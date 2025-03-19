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Авитаминоз не пройдет: что есть весной, чтобы кожа сияла, а силы не покидали

2:16
Здоровье

Зима — сложный период для организма. Недостаток солнца, нехватка свежих продуктов и снижение физической активности приводят к дефициту важных витаминов. Как поддержать здоровье и подготовиться к весне? Диетолог Елена Соломатина рассказала Радио 1, какие витамины и минералы особенно важны после холодного сезона и в каких продуктах их искать.

Фрукты и витамины
Фото: Freepik is licensed under Free license
Фрукты и витамины

Каких витаминов не хватает после зимы?

Витамин D

  • Поддерживает иммунитет, укрепляет кости, улучшает настроение.

Где найти: жирная рыба (лосось, скумбрия), яйца, молочные продукты.

Витамин B12

  • Необходим для работы нервной системы, предотвращает усталость.

Где найти: мясо, печень, молоко, морепродукты.

Витамин C

  • Помогает бороться с вирусами и улучшает усвоение железа.

Где найти: цитрусовые, шиповник, квашеная капуста, сладкий перец.

Йод

  • Регулирует работу щитовидной железы, влияет на обмен веществ.

Где найти: морская капуста, креветки, треска.

Селен

  • Мощный антиоксидант, защищает клетки от старения.

Где найти: бразильские орехи, морепродукты, чеснок.

Кальций

  • Укрепляет кости и зубы, регулирует мышечные сокращения.

Где найти: кунжут, сыр, творог, миндаль.

Лучшие продукты для весеннего рациона

  • Индейка: богата железом, витаминами группы B и цинком.
  • Квашеная капуста: источник пробиотиков и витамина C.
  • Морская рыба: содержит омега-3, йод и витамин D.
  • Орехи и семена: помогают бороться с усталостью.
  • Зелень и свежие овощи: ускоряют обмен веществ.

Как восполнить дефицит витаминов

  • Больше солнца: 15-20 минут прогулки каждый день помогают выработке витамина D.
  • Правильное питание: включайте в рацион сезонные овощи, фрукты, морепродукты.
  • Достаточное потребление воды: это улучшает обмен веществ и работу клеток.
  • Хороший сон: восстанавливает гормональный баланс и поддерживает иммунитет.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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