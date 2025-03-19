Короткий дневной сон: спасение или вред? Разбираемся, стоит ли спать днём

Каждому знакомо чувство разбитости после ночи без сна. Но если такое состояние повторяется регулярно, стоит задуматься — в чем причина? Современные реалии, стресс, гаджеты перед сном и плохая экология делают бессонницу проблемой миллионов. Однако далеко не всегда причина в внешних факторах, иногда за нарушениями сна стоят серьезные проблемы со здоровьем.
Существует два типа расстройств сна:
"Острая бессонница встречается у каждого пятого человека в мире в разные периоды жизни", — объясняет невролог Никита Баранов.
Чаще всего страдают женщины и люди старшего возраста, что связано с гормональными изменениями и накопленными хроническими заболеваниями.
Многие не подозревают, что их бессонница связана с нарушением дыхания во сне. Синдром обструктивного апноэ сопровождается храпом, частыми пробуждениями, чувством удушья и даже остановками дыхания.
"За сутки человек делает 20 000 вдохов, его сердце перекачивает 7 тонн крови. Но если кислород не поступает в нужном количестве, возрастает риск гипертонии, инсульта и даже внезапной смерти во сне", — предупреждает сомнолог Ирина Литвякова.
Решение проблемы — СИПАП-терапия. Специальный аппарат во время сна поддерживает открытые дыхательные пути, предотвращая их спадение. Это самый эффективный способ лечения апноэ.
Если проблемы с засыпанием вызваны не серьезными заболеваниями, можно помочь себе простыми, но действенными методами.
"В кровати мы не читаем книги, не смотрим видео, не играем на планшете или телефоне. Или сон, или сексуальная активность", — подчеркивает невролог Никита Баранов.
Если бессонница длится дольше трех месяцев, мешает работать и ухудшает качество жизни, пора к специалисту.
Если бессонница стала вашим постоянным спутником, не игнорируйте ее. Полноценный сон — это не роскошь, а основа здоровья и долголетия, сообщает tmn.aif.ru.
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
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