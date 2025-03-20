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Новая рубашка или химический коктейль? Почему свежекупленные вещи опаснее, чем вы думаете

3:34
Здоровье

Мы привыкли считать, что новая одежда — это символ чистоты и свежести, но, как предупреждает специалист по неотложной медицине и гематологии Мануэль Висо, за безупречным внешним видом скрывается нечто большее. В своём видео он настойчиво советует:

Девушка в магазине одежды
Фото: https://www.freepik.com
Девушка в магазине одежды

"Вы из тех, кто надевает новую одежду, не стирая её? Это ошибка!"

Химические ловушки в новой одежде

Хотя вещь только что с витрины, на самом деле она насыщена химикатами. Производители обрабатывают ткани специальными веществами, которые:

  • Защищают одежду от складок.
  • Удерживают яркость цвета.
  • Делают материал менее подверженным повреждениям при транспортировке.

Но именно эти компоненты могут вызвать кожные реакции: зуд, покраснение, раздражение и даже усугубить хронические дерматологические заболевания. Особенно это актуально для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергии.

"Это не магия, это химия", — подчёркивает Висо, объясняя, что такие вещества содержатся даже в натуральных тканях.

Бактерии, вирусы и клещи: чем ещё опасна новая одежда

Помимо химикатов, одежда проходит долгий путь от фабрики до покупателя, контактируя с десятками рук, поверхностей и мест хранения. Доктор Висо задаёт риторический вопрос:

"Вы задумывались, сколько людей касались этой одежды, прежде чем вы её купили?"

Факты, о которых не принято задумываться:

  • Вещи проходят через склады, транспортировку, примерочные, возвраты.
  • Ткань впитывает бактерии, вирусы, грибки и клещей.
  • В некоторых случаях в одежде находили вшей и пылевых клещей, вызывающих кожные заболевания.

Врачи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) подтверждают, что стирка перед первым ношением — это вопрос гигиены и здоровья.

Какие вещи особенно важно стирать

Некоторые виды одежды требуют повышенной осторожности:

  • Нижнее бельё и пижамы: контактируют с самыми чувствительными участками кожи.
  • Футболки и постельное бельё: впитывают пот и микробы.
  • Одежда из синтетики (полиэстер, нейлон): может выделять дешёвые красители, вызывая раздражение.
  • Детская одежда: её внутренние этикетки могут раздражать нежную кожу малышей.

Как правильно стирать новую одежду?

Доктор Висо даёт 5 ключевых рекомендаций:

  • Следуйте инструкциям на этикетке: неправильный режим может испортить ткань.
  • Стирайте при высоких температурах (если это возможно) для уничтожения бактерий.
  • Сортируйте вещи по цвету, чтобы избежать окрашивания.
  • Выворачивайте одежду наизнанку, чтобы тщательно очистить внутреннюю сторону.
  • Не перегружайте стиральную машину, чтобы одежда хорошо отстиралась.

Дополнительные бонусы стирки

  • Меньше риска раздражений и аллергии.
  • Долговечность тканей: одежда не тускнеет и не теряет форму.
  • Удаление неприятных запахов после фабричной обработки.

Новая одежда — это не гарантия чистоты. В следующий раз, купив вещь, вспомните совет врача:

"Стирайте перед тем, как носить". Это не просто предосторожность, а привычка, которая поможет сохранить здоровье.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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