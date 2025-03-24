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Хронический стресс убивает: как распознать опасность и защитить себя — вот что нужно делать

1:26
Здоровье

Кортизол — гормон стресса, его уровень снижается, когда опасность уходит. Однако если стресс постоянный, то концентрация кортизола может оставаться повышенной долгое время, что не лучшим образом сказывается на здоровье.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", отмечает, что к хроническому стрессу приводят как нагрузки на работе, так и недосып, сильно влияет на психику и жизнь в мегаполисах. Итог: нормальная выработка кортизола нарушается. Превышение его концентрации увеличивает уровень воспаления в организме, это же в свою очередь является одной из причин появления хронических болезней, например, диабета, ожирения. Также такое состояние ведет к ускоренному старению организма.

Уровень кортизола можно узнать, сдав анализы. Лечиться лучше не с помощью лекарств или БАДов, а меняя образ жизни.

Ольга Малиновская отмечает важность нормального сна: 7-9 часов в сутки. Также необходимо нормально питаться и заниматься спортом.

Также можно найти хобби, которые помогут расслабиться.

"Показано, что в борьбе со стрессом очень важна социализация — даже общение с друзьями и близкими онлайн помогает улучшить ситуацию", — поясняет эксперт.

 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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