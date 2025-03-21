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Герои галактики или жертвы невесомости: с чем астронавты возвращаются из космоса

2:59
Здоровье

Полет в космос — мечта многих, но за нее приходится платить высокую цену. Астронавты, проводящие месяцы в невесомости, возвращаются на Землю с ослабленными костями, уменьшенным сердцем, проблемами со зрением и даже измененным мозгом. Их адаптация к земному притяжению — сложный процесс, требующий длительной реабилитации.

Миссия NASA STS -116
Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Миссия NASA STS -116

NASA внимательно изучает влияние космических путешествий на организм, ведь эти исследования помогут в подготовке будущих миссий на Луну и Марс.

Что происходит с телом в космосе

Отсутствие гравитации сильно влияет на все системы организма. Вот основные изменения, с которыми сталкиваются астронавты:

Кости становятся хрупкими

  • Астронавты теряют до 1,5% костной массы в месяц, что эквивалентно годовым потерям женщин в постменопаузе.

Мышцы ослабевают

  • Без нагрузки на мышцы их объем уменьшается на треть всего за две недели.

Сердце уменьшается в размере

  • Оно перекачивает кровь без сопротивления гравитации, поэтому работает в облегченном режиме и сокращается.

Опухшее лицо и куриные ноги

  • Жидкости не спускаются вниз, как на Земле, а скапливаются в верхней части тела. Это приводит к постоянному отеку лица и истощению ног.

Изменения в зрении

  • Из-за смещения жидкости глазное яблоко становится более плоским, что ухудшает зрение. В некоторых случаях астронавтам приходится носить очки всю оставшуюся жизнь.

Затопленный мозг

  • Перераспределение жидкости вызывает увеличение желудочков мозга, что может привести к когнитивным изменениям.

Повышенный риск рака

  • В космосе астронавты подвергаются космическому излучению, которое может вызвать мутации и онкологические заболевания.

Возвращение на Землю: испытание гравитацией

После долгого пребывания в космосе реадаптация сравнима с реабилитацией после комы. Организм разучивается работать в условиях гравитации, и астронавтам приходится проходить интенсивную физиотерапию.

Как NASA помогает астронавтам адаптироваться

  • Солевые таблетки и вода: для восстановления объема жидкости.
  • Компрессионное белье: предотвращает отеки и улучшает циркуляцию крови.
  • Физические упражнения: помогают вернуть мышечный тонус.

Некоторые астронавты также испытывают "панорамный эффект" — изменение восприятия реальности после увиденного в космосе. Они по-новому осознают хрупкость Земли и свою связь с человечеством.

Почему это важно

NASA внимательно следит за здоровьем астронавтов даже после их выхода на пенсию. Долгосрочные исследования помогут ученым разработать способы защиты организма во время будущих миссий на Марс и Луну.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος - "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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