Ком в горле: что скрывает это опасное ощущение и как его распознать?

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-отоларинголог из СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Екатерина Приказа отметила, что ощущение кома в горле часто связано с проблемами щитовидной железы, воспалительными заболеваниями горла в острой и хронической формах. Реже причиной может быть остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осмотр эндокринолога

По словам доктора, ощущения кома и сдавленности в горле могут указывать на воспаление или увеличение щитовидной железы. Также причиной может быть желудочно-кишечный тракт: воспаление пищевода или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой желудочный сок попадает в пищевод, пишет Газета.Ru.

Иногда, по словам специалиста, ком в горле бывает связан с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, хотя это и не является очевидным симптомом. Ощущение возникает из-за сдавливания нервных окончаний, которые ответственны за чувствительность в глотке.

Если ощущения кома в горле возникают часто, рекомендуется обратиться к отоларингологу, считает эксперт. Доктор может предположить ларингит, фарингит, тонзиллит или синдром постназального затека, когда слизь, стекающая из носовой полости по задней стенке глотки, вызывает ощущение инородного предмета и затяжной кашель.

"Постназальный затек чаще всего возникает после воспалительных заболеваний носа и носовых пазух, при хроническом насморке и аллергических ринитах", — добавила доктор.

Если с ЛОР-органами всё в порядке, следует обратиться к терапевту, который уточнит жалобы, анамнез и направит на обследование к узкому специалисту.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T 4 ) и трийодтиронин (T 3 ).



Остеохондро́з позвоно́чника (новолат. osteochondrosis: др.-греч. ὀστέον — кость + χόνδρος — хрящ + лат. -ōsis) — термин, широко применяемый в России с 1960-х годов и означающий дегенеративные изменения межпозвонкового диска и сегментарную нестабильность нижней части позвоночного столба.