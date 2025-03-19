Горькая правда о пиве: чем опасно ежедневное употребление

3:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чехи известны своей любовью к пиву и стабильно входят в число его самых больших потребителей в мире. Однако, несмотря на популярность этого напитка, эксперты предупреждают: регулярное употребление пива может серьезно навредить здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медовуха в бутылке

"Ежедневное употребление пива может привести к зависимости, набору веса из-за высокого содержания калорий и сахаров, а также перегружает почки и печень. Кроме того, оно может нарушить обмен жиров и углеводов", - говорит диетолог Анна Долежалова.

Можно ли пить пиво каждый день без вреда?

Многие считают, что одно пиво или бокал вина в день не принесут вреда, а даже могут быть полезны. Например, исследование 2022 года утверждает, что пиво положительно влияет на микрофлору кишечника благодаря содержанию витаминов группы B и антиоксидантов.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) категорически не согласна с этим мнением. В своем заявлении 2023 года ВОЗ подчеркнула, что не существует безопасного количества алкоголя - даже небольшие дозы не улучшают здоровье, а наоборот, повышают риск серьезных заболеваний, включая семь видов рака, гипертонию и сердечно-сосудистые болезни.

"Никакие исследования не доказали, что польза от употребления алкоголя перевешивает его вред", - утверждает ВОЗ.

Сколько пива можно пить без последствий?

Некоторые организации менее категоричны в отношении алкоголя. Например, немецкий Центр по изучению зависимости рекомендует ограничить ежедневное потребление алкоголя:

Мужчины: не более 24 граммов алкоголя в день (примерно две кружки пива 500 мл с 5 % алкоголя).

не более 24 граммов алкоголя в день (примерно две кружки пива 500 мл с 5 % алкоголя). Женщины: не более 12 граммов алкоголя в день (примерно одна кружка пива 500 мл с 5 % алкоголя).

не более 12 граммов алкоголя в день (примерно одна кружка пива 500 мл с 5 % алкоголя). Минимум два дня в неделю должны быть полностью без алкоголя.

Регулярное превышение этих норм может привести к негативным последствиям для здоровья.

Три главные проблемы, вызванные ежедневным употреблением пива

Повреждение мозга

Алкоголь снижает когнитивные функции и повышает риск развития болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что даже полбокала пива в день может негативно сказаться на структуре мозга.

Перегрузка почек

Почки постоянно фильтруют алкоголь из крови, и если пить пиво каждый день, нагрузка на них значительно возрастает. Это может привести к хронической усталости, судорогам и общей слабости.

Набор лишнего веса

"Пивной живот" — не миф. Маленькая бутылка пива (0,33 л) содержит около 150 ккал, большая (0,5 л) — 230 ккал. Кроме того, пиво усиливает аппетит, что приводит к перееданию и еще большему набору веса.

Чехи стали пить меньше пива, но все еще лидируют

Статистика показывает, что потребление пива в Чехии немного снизилось: в 2023 году средний житель страны выпил 128 литров пива (историческое минимум) по сравнению с 136 литрами в 2022 году. Эксперты объясняют этот спад экономической нестабильностью, изменением потребительских привычек и ростом интереса к здоровому образу жизни.

Тем не менее, десятки тысяч чехов по-прежнему ежедневно употребляют пиво. Стоит ли рисковать своим здоровьем ради привычки?

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.



