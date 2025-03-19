Вредные последствия шоколада – как рафинированный сахар влияет на организм

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шоколад и сахаросодержащие продукты могут оказывать негативное влияние на кишечную микрофлору. Об этом заявила эндокринолог Ивета Недева, подчеркнув, что главная причина — рафинированные сахара и насыщенные жиры, содержащиеся в этих продуктах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный крем

"Все переработанные продукты и рафинированные продукты с высокой калорийностью нарушают физиологический баланс микроорганизмов в кишечнике," — объясняет специалист.

По ее словам, если баланс кишечной микрофлоры нарушен, в первую очередь необходимо скорректировать питание. В дополнение можно принимать пробиотики или симбиотики (комбинацию пробиотиков и пребиотиков), которые помогут быстрее восстановить микрофлору.

Д-р Недева подчеркивает, что выбор пробиотика не должен быть случайным. Оптимальный вариант — сначала провести исследование кишечной микрофлоры, которое покажет не только соотношение различных видов бактерий, но и какие из них находятся в дефиците.

"Исследования дают подробную информацию о состоянии микрофлоры и содержат рекомендации по питанию, которые помогут увеличить количество полезных бактерий," — поясняет она.

На основе этих данных можно подобрать наиболее подходящий пробиотик или симбиотик, который поможет восстановить естественный баланс кишечной микрофлоры.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

