Короткий дневной сон: спасение или вред? Разбираемся, стоит ли спать днём

4:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждому знакомо чувство разбитости после ночи без сна. Но если такое состояние повторяется регулярно, стоит задуматься — в чем причина? Современные реалии, стресс, гаджеты перед сном и плохая экология делают бессонницу проблемой миллионов. Однако далеко не всегда причина в внешних факторах, иногда за нарушениями сна стоят серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Временные и хронические причины бессонницы

Существует два типа расстройств сна:

Острая бессонница: возникает на фоне стрессовых ситуаций, смены часовых поясов, шумных соседей или проблем на работе. Обычно длится до трех месяцев и проходит, когда причина устранена.

возникает на фоне стрессовых ситуаций, смены часовых поясов, шумных соседей или проблем на работе. Обычно длится до трех месяцев и проходит, когда причина устранена. Хроническая бессонница: сохраняется дольше трех месяцев, часто связана с психическими или соматическими заболеваниями: тревожностью, депрессией, гипертонией, проблемами с дыханием во сне.

"Острая бессонница встречается у каждого пятого человека в мире в разные периоды жизни", — объясняет невролог Никита Баранов.

Чаще всего страдают женщины и люди старшего возраста, что связано с гормональными изменениями и накопленными хроническими заболеваниями.

Обструктивное апноэ: когда бессонница опасна для жизни

Многие не подозревают, что их бессонница связана с нарушением дыхания во сне. Синдром обструктивного апноэ сопровождается храпом, частыми пробуждениями, чувством удушья и даже остановками дыхания.

"За сутки человек делает 20 000 вдохов, его сердце перекачивает 7 тонн крови. Но если кислород не поступает в нужном количестве, возрастает риск гипертонии, инсульта и даже внезапной смерти во сне", — предупреждает сомнолог Ирина Литвякова.

Как понять, что у вас апноэ

Громкий, прерывистый храп.

Чувство удушья во сне.

Частые пробуждения, головные боли по утрам.

Дневная сонливость, ухудшение памяти и внимания.

Решение проблемы — СИПАП-терапия. Специальный аппарат во время сна поддерживает открытые дыхательные пути, предотвращая их спадение. Это самый эффективный способ лечения апноэ.

Как улучшить сон: главные правила гигиены сна

Если проблемы с засыпанием вызваны не серьезными заболеваниями, можно помочь себе простыми, но действенными методами.

Жесткий режим дня: ложиться и вставать в одно время, даже в выходные.

ложиться и вставать в одно время, даже в выходные. Избегать стимуляторов: кофе, алкоголь, сигареты перед сном ухудшают качество сна.

кофе, алкоголь, сигареты перед сном ухудшают качество сна. Контроль освещения: вечером использовать мягкий свет, отказаться от гаджетов за 1-2 часа до сна.

вечером использовать мягкий свет, отказаться от гаджетов за 1-2 часа до сна. Правильный микроклимат: прохладная температура (18-22°C), тишина, комфортная постель.

прохладная температура (18-22°C), тишина, комфортная постель. Кровать — только для сна (или секса): не стоит работать, смотреть фильмы или листать соцсети в постели.

"В кровати мы не читаем книги, не смотрим видео, не играем на планшете или телефоне. Или сон, или сексуальная активность", — подчеркивает невролог Никита Баранов.

Когда нужно обратиться к врачу

Если бессонница длится дольше трех месяцев, мешает работать и ухудшает качество жизни, пора к специалисту.

Что поможет

Когнитивно-поведенческая терапия: эффективна при тревожных расстройствах.

эффективна при тревожных расстройствах. Дыхательные и мышечные техники расслабления: научат засыпать без лекарств.

научат засыпать без лекарств. Медикаментозная терапия: только по назначению врача, так как снотворные могут вызвать зависимость.

Если бессонница стала вашим постоянным спутником, не игнорируйте ее. Полноценный сон — это не роскошь, а основа здоровья и долголетия, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

