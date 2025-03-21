Как не растолстеть во время менопаузы: неожиданные советы, которые действительно работают

Менопауза приносит женщинам немало изменений: от приливов и эмоциональных колебаний до нежелательного набора веса. Причем масса тела может увеличиваться даже без изменения привычек питания. Почему так происходит и как можно повлиять на ситуацию.
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Лицо женщины
Как гормоны влияют на фигуру во время менопаузы
Во время менопаузы уровень эстрогена в организме резко снижается. Это влияет на выработку инсулина — ключевого гормона, регулирующего накопление жира.
Инсулин и жир
Этот гормон отвечает за переработку сахара, но при избытке он препятствует расщеплению жиров, способствуя их отложению.
Снижение эстрогена и инсулин
В норме инсулин расщепляется специальным ферментом, но для его работы необходим эстроген. При менопаузе уровень эстрогена падает, из-за чего фермент работает хуже, а уровень инсулина растет. Это приводит к ускоренному отложению жировых запасов.
Важно: высокий уровень инсулина не только способствует ожирению, но и увеличивает риск сердечных заболеваний, диабета и инсульта.
Как контролировать вес в период менопаузы
Чтобы избежать набора веса, необходимо уменьшить выработку инсулина, корректируя питание.
Сократите потребление сахара
Сахар — главный триггер инсулина. Важно избегать сладких продуктов и напитков, а также внимательно читать состав покупных продуктов.
Контролируйте потребление молочных продуктов
Молочный сахар (лактоза) тоже может повышать уровень инсулина, особенно у женщин с чувствительностью к инсулину.
Минимизируйте крахмалистые продукты
Хлеб, макароны, картофель, белый рис способствуют резкому выбросу инсулина. Особенно это касается свежеприготовленных углеводов — охлаждение снижает их гликемический индекс.
Будьте осторожны с фруктами
Фрукты содержат как фруктозу, так и глюкозу. Их переизбыток может негативно сказаться на фигуре, поэтому лучше выбирать ягоды и низкокалорийные фрукты (грейпфрут, яблоки, цитрусовые).
Чем опасно ожирение в менопаузу
Набор веса в этот период не просто эстетическая проблема. Ожирение увеличивает риск развития диабета 2 типа, гипертонии, заболеваний печени и суставов.
Многие женщины воспринимают набор веса в менопаузу как неизбежность, но это не так! Контроль уровня инсулина и сбалансированное питание помогут избежать проблем со здоровьем и сохранить стройность.
Уточнения
Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.