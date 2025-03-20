Имбирь – не только для суши: как этот корень может спасти желудок, нервы и талию

3:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имбирь — один из самых ценных продуктов для здоровья человека. Его используют на протяжении веков в традиционной медицине и кулинарии благодаря противовоспалительным, антиоксидантным и пищеварительным свойствам.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ имбирь

Доктор наук в области физической активности и диетолог Алекс Яньес утверждает, что имбирь — это натуральное средство, которое помогает организму регулировать важные процессы. И самое удивительное — он одинаково полезен как в свежем виде, так и в форме добавок!

Имбирь — уникальный природный регулятор

Имбирь — это уникальный продукт, который действует как естественный балансир.

Регулирует уровень кислотности желудка

Он помогает как при повышенной кислотности, так и при ее недостатке. По словам Яньеса, имбирь работает "как губка", нормализуя pH и улучшая пищеварение.

Помогает бороться со стрессом

Когда мы испытываем тревогу, наш аппетит может уменьшаться или вовсе исчезать. Имбирь способен улучшить pH желудка и тем самым стимулировать здоровый аппетит.

Снижает уровень холестерина

Имбирь положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая уровень "плохого" холестерина ЛПНП и уменьшая риск закупорки сосудов.

Снимает воспаление и боль

Содержащийся в имбире гингерол обладает сильными противовоспалительными свойствами. Это помогает при артрите, ревматизме, болях в мышцах и суставах.

Поддерживает иммунитет

Антибактериальные и антиоксидантные свойства корня помогают организму бороться с инфекциями, укрепляя защитные функции.

Ускоряет метаболизм и помогает в похудении

Имбирь способствует быстрому сжиганию калорий, что делает его отличным помощником в контроле веса.

Как употреблять имбирь с пользой для здоровья

Имбирь можно употреблять в разных формах, но диетолог Алекс Яньес рекомендует настои.

Как приготовить имбирный чай

Натереть свежий имбирь или использовать готовую молотую смесь.

Залить горячей водой и настоять 5-10 минут.

Можно добавить лимон, мёд или корицу для усиления полезных свойств.

Этот простой напиток поможет улучшить пищеварение, снять воспаление и укрепить иммунитет.

Другие способы употребления

Добавление в блюда: например, в рис или овощные гарниры.

например, в рис или овощные гарниры. Приём в капсулах: если удобнее контролировать дозировку.

если удобнее контролировать дозировку. Жевание небольшого кусочка имбиря перед едой: стимулирует аппетит и улучшает пищеварение.

Имбирь: натуральная альтернатива дорогим добавкам

По словам Яньеса, имбирь — уникальный продукт, который не требует дополнительных компонентов. В отличие от многих БАДов, он сам себя регулирует и действует независимо от формы потребления.

Можно ли пить имбирный чай натощак: да! Он не раздражает слизистую желудка, а наоборот — помогает ей восстановиться.

да! Он не раздражает слизистую желудка, а наоборот — помогает ей восстановиться. Есть ли разница, как употреблять имбирь: нет! В капсулах, в чае или в составе блюд — он всегда приносит пользу.

нет! В капсулах, в чае или в составе блюд — он всегда приносит пользу. Когда лучше принимать: в любое время суток — эффект не меняется.

Имбирь — это природный суперфуд, который поддерживает здоровье желудка, иммунитета, мозга и сердца. Если хотите нормализовать пищеварение, снизить воспаление и улучшить самочувствие, включите этот корень в свой рацион.

Уточнения

Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae).

