Горячее сердце: как климатические изменения увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Эксперты предупреждают: изменения климата напрямую угрожают здоровью сердца. Недавнее исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что ежегодно в Австралии теряется почти 50 000 лет здоровой жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с жаркой погодой. Если текущие климатические тенденции сохранятся, число жертв может удвоиться или даже утроиться к 2050 году.
По словам профессора Пэна Би из Университета Аделаиды, высокая температура заставляет сердце работать в усиленном режиме, помогая организму охлаждаться. Эта дополнительная нагрузка особенно опасна для людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Исследователи изучили данные Австралийской базы бремени болезней за период с 2003 по 2018 год. Они выяснили, что 7,3% всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний и смертей можно связать с экстремальными погодными условиями.
Моделирование, основанное на сценариях выбросов парниковых газов, разработанных Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC), предсказывает, что без мер по адаптации и снижению выбросов последствия могут многократно усилиться уже в ближайшие 25 лет.
"Хотя наше исследование сосредоточено на Австралии, связь между повышением температуры и сердечно-сосудистыми рисками наблюдается по всему миру", — отмечает ведущий автор исследования Дзиньвэнь Лю из Университета Аделаиды.
Авторы исследования подчеркивают, что проблему можно смягчить с помощью адаптационных стратегий. Среди возможных решений:
Пока климат продолжает меняться, риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных жарой, становится все более серьезным вызовом для медицины и общественного здравоохранения.
Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии.
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