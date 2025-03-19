Менопауза и мозг: как сохранить ясность ума в этот период

Менопауза — естественный этап в жизни каждой женщины, но её последствия выходят далеко за рамки приливов и изменения цикла. Снижение уровня эстрогена напрямую влияет на работу мозга, что может привести к тревожности, депрессии, бессоннице, ухудшению памяти и снижению концентрации. Однако современные исследования показывают, что гормональная терапия способна защитить мозг и значительно улучшить самочувствие в этот период.
Исследования, проведённые нейробиологом Лизой Москони (Университет Корнелла), показали, что эстроген играет ключевую роль в здоровье мозга. Он:
Падение уровня эстрогена делает мозг более уязвимым к нейродегенеративным заболеваниям, включая болезнь Альцгеймера.
Помимо эстрогена, важны и другие гормоны:
Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) — это один из эффективных способов поддержать психическое и когнитивное здоровье в период менопаузы.
Гинеколог Алессандра Дуарте Кларизия подчеркивает:
"Менопауза — это не упадок, а новый этап, который можно прожить полноценно. Гормональная терапия улучшает не только физическое состояние, но и эмоциональное благополучие. Однако важно соблюдать баланс и проходить лечение под наблюдением специалиста."
Она также отмечает, что ЗГТ не должна возвращать уровень гормонов к показателям 20-30 лет, а должна подбираться индивидуально.
ЗГТ подходит не всем, например, женщинам с онкологическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таком случае можно использовать другие методы поддержки мозга:
Современные исследования в области персонализированной медицины активно изучают биоинженерные гормоны, нейропротекторные стратегии и регенеративные терапии, которые помогут продлить здоровье мозга.
Самое главное — женщины должны получать научно обоснованную информацию, чтобы осознанно подходить к своему здоровью и выбирать оптимальные методы поддержки в этот важный период.
Менопауза - окончательное прекращение менструальных циклов у женщин. Пременопаузальный период длится до значительного изменения регулярности циклов — перименопаузы. Менопауза обычно наступает между 49 и 52 годами.
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