Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш кот мнёт одеяло — вот зачем он это делает и что это говорит о вас
Отеки под глазами по утрам: раскрыт секрет борьбы с неприятным явлением
Ванная как с картинки: 9 идей, которые не ударят по кошельку
Программа вторичка под 6% заработала — вот где её дают
Можно ли измерить свой биологический возраст? Ответ учёных
Не знаете, с чего начать тренировку? Это секретное упражнение сжигает калории
Ваш старый дизель теперь на вес золота: что происходит на рынке автомобилей
Гений: Виктория Боня призналась в любви Канье Уэсту
Дикий волк: 66-летняя китаянка на велосипеде исколесила 3 континента

Как не растолстеть во время менопаузы: неожиданные советы, которые действительно работают

2:42
Здоровье

Менопауза приносит женщинам немало изменений: от приливов и эмоциональных колебаний до нежелательного набора веса. Причем масса тела может увеличиваться даже без изменения привычек питания. Почему так происходит и как можно повлиять на ситуацию.

Лицо женщины
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо женщины

Как гормоны влияют на фигуру во время менопаузы

Во время менопаузы уровень эстрогена в организме резко снижается. Это влияет на выработку инсулина — ключевого гормона, регулирующего накопление жира.

Инсулин и жир

  • Этот гормон отвечает за переработку сахара, но при избытке он препятствует расщеплению жиров, способствуя их отложению.

Снижение эстрогена и инсулин

  • В норме инсулин расщепляется специальным ферментом, но для его работы необходим эстроген. При менопаузе уровень эстрогена падает, из-за чего фермент работает хуже, а уровень инсулина растет. Это приводит к ускоренному отложению жировых запасов.

Важно: высокий уровень инсулина не только способствует ожирению, но и увеличивает риск сердечных заболеваний, диабета и инсульта.

Как контролировать вес в период менопаузы

Чтобы избежать набора веса, необходимо уменьшить выработку инсулина, корректируя питание.

Сократите потребление сахара

  • Сахар — главный триггер инсулина. Важно избегать сладких продуктов и напитков, а также внимательно читать состав покупных продуктов.

Контролируйте потребление молочных продуктов

  • Молочный сахар (лактоза) тоже может повышать уровень инсулина, особенно у женщин с чувствительностью к инсулину.

Минимизируйте крахмалистые продукты

  • Хлеб, макароны, картофель, белый рис способствуют резкому выбросу инсулина. Особенно это касается свежеприготовленных углеводов — охлаждение снижает их гликемический индекс.

Будьте осторожны с фруктами

Фрукты содержат как фруктозу, так и глюкозу. Их переизбыток может негативно сказаться на фигуре, поэтому лучше выбирать ягоды и низкокалорийные фрукты (грейпфрут, яблоки, цитрусовые).

Чем опасно ожирение в менопаузу

Набор веса в этот период не просто эстетическая проблема. Ожирение увеличивает риск развития диабета 2 типа, гипертонии, заболеваний печени и суставов.

Многие женщины воспринимают набор веса в менопаузу как неизбежность, но это не так! Контроль уровня инсулина и сбалансированное питание помогут избежать проблем со здоровьем и сохранить стройность.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Мировая кооперация
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота Аудио 
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Последние материалы
Ванная как с картинки: 9 идей, которые не ударят по кошельку
Программа вторичка под 6% заработала — вот где её дают
Можно ли измерить свой биологический возраст? Ответ учёных
Не знаете, с чего начать тренировку? Это секретное упражнение сжигает калории
Ваш старый дизель теперь на вес золота: что происходит на рынке автомобилей
Гений: Виктория Боня призналась в любви Канье Уэсту
Дикий волк: 66-летняя китаянка на велосипеде исколесила 3 континента
Названы победители Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства 2025: эти страны и регионы удивили всех
Картофель начал расти втрое активнее — всё из-за одного простого приёма
Что скрывают бульонные кубики: правда о глутамате натрия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.