Имбирь – не только для суши: как этот корень может спасти желудок, нервы и талию

Имбирь — один из самых ценных продуктов для здоровья человека. Его используют на протяжении веков в традиционной медицине и кулинарии благодаря противовоспалительным, антиоксидантным и пищеварительным свойствам.
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
имбирь
Доктор наук в области физической активности и диетолог Алекс Яньес утверждает, что имбирь — это натуральное средство, которое помогает организму регулировать важные процессы. И самое удивительное — он одинаково полезен как в свежем виде, так и в форме добавок!
Имбирь — уникальный природный регулятор
Имбирь — это уникальный продукт, который действует как естественный балансир.
Регулирует уровень кислотности желудка
Он помогает как при повышенной кислотности, так и при ее недостатке. По словам Яньеса, имбирь работает "как губка", нормализуя pH и улучшая пищеварение.
Помогает бороться со стрессом
Когда мы испытываем тревогу, наш аппетит может уменьшаться или вовсе исчезать. Имбирь способен улучшить pH желудка и тем самым стимулировать здоровый аппетит.
Снижает уровень холестерина
Имбирь положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая уровень "плохого" холестерина ЛПНП и уменьшая риск закупорки сосудов.
Снимает воспаление и боль
Содержащийся в имбире гингерол обладает сильными противовоспалительными свойствами. Это помогает при артрите, ревматизме, болях в мышцах и суставах.
Поддерживает иммунитет
Антибактериальные и антиоксидантные свойства корня помогают организму бороться с инфекциями, укрепляя защитные функции.
Ускоряет метаболизм и помогает в похудении
Имбирь способствует быстрому сжиганию калорий, что делает его отличным помощником в контроле веса.
Как употреблять имбирь с пользой для здоровья
Имбирь можно употреблять в разных формах, но диетолог Алекс Яньес рекомендует настои.
Как приготовить имбирный чай
Натереть свежий имбирь или использовать готовую молотую смесь.
Залить горячей водой и настоять 5-10 минут.
Можно добавить лимон, мёд или корицу для усиления полезных свойств.
Этот простой напиток поможет улучшить пищеварение, снять воспаление и укрепить иммунитет.
Другие способы употребления
Добавление в блюда: например, в рис или овощные гарниры.
Приём в капсулах: если удобнее контролировать дозировку.
Жевание небольшого кусочка имбиря перед едой: стимулирует аппетит и улучшает пищеварение.
Имбирь: натуральная альтернатива дорогим добавкам
По словам Яньеса, имбирь — уникальный продукт, который не требует дополнительных компонентов. В отличие от многих БАДов, он сам себя регулирует и действует независимо от формы потребления.
Можно ли пить имбирный чай натощак: да! Он не раздражает слизистую желудка, а наоборот — помогает ей восстановиться.
Есть ли разница, как употреблять имбирь: нет! В капсулах, в чае или в составе блюд — он всегда приносит пользу.
Когда лучше принимать: в любое время суток — эффект не меняется.
Имбирь — это природный суперфуд, который поддерживает здоровье желудка, иммунитета, мозга и сердца. Если хотите нормализовать пищеварение, снизить воспаление и улучшить самочувствие, включите этот корень в свой рацион.
Уточнения
Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae).