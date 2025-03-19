Выходит дороже, чем психотерапия: почему шопинг-терапия на самом деле лишь усиливает стресс

3:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Еще недавно зависимость от покупок считалась чем-то несерьезным. Однако сегодня онлайн-шопоголизм достиг масштабов эпидемии: психологи утверждают, что 80% россиян столкнулись с этой проблемой. И чем доступнее становятся маркетплейсы, тем больше людей попадают в ловушку бездумных трат.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Покупки

Почему онлайн-шопоголизм так опасен

Цифровые технологии изменили сам процесс покупок. Теперь, чтобы потратить деньги, не нужно выходить из дома — достаточно пары кликов в смартфоне.

"Раньше человек хотя бы должен был дойти до магазина. Сейчас же маркетплейсы доступны в любое время, и покупки совершаются импульсивно," — объясняет психолог Анна Сидорова.

Маркетологи делают всё, чтобы удержать нас в приложении как можно дольше: скидки, персональные рекомендации, бесплатная доставка и бонусы — все это создает ощущение, что покупка выгодна. А пункты выдачи, расположенные буквально в соседнем доме, еще больше подталкивают к шопингу.

По данным Минпромторга, 80% россиян совершают онлайн-покупки не реже двух раз в месяц, а объем онлайн-продаж в прошлом году достиг 9 трлн рублей — это сопоставимо с государственными расходами на образование и соцподдержку.

Шопинг как способ заглушить эмоции

Часто люди совершают покупки не из реальной необходимости, а ради эмоций. Есть даже термин — "шопинг-терапия", когда приобретение вещей становится способом справиться со стрессом, скукой или тревогой.

"Пользуясь огромным выбором товаров, человек начинает искать не просто нужные вещи, а то, что заполнит пустоту в его жизни," — отмечает психолог Александр Невеев.

Это похоже на любую другую зависимость — при покупке человек испытывает выброс дофамина, но эффект быстро проходит, а желание тратить остается.

Как понять, что у вас зависимость

Вот несколько тревожных сигналов:

Вы заходите на маркетплейс без конкретной цели , просто чтобы убить время.

, просто чтобы убить время. Просмотр товаров занимает большую часть вашего свободного времени .

. Вы покупаете вещи, которые вам не нужны , а потом жалеете о тратах.

, а потом жалеете о тратах. Вы не можете отказаться от "выгодных предложений", даже если это лишнее.

даже если это лишнее. Вам сложно контролировать свои расходы и откладывать деньги.

Что делать, если шопинг вышел из-под контроля

Признайте проблему: осознание — первый шаг к решению.

осознание — первый шаг к решению. Начните фиксировать свои траты: попробуйте выписывать все покупки в течение месяца.

попробуйте выписывать все покупки в течение месяца. Ограничьте время на маркетплейсах: установите лимиты или удалите приложения.

установите лимиты или удалите приложения. Перед каждой покупкой задавайте себе вопрос: "Мне это действительно нужно?".

"Мне это действительно нужно?". Замените онлайн-шопинг другими способами расслабления: читайте книги, занимайтесь спортом, общайтесь с друзьями.

"Шопоголизм — это не просто увлечение, а серьезная проблема, которая требует осознанного подхода", — подчеркивают специалисты.

Если самостоятельно справиться не получается, лучше обратиться к психологу.

Онлайн-шопинг может быть удобным инструментом, если пользоваться им осознанно. Главное — не позволять маркетплейсам управлять вашей жизнью, сообщает "Царьград".

Уточнения

Ониомания (от др.-греч. ὤνιος - "для продажи" + μανία - "безумие") — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки.

