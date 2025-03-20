Хотите, чтобы почки работали, как швейцарские часы? Начните есть эти продукты

3:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почки ежедневно выполняют колоссальную работу, очищая кровь и выводя токсины. Чтобы они оставались здоровыми и работали без сбоев, важно правильно питаться. Некоторые продукты способны поддерживать функцию почек, уменьшая воспаление и предотвращая накопление вредных веществ в организме. Какие из них стоит включить в рацион?

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Красный болгарский перец

Этот овощ содержит много витаминов A и C, обладающих мощными антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки почек от повреждений и уменьшают воспаление. Кроме того, в красном перце мало калия, что делает его безопасным даже для людей с заболеваниями почек.

Капуста

Капуста — один из лучших продуктов для очищения организма. В ней много клетчатки и фитонутриентов, которые снижают окислительный стресс и помогают почкам фильтровать кровь. А еще она поддерживает здоровье пищеварительной системы, что тоже важно для правильного выведения токсинов.

Чеснок

Чеснок не только придает блюдам насыщенный вкус, но и обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Он регулирует давление, уменьшает нагрузку на почки и помогает предотвращать инфекции мочевыводящих путей.

Лук

Этот привычный овощ — источник флавоноидов и антиоксидантов, которые способствуют очищению почек и улучшению кровообращения. В луке также мало калия, что делает его отличным выбором для диеты, поддерживающей здоровье почек.

Цветная капуста

Этот низкокалорийный овощ содержит клетчатку, витамин C и антиоксиданты, которые способствуют выведению токсинов и уменьшают воспаление. Кроме того, в цветной капусте мало фосфора и калия, что делает ее безопасной для людей с хроническими заболеваниями почек.

Черника

Черника славится высоким содержанием антиоксидантов, которые защищают почки от повреждений. Она также помогает снизить уровень воспаления и поддерживать здоровье мочевыводящих путей, предотвращая инфекции.

Яблоки

Этот фрукт богат клетчаткой, антиоксидантами и фитохимическими веществами, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и способствуют детоксикации. Яблоки предотвращают накопление токсинов, снижая риск проблем с почками в будущем.

Жирная рыба

Лосось, скумбрия и другая жирная рыба богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают воспаление, поддерживают работу почек и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Омега-3 также помогают регулировать артериальное давление, что крайне важно для профилактики почечных заболеваний.

Вывод: заботьтесь о почках с помощью правильного питания

Включение этих продуктов в рацион поможет снизить нагрузку на почки, предотвратить воспаления и улучшить их работу. Главное — следить за балансом питания и избегать продуктов с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров, которые могут негативно сказаться на здоровье почек, сообщает Медпульс.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление.

