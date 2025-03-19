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Вредные последствия шоколада – как рафинированный сахар влияет на организм

1:24
Здоровье

Шоколад и сахаросодержащие продукты могут оказывать негативное влияние на кишечную микрофлору. Об этом заявила эндокринолог Ивета Недева, подчеркнув, что главная причина — рафинированные сахара и насыщенные жиры, содержащиеся в этих продуктах.

Шоколадный крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный крем

"Все переработанные продукты и рафинированные продукты с высокой калорийностью нарушают физиологический баланс микроорганизмов в кишечнике," — объясняет специалист.

По ее словам, если баланс кишечной микрофлоры нарушен, в первую очередь необходимо скорректировать питание. В дополнение можно принимать пробиотики или симбиотики (комбинацию пробиотиков и пребиотиков), которые помогут быстрее восстановить микрофлору.

Д-р Недева подчеркивает, что выбор пробиотика не должен быть случайным. Оптимальный вариант — сначала провести исследование кишечной микрофлоры, которое покажет не только соотношение различных видов бактерий, но и какие из них находятся в дефиците.

"Исследования дают подробную информацию о состоянии микрофлоры и содержат рекомендации по питанию, которые помогут увеличить количество полезных бактерий," — поясняет она.

На основе этих данных можно подобрать наиболее подходящий пробиотик или симбиотик, который поможет восстановить естественный баланс кишечной микрофлоры.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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