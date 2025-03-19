Авитаминоз не пройдет: что есть весной, чтобы кожа сияла, а силы не покидали

Зима — сложный период для организма. Недостаток солнца, нехватка свежих продуктов и снижение физической активности приводят к дефициту важных витаминов. Как поддержать здоровье и подготовиться к весне? Диетолог Елена Соломатина рассказала Радио 1, какие витамины и минералы особенно важны после холодного сезона и в каких продуктах их искать.
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Фрукты и витамины
Каких витаминов не хватает после зимы?
Витамин D
Поддерживает иммунитет, укрепляет кости, улучшает настроение.
Где найти: жирная рыба (лосось, скумбрия), яйца, молочные продукты.
Витамин B12
Необходим для работы нервной системы, предотвращает усталость.
Где найти: мясо, печень, молоко, морепродукты.
Витамин C
Помогает бороться с вирусами и улучшает усвоение железа.
Где найти: цитрусовые, шиповник, квашеная капуста, сладкий перец.
Йод
Регулирует работу щитовидной железы, влияет на обмен веществ.
Где найти: морская капуста, креветки, треска.
Селен
Мощный антиоксидант, защищает клетки от старения.
Где найти: бразильские орехи, морепродукты, чеснок.
Кальций
Укрепляет кости и зубы, регулирует мышечные сокращения.
Где найти: кунжут, сыр, творог, миндаль.
Лучшие продукты для весеннего рациона
Индейка: богата железом, витаминами группы B и цинком.
Квашеная капуста: источник пробиотиков и витамина C.
Морская рыба: содержит омега-3, йод и витамин D.
Орехи и семена: помогают бороться с усталостью.
Зелень и свежие овощи: ускоряют обмен веществ.
Как восполнить дефицит витаминов
Больше солнца: 15-20 минут прогулки каждый день помогают выработке витамина D.
Правильное питание: включайте в рацион сезонные овощи, фрукты, морепродукты.
Достаточное потребление воды: это улучшает обмен веществ и работу клеток.
Хороший сон: восстанавливает гормональный баланс и поддерживает иммунитет.
Уточнения
Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).