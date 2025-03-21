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Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают

3:22
Здоровье

Утиные яйца — редкость, которую не встретишь на прилавках супермаркетов. В отличие от куриных, они почти не продаются в массовых сетях, а их реализация регулируется строгими нормами. В чём причина такого запрета и есть ли риск для здоровья? Давайте разберёмся.

Домашняя утка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашняя утка

Как отличить утиные яйца от куриных

Внешне утиные яйца заметно отличаются от привычных куриных:

  • Они крупнее и имеют более вытянутую форму.
  • Скорлупа толще и часто имеет матовый налёт.
  • Цвет скорлупы может варьироваться от белого до голубоватого или слегка зеленоватого.

По вкусу утиные яйца тоже отличаются — они обладают более плотной текстурой и специфическим привкусом, который многим кажется "болотистым" из-за рациона уток.

Почему утиные яйца не продаются в магазинах

Несмотря на то, что утиные яйца вполне съедобны, их сложно встретить в розничных магазинах. Причин несколько:

  • Низкая яйценоскость уток: куриные кроссы могут приносить до 300 яиц в год, а утки — в лучшем случае 100-120. Многие породы дают всего 40-50 яиц за сезон. Поэтому на птицефабриках уток выращивают в основном для мяса, а их яйца используют для инкубации.
  • Высокая себестоимость: из-за небольшого количества яиц их производство выходит дороже, чем у куриных, а спрос на утиные яйца гораздо ниже.
  • Риск заражения сальмонеллой: утиные яйца имеют высокую вероятность быть заражёнными бактериями, особенно опасными для человека.

Опасность утиных яиц: что говорит Роспотребнадзор

Главная причина, по которой утиные яйца не попадают на прилавки, — высокий риск заражения сальмонеллезом.

  • Сальмонеллы — это бактерии, которые вызывают острую кишечную инфекцию. Они могут находиться на скорлупе и внутри яйца.
  • По данным ветеринарных служб, сальмонеллы обнаруживаются у каждой второй утки.
  • Если яйцо не проварено достаточно долго, бактерии могут попасть в организм человека, вызывая лихорадку, отравление и серьёзные проблемы с пищеварением.

Поэтому утиные яйца можно есть только после глубокой термической обработки. В отличие от куриных, их нужно варить не менее 15 минут в кипящей воде, чтобы уничтожить возможную инфекцию.

Можно ли есть утиные яйца

Если продукт проходит строгий контроль и хранится в правильных условиях, он вполне безопасен. Но даже в этом случае рекомендуется:

  • Обязательно подвергать яйца термической обработке. Никаких сырых или слегка проваренных утиных яиц!
  • Тщательно мыть скорлупу перед приготовлением. Это снижает риск заражения.
  • Хранить в холодильнике и использовать как можно быстрее.

Утиные яйца могут быть вкусным и полезным продуктом, но их высокая вероятность заражения сальмонеллой делает их рискованными. Именно поэтому они редко встречаются в продаже, а их использование требует строгого соблюдения правил безопасности. Если же вы решите попробовать этот продукт, не забудьте тщательно его приготовить!

Уточнения

У́тка - представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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