Этот простой продукт снижает холестерин и укрепляет иммунитет

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2:03
Здоровье

Проростки фасоли — это настоящий суперфуд, который насыщает организм клетчаткой, витаминами и минералами. Эти маленькие ростки не только полезны для здоровья, но и помогают снизить уровень холестерина, укрепляют иммунитет и способствуют пищеварению.

фасоль
Фото: flickr.com by Joelk75, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
фасоль

Чем полезны проростки фасоли?

  • Нормализуют пищеварение. Высокое содержание клетчатки улучшает работу кишечника и предотвращает запоры.
  • Снижают уровень холестерина. Регулярное употребление помогает очистить сосуды и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Стабилизируют уровень сахара в крови. Пророщенная фасоль обладает низким гликемическим индексом, что полезно для людей с диабетом.
  • Укрепляют иммунитет. Богаты витамином C, железом и цинком, которые поддерживают защитные функции организма.
  • Содержат антиоксиданты. Помогают бороться со свободными радикалами, замедляют старение и уменьшают воспаления.
  • Поддерживают кости и мышцы. Кальций и магний способствуют укреплению костей, а растительные белки помогают наращивать мышечную массу.
  • Способствуют похудению. Проростки содержат минимум калорий, но дают длительное чувство сытости.

Как правильно употреблять пророщенную фасоль?

  • Добавляйте в салаты, супы или овощные рагу.
  • Используйте в смузи или зелёных коктейлях.
  • Жарьте с овощами или подавайте в качестве гарнира.
  • Можно употреблять сырыми, но перед этим обязательно промойте их водой.

Есть ли противопоказания?

Хотя проростки фасоли полезны, людям с хроническими заболеваниями почек или слабым иммунитетом стоит проконсультироваться с врачом перед их употреблением.

Пророщенная фасоль — это доступный и натуральный способ укрепить здоровье. Включите её в рацион, и ваш организм скажет вам спасибо!

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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