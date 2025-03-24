Хронический стресс убивает: как распознать опасность и защитить себя — вот что нужно делать

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кортизол — гормон стресса, его уровень снижается, когда опасность уходит. Однако если стресс постоянный, то концентрация кортизола может оставаться повышенной долгое время, что не лучшим образом сказывается на здоровье.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", отмечает, что к хроническому стрессу приводят как нагрузки на работе, так и недосып, сильно влияет на психику и жизнь в мегаполисах. Итог: нормальная выработка кортизола нарушается. Превышение его концентрации увеличивает уровень воспаления в организме, это же в свою очередь является одной из причин появления хронических болезней, например, диабета, ожирения. Также такое состояние ведет к ускоренному старению организма.

Уровень кортизола можно узнать, сдав анализы. Лечиться лучше не с помощью лекарств или БАДов, а меняя образ жизни.

Ольга Малиновская отмечает важность нормального сна: 7-9 часов в сутки. Также необходимо нормально питаться и заниматься спортом.

Также можно найти хобби, которые помогут расслабиться.

"Показано, что в борьбе со стрессом очень важна социализация — даже общение с друзьями и близкими онлайн помогает улучшить ситуацию", — поясняет эксперт.