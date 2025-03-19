Неожиданные последствия, если не чистить зубы: ваше сердце расплачивается за это

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Пренебрежение вечерней чисткой зубов может иметь серьёзные последствия для здоровья сердца. Недавние исследования показывают, что бактерии из ротовой полости, попадая в кровоток, могут вызывать воспаление, влияющее на сердечно-сосудистую систему. Это может привести к повышенному риску сердечных заболеваний и даже сердечной недостаточности.

Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Как вечерняя чистка зубов влияет на сердце:

Влияние на сердечно-сосудистую систему: Бактерии, которые скапливаются на зубах и деснах из-за пропуска вечерней чистки, могут попасть в кровь, особенно во время сна, когда слюноотделение минимально. Эти бактерии могут вызывать воспаление в организме, что, в свою очередь, может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что воспаление связано с развитием атеросклероза, который является причиной многих заболеваний сердца.

Риски для сердечной мышцы: Постоянное воспаление в организме, вызванное плохой гигиеной ротовой полости, может также увеличить вероятность ишемической болезни сердца, инфаркта и даже инсульта.

Неудовлетворительная гигиена и диабет: Пропуск чистки зубов на ночь может привести к плохому контролю уровня сахара в крови, что увеличивает риск развития диабета, а затем и сердечных заболеваний, поскольку диабет является одним из факторов риска для сердечно-сосудистой системы.

Рекомендации для поддержания здоровья сердца через уход за полостью рта:

Чистите зубы дважды в день: Утром и перед сном, используя фторсодержащую пасту.​

Регулярно посещайте стоматолога: Планируйте профессиональную чистку и осмотр хотя бы раз в год.​

Очищайте межзубные промежутки: Используйте зубную нить или межзубные щётки для удаления остатков пищи и бактерий.

Забота о полости рта — это не только вопрос красивой улыбки, но и важный аспект общего здоровья, включая здоровье сердца.



Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

