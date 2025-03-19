Авитаминоз не пройдет: что есть весной, чтобы кожа сияла, а силы не покидали

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зима — сложный период для организма. Недостаток солнца, нехватка свежих продуктов и снижение физической активности приводят к дефициту важных витаминов. Как поддержать здоровье и подготовиться к весне? Диетолог Елена Соломатина рассказала Радио 1, какие витамины и минералы особенно важны после холодного сезона и в каких продуктах их искать.

Фото: Freepik is licensed under Free license Фрукты и витамины

Каких витаминов не хватает после зимы?

Витамин D

Поддерживает иммунитет, укрепляет кости, улучшает настроение.

Где найти: жирная рыба (лосось, скумбрия), яйца, молочные продукты.

Витамин B12

Необходим для работы нервной системы, предотвращает усталость.

Где найти: мясо, печень, молоко, морепродукты.

Витамин C

Помогает бороться с вирусами и улучшает усвоение железа.

Где найти: цитрусовые, шиповник, квашеная капуста, сладкий перец.

Йод

Регулирует работу щитовидной железы, влияет на обмен веществ.

Где найти: морская капуста, креветки, треска.

Селен

Мощный антиоксидант, защищает клетки от старения.

Где найти: бразильские орехи, морепродукты, чеснок.

Кальций

Укрепляет кости и зубы, регулирует мышечные сокращения.

Где найти: кунжут, сыр, творог, миндаль.

Лучшие продукты для весеннего рациона

Индейка: богата железом, витаминами группы B и цинком.

богата железом, витаминами группы B и цинком. Квашеная капуста: источник пробиотиков и витамина C.

источник пробиотиков и витамина C. Морская рыба: содержит омега-3, йод и витамин D.

содержит омега-3, йод и витамин D. Орехи и семена: помогают бороться с усталостью.

помогают бороться с усталостью. Зелень и свежие овощи: ускоряют обмен веществ.

Как восполнить дефицит витаминов

Больше солнца: 15-20 минут прогулки каждый день помогают выработке витамина D.

15-20 минут прогулки каждый день помогают выработке витамина D. Правильное питание: включайте в рацион сезонные овощи, фрукты, морепродукты.

включайте в рацион сезонные овощи, фрукты, морепродукты. Достаточное потребление воды: это улучшает обмен веществ и работу клеток.

это улучшает обмен веществ и работу клеток. Хороший сон: восстанавливает гормональный баланс и поддерживает иммунитет.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

