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Горячее сердце: как климатические изменения увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний

2:26
Здоровье

Эксперты предупреждают: изменения климата напрямую угрожают здоровью сердца. Недавнее исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что ежегодно в Австралии теряется почти 50 000 лет здоровой жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с жаркой погодой. Если текущие климатические тенденции сохранятся, число жертв может удвоиться или даже утроиться к 2050 году.

Осеннее солнце
Фото: flickr.com by daryl_mitchell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Осеннее солнце

Как жара влияет на сердце?

По словам профессора Пэна Би из Университета Аделаиды, высокая температура заставляет сердце работать в усиленном режиме, помогая организму охлаждаться. Эта дополнительная нагрузка особенно опасна для людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи изучили данные Австралийской базы бремени болезней за период с 2003 по 2018 год. Они выяснили, что 7,3% всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний и смертей можно связать с экстремальными погодными условиями.

Что ждет нас в будущем?

Моделирование, основанное на сценариях выбросов парниковых газов, разработанных Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC), предсказывает, что без мер по адаптации и снижению выбросов последствия могут многократно усилиться уже в ближайшие 25 лет.

"Хотя наше исследование сосредоточено на Австралии, связь между повышением температуры и сердечно-сосудистыми рисками наблюдается по всему миру", — отмечает ведущий автор исследования Дзиньвэнь Лю из Университета Аделаиды.

Как снизить риски?

Авторы исследования подчеркивают, что проблему можно смягчить с помощью адаптационных стратегий. Среди возможных решений:

  • Развитие городских программ охлаждения (например, увеличение зеленых насаждений и улучшение вентиляции).
  • Масштабные информационные кампании о том, как защититься от жары.
  • Улучшенные системы реагирования на экстремальные погодные условия, особенно для уязвимых групп населения.

Пока климат продолжает меняться, риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных жарой, становится все более серьезным вызовом для медицины и общественного здравоохранения.

Уточнения

Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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