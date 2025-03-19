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Алкоголь на ночь: мгновенное расслабление или билет в мир хронической усталости

3:21
Здоровье

Многие уверены, что бокал вина перед сном поможет быстрее заснуть. В конце концов, алкоголь действительно оказывает седативный эффект, временно расслабляя организм. Но исследования доказывают: это не просто бесполезная привычка, а серьезный вред для качества сна.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Как алкоголь влияет на сон

На первых порах кажется, что спиртное действительно помогает уснуть быстрее. Однако этот эффект обманчив. Алкоголь влияет на структуру сна, мешая организму пройти все его важные фазы.

Нарушает фазу глубокого сна

  • Первые несколько часов после приема алкоголя могут показаться спокойными, но затем наступает фрагментированный сон, сопровождающийся частыми пробуждениями.

Ухудшает фазу быстрого сна (REM)

  • Это самый важный этап, когда мозг перерабатывает информацию, закрепляет память и помогает организму восстановиться. Алкоголь сокращает продолжительность этой фазы, делая сон менее качественным.

Вызывает ночные пробуждения

  • Из-за быстрого переработки алкоголя организм активизируется ближе к утру, из-за чего человек просыпается раньше времени или чувствует усталость после сна.

Повышает риск апноэ

Спиртное расслабляет мышцы горла, что может спровоцировать задержки дыхания во сне (апноэ), вызывая нехватку кислорода и повышенный стресс для сердца.

Миф о пользе алкоголя перед сном

Еще несколько десятилетий назад было распространено мнение, что умеренное употребление алкоголя полезно. Например, бокал вина считался хорошим средством для расслабления и улучшения сна.

"Эта идея долгое время поддерживалась рекламой и исследованиями, которые финансировались заинтересованными организациями," — объясняет директор Научно-исследовательского института сна Ян Колрейн, в интервью National Geographic.

Однако современные исследования показывают, что алкоголь не приносит реальной пользы, а вредит качеству отдыха.

Цена плохого сна: почему алкоголь — не выход

Алкоголь перед сном — это не только бессмысленная привычка, но и дорогостоящая ошибка. Организм страдает не только из-за потери качественного отдыха, но и по другим причинам:

  • Лишние калории: спиртные напитки — это пустые калории, которые не дают питательных веществ, но могут способствовать набору веса.
  • Проблемы с обменом веществ: алкоголь нарушает работу печени, увеличивает уровень сахара в крови и может способствовать развитию диабета.
  • Повышенный уровень тревожности: употребление алкоголя перед сном может привести к ночной тревожности и утреннему чувству разбитости.

Как заснуть без алкоголя

Если вам сложно уснуть, попробуйте более здоровые методы:

  • Соблюдайте режим сна, ложитесь и вставайте в одно время.
  • Ограничьте кофеин и экранное время перед сном.
  • Попробуйте релаксационные техники - медитацию, дыхательные упражнения.
  • Создайте комфортную атмосферу в спальне — уберите источники света и снизьте температуру воздуха.

Если бессонница продолжает мучить, обратитесь к специалисту, а не используйте алкоголь как временное решение, сообщает Медпульс.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Мельников Александр
Владеет более чем 20-летним опытом комплексного лечения артериальной гипертензии, гиперлипидемий, метаболического синдрома, а также других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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