Короткий дневной сон: спасение или вред? Разбираемся, стоит ли спать днём

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Здоровье

Каждому знакомо чувство разбитости после ночи без сна. Но если такое состояние повторяется регулярно, стоит задуматься — в чем причина? Современные реалии, стресс, гаджеты перед сном и плохая экология делают бессонницу проблемой миллионов. Однако далеко не всегда причина в внешних факторах, иногда за нарушениями сна стоят серьезные проблемы со здоровьем.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Временные и хронические причины бессонницы

Существует два типа расстройств сна:

  • Острая бессонница: возникает на фоне стрессовых ситуаций, смены часовых поясов, шумных соседей или проблем на работе. Обычно длится до трех месяцев и проходит, когда причина устранена.
  • Хроническая бессонница: сохраняется дольше трех месяцев, часто связана с психическими или соматическими заболеваниями: тревожностью, депрессией, гипертонией, проблемами с дыханием во сне.

"Острая бессонница встречается у каждого пятого человека в мире в разные периоды жизни", — объясняет невролог Никита Баранов.

Чаще всего страдают женщины и люди старшего возраста, что связано с гормональными изменениями и накопленными хроническими заболеваниями.

Обструктивное апноэ: когда бессонница опасна для жизни

Многие не подозревают, что их бессонница связана с нарушением дыхания во сне. Синдром обструктивного апноэ сопровождается храпом, частыми пробуждениями, чувством удушья и даже остановками дыхания.

"За сутки человек делает 20 000 вдохов, его сердце перекачивает 7 тонн крови. Но если кислород не поступает в нужном количестве, возрастает риск гипертонии, инсульта и даже внезапной смерти во сне", — предупреждает сомнолог Ирина Литвякова.

Как понять, что у вас апноэ

  • Громкий, прерывистый храп.
  • Чувство удушья во сне.
  • Частые пробуждения, головные боли по утрам.
  • Дневная сонливость, ухудшение памяти и внимания.

Решение проблемы — СИПАП-терапия. Специальный аппарат во время сна поддерживает открытые дыхательные пути, предотвращая их спадение. Это самый эффективный способ лечения апноэ.

Как улучшить сон: главные правила гигиены сна

Если проблемы с засыпанием вызваны не серьезными заболеваниями, можно помочь себе простыми, но действенными методами.

  • Жесткий режим дня: ложиться и вставать в одно время, даже в выходные.
  • Избегать стимуляторов: кофе, алкоголь, сигареты перед сном ухудшают качество сна.
  • Контроль освещения: вечером использовать мягкий свет, отказаться от гаджетов за 1-2 часа до сна.
  • Правильный микроклимат: прохладная температура (18-22°C), тишина, комфортная постель.
  • Кровать — только для сна (или секса): не стоит работать, смотреть фильмы или листать соцсети в постели.

"В кровати мы не читаем книги, не смотрим видео, не играем на планшете или телефоне. Или сон, или сексуальная активность", — подчеркивает невролог Никита Баранов.

Когда нужно обратиться к врачу

Если бессонница длится дольше трех месяцев, мешает работать и ухудшает качество жизни, пора к специалисту.

Что поможет

  • Когнитивно-поведенческая терапия: эффективна при тревожных расстройствах.
  • Дыхательные и мышечные техники расслабления: научат засыпать без лекарств.
  • Медикаментозная терапия: только по назначению врача, так как снотворные могут вызвать зависимость.

Если бессонница стала вашим постоянным спутником, не игнорируйте ее. Полноценный сон — это не роскошь, а основа здоровья и долголетия, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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