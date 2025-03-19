Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена союзника: Украина выступит против США при поддержке ЕС
Минус 10 см в талии без магии и диет: проверенный способ убрать живот и перестать задерживать дыхание на фото
Безопасность и комфорт: что умеют новые водонагреватели
Тайна пульсирующих радиовсплесков разгадана: белый карлик оказался источником загадочных сигналов
Бурак Озчивит выступил на казахском языке и заявил, что приедет в Алма-Ату
Фанаты ликуют: легендарный RAM TRX с 6,2-литровым Hemi снова на конвейере
Щенок и туалет: что мешает ему запомнить правильное место
Головная боль уйдёт без таблеток: названы лучшие травяные настои
Остров миллионеров — как Уэлси привлёк богачей в Шотландии

Выходит дороже, чем психотерапия: почему шопинг-терапия на самом деле лишь усиливает стресс

3:24
Здоровье

Еще недавно зависимость от покупок считалась чем-то несерьезным. Однако сегодня онлайн-шопоголизм достиг масштабов эпидемии: психологи утверждают, что 80% россиян столкнулись с этой проблемой. И чем доступнее становятся маркетплейсы, тем больше людей попадают в ловушку бездумных трат.

Покупки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Покупки

Почему онлайн-шопоголизм так опасен

Цифровые технологии изменили сам процесс покупок. Теперь, чтобы потратить деньги, не нужно выходить из дома — достаточно пары кликов в смартфоне.

"Раньше человек хотя бы должен был дойти до магазина. Сейчас же маркетплейсы доступны в любое время, и покупки совершаются импульсивно," — объясняет психолог Анна Сидорова.

Маркетологи делают всё, чтобы удержать нас в приложении как можно дольше: скидки, персональные рекомендации, бесплатная доставка и бонусы — все это создает ощущение, что покупка выгодна. А пункты выдачи, расположенные буквально в соседнем доме, еще больше подталкивают к шопингу.

По данным Минпромторга, 80% россиян совершают онлайн-покупки не реже двух раз в месяц, а объем онлайн-продаж в прошлом году достиг 9 трлн рублей — это сопоставимо с государственными расходами на образование и соцподдержку.

Шопинг как способ заглушить эмоции

Часто люди совершают покупки не из реальной необходимости, а ради эмоций. Есть даже термин — "шопинг-терапия", когда приобретение вещей становится способом справиться со стрессом, скукой или тревогой.

"Пользуясь огромным выбором товаров, человек начинает искать не просто нужные вещи, а то, что заполнит пустоту в его жизни," — отмечает психолог Александр Невеев.

Это похоже на любую другую зависимость — при покупке человек испытывает выброс дофамина, но эффект быстро проходит, а желание тратить остается.

Как понять, что у вас зависимость

Вот несколько тревожных сигналов:

  • Вы заходите на маркетплейс без конкретной цели, просто чтобы убить время.
  • Просмотр товаров занимает большую часть вашего свободного времени.
  • Вы покупаете вещи, которые вам не нужны, а потом жалеете о тратах.
  • Вы не можете отказаться от "выгодных предложений", даже если это лишнее.
  • Вам сложно контролировать свои расходы и откладывать деньги.

Что делать, если шопинг вышел из-под контроля

  • Признайте проблему: осознание — первый шаг к решению.
  • Начните фиксировать свои траты: попробуйте выписывать все покупки в течение месяца.
  • Ограничьте время на маркетплейсах: установите лимиты или удалите приложения.
  • Перед каждой покупкой задавайте себе вопрос: "Мне это действительно нужно?".
  • Замените онлайн-шопинг другими способами расслабления: читайте книги, занимайтесь спортом, общайтесь с друзьями.

"Шопоголизм — это не просто увлечение, а серьезная проблема, которая требует осознанного подхода", — подчеркивают специалисты.

Если самостоятельно справиться не получается, лучше обратиться к психологу.

Онлайн-шопинг может быть удобным инструментом, если пользоваться им осознанно. Главное — не позволять маркетплейсам управлять вашей жизнью, сообщает "Царьград".

Уточнения

Ониомания (от др.-греч. ὤνιος - "для продажи" + μανία - "безумие") — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Молодость под глазами: два важных совета по макияжу от 75-летней модели
Красота и стиль
Молодость под глазами: два важных совета по макияжу от 75-летней модели Аудио 
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Домашние животные
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Последние материалы
Полная или частичная обрезка? Как правильно ухаживать за орхидеей после цветения
Выходит дороже, чем психотерапия: почему шопинг-терапия на самом деле лишь усиливает стресс
Московская неделя моды: много крутых альтернативных брендов — Ксения Собчак
Заварил — и не знаешь, чем это кончится: как чай и кофе играют с нашим здоровьем в русскую рулетку
В США восхитились мощной модернизацией российских танков Т-72Б3М с системой "Арена-М"
Porsche возвращает легенду: новый 911 GT2 RS уже на горизонте
Митя Фомин посочувствовал Киркорову: кроме детей у него не осталось близких
Свежесть в ванной без дорогих ароматизаторов — понадобится только один натуральный ингредиент
Забудьте про блонд: этот оттенок волос покорил сердца стилистов и звезд этой весной
Началась битва Джоковича против ATP, WTA и ITF
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.