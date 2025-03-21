Как не растолстеть во время менопаузы: неожиданные советы, которые действительно работают

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Менопауза приносит женщинам немало изменений: от приливов и эмоциональных колебаний до нежелательного набора веса. Причем масса тела может увеличиваться даже без изменения привычек питания. Почему так происходит и как можно повлиять на ситуацию.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Лицо женщины

Как гормоны влияют на фигуру во время менопаузы

Во время менопаузы уровень эстрогена в организме резко снижается. Это влияет на выработку инсулина — ключевого гормона, регулирующего накопление жира.

Инсулин и жир

Этот гормон отвечает за переработку сахара, но при избытке он препятствует расщеплению жиров, способствуя их отложению.

Снижение эстрогена и инсулин

В норме инсулин расщепляется специальным ферментом, но для его работы необходим эстроген. При менопаузе уровень эстрогена падает, из-за чего фермент работает хуже, а уровень инсулина растет. Это приводит к ускоренному отложению жировых запасов.

Важно: высокий уровень инсулина не только способствует ожирению, но и увеличивает риск сердечных заболеваний, диабета и инсульта.

Как контролировать вес в период менопаузы

Чтобы избежать набора веса, необходимо уменьшить выработку инсулина, корректируя питание.

Сократите потребление сахара

Сахар — главный триггер инсулина. Важно избегать сладких продуктов и напитков, а также внимательно читать состав покупных продуктов.

Контролируйте потребление молочных продуктов

Молочный сахар (лактоза) тоже может повышать уровень инсулина, особенно у женщин с чувствительностью к инсулину.

Минимизируйте крахмалистые продукты

Хлеб, макароны, картофель, белый рис способствуют резкому выбросу инсулина. Особенно это касается свежеприготовленных углеводов — охлаждение снижает их гликемический индекс.

Будьте осторожны с фруктами

Фрукты содержат как фруктозу, так и глюкозу. Их переизбыток может негативно сказаться на фигуре, поэтому лучше выбирать ягоды и низкокалорийные фрукты (грейпфрут, яблоки, цитрусовые).

Чем опасно ожирение в менопаузу

Набор веса в этот период не просто эстетическая проблема. Ожирение увеличивает риск развития диабета 2 типа, гипертонии, заболеваний печени и суставов.

Многие женщины воспринимают набор веса в менопаузу как неизбежность, но это не так! Контроль уровня инсулина и сбалансированное питание помогут избежать проблем со здоровьем и сохранить стройность.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

