованием перекиси водорода. Эта процедура позволяет удалить пигменты из дентина и осветлить зубы. Стоимость такой процедуры варьируется от 500 до 1200 евро, а эффект сохраняется в среднем 3-4 года.

Домашние отбеливающие наборы

Существуют наборы для домашнего отбеливания, включающие гели и специальные лампы. Однако их использование не рекомендуется без консультации стоматолога, поскольку они могут содержать высокие концентрации перекиси водорода, что может привести к повреждению зубов и дёсен.

Народные методы

Некоторые прибегают к использованию пищевой соды или перекиси водорода в домашних условиях. Однако такие методы могут быть абразивными и повреждать эмаль, поэтому их следует применять с осторожностью.

Профилактика пожелтения зубов

Гигиена полости рта : Регулярная чистка зубов дважды в день и использование зубной нити помогут предотвратить образование налёта и пятен.

Ограничение потребления красящих продуктов : Сократите употребление кофе, чая, красного вина и табака, которые способствуют окрашиванию зубов.

Регулярные визиты к стоматологу: Профессиональная чистка зубов дважды в год поможет поддерживать их естественную белизну.

Таким образом, для сохранения белизны зубов с возрастом рекомендуется сочетать профессиональные процедуры с тщательной гигиеной и здоровым образом жизни.​

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.



