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Осанка как у королевы: как избавиться от боли в шее и плечах, не вставая с кресла

4:01
Здоровье

Боль в шее и плечах стала проблемой миллионов людей. Она мешает работать, ухудшает самочувствие и даже портит настроение. Долгая работа за компьютером, неправильная осанка и стресс — вот главные виновники неприятных ощущений. Но хорошая новость в том, что проблему можно решить!

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Сегодня мы расскажем о простых упражнениях и полезных привычках, которые помогут вам избавиться от боли и предотвратить её возвращение.

Почему болят шея и плечи

Причины могут быть разными, но самые распространённые — это:

  • Неправильная осанка: долгое сидение за компьютером или использование смартфона с опущенной головой создаёт избыточную нагрузку на мышцы.
  • Мышечное напряжение: стресс вызывает спазмы мышц, которые приводят к боли и скованности.
  • Повторяющиеся движения и неудобные позы: сон в неправильном положении, травмы или однообразные движения также могут стать причиной боли.

Эффективные упражнения для расслабления мышц

Эти простые упражнения помогут снять напряжение, расслабить мышцы и улучшить кровообращение.

Боковой наклон головы

  • Медленно наклоните голову к правому плечу, почувствуйте растяжение. Удерживайте 20-30 секунд, затем повторите в другую сторону.

Вращение головы

  • Поверните голову вправо, как будто смотрите через плечо. Задержитесь на 20 секунд, затем выполните в другую сторону.

Втягивание подбородка

  • Представьте, что ваша шея вытягивается назад, создавая эффект "черепахи". Удерживайте 10 секунд, повторите 10 раз.

Подъём и вращение плеч

  • Медленно поднимите плечи к ушам, затем опустите их назад круговыми движениями. Сделайте 10 повторений.

Растяжка верхней трапециевидной мышцы

  • Наклоните голову к плечу, аккуратно помогая рукой. Удерживайте 30 секунд и поменяйте сторону.

Как укрепить мышцы шеи и плеч?

Сильные мышцы предотвращают боль и улучшают осанку.

Изометрия шеи

  • Надавите рукой на лоб, оказывая сопротивление, удерживайте 5 секунд. Затем повторите сбоку и сзади.

Сведение лопаток

  • Сведите лопатки вместе, удерживайте 5 секунд. Повторите 15 раз.

Подъёмы рук с лёгким весом

  • Возьмите в руки гантели (0,5-1 кг), поднимите руки перед собой до уровня плеч, затем опустите. Сделайте 10-12 повторений.

Боковые подъёмы

Поднимите руки в стороны до уровня плеч, затем медленно опустите. Сделайте 10-12 повторений.

Как улучшить осанку и избежать боли

Правильная осанка — ключ к здоровой шее и плечам.

  • Сидя за компьютером: держите спину прямо, а экран на уровне глаз.
  • В положении стоя: не сутультесь, равномерно распределяйте вес на обе ноги.
  • Во сне: используйте удобную подушку, поддерживающую шею.
  • При использовании смартфона: держите его на уровне глаз, а не опускайте голову вниз.
  • При длительной работе за столом: делайте перерывы каждые 30-60 минут.

Как избежать рецидива боли

  • Эргономика: настройте рабочее место так, чтобы не нагружать шею.
  • Активность: регулярные растяжки и тренировки укрепляют мышцы.
  • Контроль веса: лишний вес увеличивает нагрузку на позвоночник.
  • Управление стрессом: медитация и дыхательные практики помогают снять напряжение.

Боль в шее и плечах можно победить, если следить за осанкой, регулярно делать упражнения и вести активный образ жизни. Пусть ваша спина будет здоровой и сильной, сообщает Медпульс.

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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