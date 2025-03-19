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Менопауза и мозг: как сохранить ясность ума в этот период

3:32
Здоровье

Менопауза — естественный этап в жизни каждой женщины, но её последствия выходят далеко за рамки приливов и изменения цикла. Снижение уровня эстрогена напрямую влияет на работу мозга, что может привести к тревожности, депрессии, бессоннице, ухудшению памяти и снижению концентрации. Однако современные исследования показывают, что гормональная терапия способна защитить мозг и значительно улучшить самочувствие в этот период.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Почему мозг страдает в период менопаузы?

Исследования, проведённые нейробиологом Лизой Москони (Университет Корнелла), показали, что эстроген играет ключевую роль в здоровье мозга. Он:

  • Защищает нейроны и улучшает их взаимодействие.
  • Оптимизирует работу митохондрий, поддерживающих энергию клеток.
  • Регулирует уровень серотонина и дофамина, отвечающих за настроение и эмоциональное состояние.

Падение уровня эстрогена делает мозг более уязвимым к нейродегенеративным заболеваниям, включая болезнь Альцгеймера.

Роль гормонов в когнитивном здоровье

Помимо эстрогена, важны и другие гормоны:

  • Прогестерон обладает успокаивающим эффектом, регулирует уровень тревожности и влияет на качество сна. Его снижение часто становится причиной бессонницы.
  • Тестостерон поддерживает энергию, мотивацию и концентрацию. Дефицит этого гормона приводит к умственной усталости и снижению ясности ума.

Может ли гормональная терапия помочь?

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) — это один из эффективных способов поддержать психическое и когнитивное здоровье в период менопаузы.

Гинеколог Алессандра Дуарте Кларизия подчеркивает:

"Менопауза — это не упадок, а новый этап, который можно прожить полноценно. Гормональная терапия улучшает не только физическое состояние, но и эмоциональное благополучие. Однако важно соблюдать баланс и проходить лечение под наблюдением специалиста."

Она также отмечает, что ЗГТ не должна возвращать уровень гормонов к показателям 20-30 лет, а должна подбираться индивидуально.

Можно ли обойтись без гормонов?

ЗГТ подходит не всем, например, женщинам с онкологическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таком случае можно использовать другие методы поддержки мозга:

  • Физическая активность повышает выработку эндорфинов и снижает риск депрессии.
  • Правильное питание с антиоксидантами, полезными жирами и фитоэстрогенами (например, льняным семенем) помогает поддерживать гормональный баланс.
  • Качественный сон и релаксация (медитация, йога) регулируют уровень кортизола и серотонина.
  • Добавки с омега-3, магнием и витаминами группы B улучшают работу нервной системы.

Что ждёт женщин в будущем?

Современные исследования в области персонализированной медицины активно изучают биоинженерные гормоны, нейропротекторные стратегии и регенеративные терапии, которые помогут продлить здоровье мозга.

Самое главное — женщины должны получать научно обоснованную информацию, чтобы осознанно подходить к своему здоровью и выбирать оптимальные методы поддержки в этот важный период.

Уточнения

Менопауза - окончательное прекращение менструальных циклов у женщин. Пременопаузальный период длится до значительного изменения регулярности циклов — перименопаузы. Менопауза обычно наступает между 49 и 52 годами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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