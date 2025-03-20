Новая рубашка или химический коктейль? Почему свежекупленные вещи опаснее, чем вы думаете

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы привыкли считать, что новая одежда — это символ чистоты и свежести, но, как предупреждает специалист по неотложной медицине и гематологии Мануэль Висо, за безупречным внешним видом скрывается нечто большее. В своём видео он настойчиво советует:

Фото: https://www.freepik.com Девушка в магазине одежды

"Вы из тех, кто надевает новую одежду, не стирая её? Это ошибка!"

Химические ловушки в новой одежде

Хотя вещь только что с витрины, на самом деле она насыщена химикатами. Производители обрабатывают ткани специальными веществами, которые:

Защищают одежду от складок.

Удерживают яркость цвета.

Делают материал менее подверженным повреждениям при транспортировке.

Но именно эти компоненты могут вызвать кожные реакции: зуд, покраснение, раздражение и даже усугубить хронические дерматологические заболевания. Особенно это актуально для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергии.

"Это не магия, это химия", — подчёркивает Висо, объясняя, что такие вещества содержатся даже в натуральных тканях.

Бактерии, вирусы и клещи: чем ещё опасна новая одежда

Помимо химикатов, одежда проходит долгий путь от фабрики до покупателя, контактируя с десятками рук, поверхностей и мест хранения. Доктор Висо задаёт риторический вопрос:

"Вы задумывались, сколько людей касались этой одежды, прежде чем вы её купили?"

Факты, о которых не принято задумываться:

Вещи проходят через склады, транспортировку, примерочные, возвраты.

Ткань впитывает бактерии, вирусы, грибки и клещей.

В некоторых случаях в одежде находили вшей и пылевых клещей, вызывающих кожные заболевания.

Врачи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) подтверждают, что стирка перед первым ношением — это вопрос гигиены и здоровья.

Какие вещи особенно важно стирать

Некоторые виды одежды требуют повышенной осторожности:

Нижнее бельё и пижамы: контактируют с самыми чувствительными участками кожи.

контактируют с самыми чувствительными участками кожи. Футболки и постельное бельё: впитывают пот и микробы.

впитывают пот и микробы. Одежда из синтетики (полиэстер, нейлон): может выделять дешёвые красители, вызывая раздражение.

может выделять дешёвые красители, вызывая раздражение. Детская одежда: её внутренние этикетки могут раздражать нежную кожу малышей.

Как правильно стирать новую одежду?

Доктор Висо даёт 5 ключевых рекомендаций:

Следуйте инструкциям на этикетке: неправильный режим может испортить ткань.

неправильный режим может испортить ткань. Стирайте при высоких температурах (если это возможно) для уничтожения бактерий.

(если это возможно) для уничтожения бактерий. Сортируйте вещи по цвету , чтобы избежать окрашивания.

, чтобы избежать окрашивания. Выворачивайте одежду наизнанку , чтобы тщательно очистить внутреннюю сторону.

, чтобы тщательно очистить внутреннюю сторону. Не перегружайте стиральную машину, чтобы одежда хорошо отстиралась.

Дополнительные бонусы стирки

Меньше риска раздражений и аллергии.

Долговечность тканей: одежда не тускнеет и не теряет форму.

Удаление неприятных запахов после фабричной обработки.

Новая одежда — это не гарантия чистоты. В следующий раз, купив вещь, вспомните совет врача:

"Стирайте перед тем, как носить". Это не просто предосторожность, а привычка, которая поможет сохранить здоровье.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

