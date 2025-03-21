Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают

Утиные яйца — редкость, которую не встретишь на прилавках супермаркетов. В отличие от куриных, они почти не продаются в массовых сетях, а их реализация регулируется строгими нормами. В чём причина такого запрета и есть ли риск для здоровья? Давайте разберёмся.
Внешне утиные яйца заметно отличаются от привычных куриных:
По вкусу утиные яйца тоже отличаются — они обладают более плотной текстурой и специфическим привкусом, который многим кажется "болотистым" из-за рациона уток.
Несмотря на то, что утиные яйца вполне съедобны, их сложно встретить в розничных магазинах. Причин несколько:
Главная причина, по которой утиные яйца не попадают на прилавки, — высокий риск заражения сальмонеллезом.
Поэтому утиные яйца можно есть только после глубокой термической обработки. В отличие от куриных, их нужно варить не менее 15 минут в кипящей воде, чтобы уничтожить возможную инфекцию.
Если продукт проходит строгий контроль и хранится в правильных условиях, он вполне безопасен. Но даже в этом случае рекомендуется:
Утиные яйца могут быть вкусным и полезным продуктом, но их высокая вероятность заражения сальмонеллой делает их рискованными. Именно поэтому они редко встречаются в продаже, а их использование требует строгого соблюдения правил безопасности. Если же вы решите попробовать этот продукт, не забудьте тщательно его приготовить!
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