Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают

3:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утиные яйца — редкость, которую не встретишь на прилавках супермаркетов. В отличие от куриных, они почти не продаются в массовых сетях, а их реализация регулируется строгими нормами. В чём причина такого запрета и есть ли риск для здоровья? Давайте разберёмся.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашняя утка

Как отличить утиные яйца от куриных

Внешне утиные яйца заметно отличаются от привычных куриных:

Они крупнее и имеют более вытянутую форму.

Скорлупа толще и часто имеет матовый налёт.

Цвет скорлупы может варьироваться от белого до голубоватого или слегка зеленоватого.

По вкусу утиные яйца тоже отличаются — они обладают более плотной текстурой и специфическим привкусом, который многим кажется "болотистым" из-за рациона уток.

Почему утиные яйца не продаются в магазинах

Несмотря на то, что утиные яйца вполне съедобны, их сложно встретить в розничных магазинах. Причин несколько:

Низкая яйценоскость уток: куриные кроссы могут приносить до 300 яиц в год, а утки — в лучшем случае 100-120. Многие породы дают всего 40-50 яиц за сезон. Поэтому на птицефабриках уток выращивают в основном для мяса, а их яйца используют для инкубации.

куриные кроссы могут приносить до 300 яиц в год, а утки — в лучшем случае 100-120. Многие породы дают всего 40-50 яиц за сезон. Поэтому на птицефабриках уток выращивают в основном для мяса, а их яйца используют для инкубации. Высокая себестоимость: из-за небольшого количества яиц их производство выходит дороже, чем у куриных, а спрос на утиные яйца гораздо ниже.

из-за небольшого количества яиц их производство выходит дороже, чем у куриных, а спрос на утиные яйца гораздо ниже. Риск заражения сальмонеллой: утиные яйца имеют высокую вероятность быть заражёнными бактериями, особенно опасными для человека.

Опасность утиных яиц: что говорит Роспотребнадзор

Главная причина, по которой утиные яйца не попадают на прилавки, — высокий риск заражения сальмонеллезом.

Сальмонеллы — это бактерии, которые вызывают острую кишечную инфекцию. Они могут находиться на скорлупе и внутри яйца.

По данным ветеринарных служб, сальмонеллы обнаруживаются у каждой второй утки.

Если яйцо не проварено достаточно долго, бактерии могут попасть в организм человека, вызывая лихорадку, отравление и серьёзные проблемы с пищеварением.

Поэтому утиные яйца можно есть только после глубокой термической обработки. В отличие от куриных, их нужно варить не менее 15 минут в кипящей воде, чтобы уничтожить возможную инфекцию.

Можно ли есть утиные яйца

Если продукт проходит строгий контроль и хранится в правильных условиях, он вполне безопасен. Но даже в этом случае рекомендуется:

Обязательно подвергать яйца термической обработке. Никаких сырых или слегка проваренных утиных яиц!

Никаких сырых или слегка проваренных утиных яиц! Тщательно мыть скорлупу перед приготовлением. Это снижает риск заражения.

Это снижает риск заражения. Хранить в холодильнике и использовать как можно быстрее.

Утиные яйца могут быть вкусным и полезным продуктом, но их высокая вероятность заражения сальмонеллой делает их рискованными. Именно поэтому они редко встречаются в продаже, а их использование требует строгого соблюдения правил безопасности. Если же вы решите попробовать этот продукт, не забудьте тщательно его приготовить!

Уточнения

У́тка - представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

