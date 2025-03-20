Новая рубашка или химический коктейль? Почему свежекупленные вещи опаснее, чем вы думаете

Мы привыкли считать, что новая одежда — это символ чистоты и свежести, но, как предупреждает специалист по неотложной медицине и гематологии Мануэль Висо, за безупречным внешним видом скрывается нечто большее. В своём видео он настойчиво советует:
"Вы из тех, кто надевает новую одежду, не стирая её? Это ошибка!"
Хотя вещь только что с витрины, на самом деле она насыщена химикатами. Производители обрабатывают ткани специальными веществами, которые:
Но именно эти компоненты могут вызвать кожные реакции: зуд, покраснение, раздражение и даже усугубить хронические дерматологические заболевания. Особенно это актуально для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергии.
"Это не магия, это химия", — подчёркивает Висо, объясняя, что такие вещества содержатся даже в натуральных тканях.
Помимо химикатов, одежда проходит долгий путь от фабрики до покупателя, контактируя с десятками рук, поверхностей и мест хранения. Доктор Висо задаёт риторический вопрос:
"Вы задумывались, сколько людей касались этой одежды, прежде чем вы её купили?"
Факты, о которых не принято задумываться:
Врачи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) подтверждают, что стирка перед первым ношением — это вопрос гигиены и здоровья.
Некоторые виды одежды требуют повышенной осторожности:
Доктор Висо даёт 5 ключевых рекомендаций:
Новая одежда — это не гарантия чистоты. В следующий раз, купив вещь, вспомните совет врача:
"Стирайте перед тем, как носить". Это не просто предосторожность, а привычка, которая поможет сохранить здоровье.
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