Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 мотоциклов СССР, которые до сих пор бегают в сёлах
Кинематограф сформировал представление о древнем Египте
Киев заявил, что ВСУ останутся в Курской области сколько захотят
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Спагетти вместо спорта: ученые раскрыли неожиданный источник гормонов счастья
В 58 лет она выглядит на 30 лет моложе! Секрет стройности раскрыла Сальма Хайек
Максимум выгоды! Силуанов рекомендует бизнесу переходить к программе долгосрочных сбережений
Тонированные окна: как они помогут сэкономить деньги
Первое знакомство с лазерной эпиляцией: готовимся к процедуре правильно

Что произойдёт с вашим телом, если пить тёплую воду каждое утро

2:17
Здоровье

Многие люди начинают свой день с чашки кофе или чая, но есть простой и эффективный способ улучшить своё здоровье — пить тёплую воду натощак. Эта привычка может принести множество преимуществ для организма.

Вода
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода

Польза тёплой воды по утрам:

  • Стимуляция пищеварения: Тёплая вода активизирует работу желудочно-кишечного тракта, что способствует лучшему перевариванию пищи и предотвращает запоры.

  • Детоксикация организма: Употребление тёплой воды помогает выведению токсинов и шлаков, очищая организм и улучшая общее самочувствие.

  • Ускорение метаболизма: Тёплая вода повышает температуру тела, что способствует ускорению обмена веществ и может помочь в снижении веса.

  • Улучшение кровообращения: Приём тёплой воды расширяет сосуды, улучшая кровоток и снабжение органов кислородом.

  • Снятие болевых ощущений: Тёплая вода оказывает расслабляющее действие на мышцы, что может помочь при болях различного происхождения.

Как правильно пить тёплую воду утром:

  1. Температура воды: Оптимальная температура — около 40-42°C. Слишком горячая вода может повредить слизистую оболочку.

  2. Время приёма: Рекомендуется пить тёплую воду сразу после пробуждения, за 30-40 минут до завтрака.

  3. Объём: Достаточно одного стакана (250 мл) тёплой воды.

  4. Добавки: Можно добавить несколько капель лимонного сока или ложку мёда для улучшения вкуса и дополнительной пользы, если нет противопоказаний.

Противопоказания:

Несмотря на пользу, есть случаи, когда следует воздержаться от приёма тёплой воды натощак:

  • Гипертония: Людям с повышенным артериальным давлением следует проконсультироваться с врачом.

  • Заболевания ЖКТ: При язве желудка или гастрите рекомендуется осторожность, особенно при добавлении лимона или мёда.

  • Проблемы с почками: При заболеваниях почек необходимо соблюдать осторожность в потреблении жидкости.

Внедрение привычки пить тёплую воду по утрам может стать простым шагом к улучшению здоровья и общего самочувствия.

Уточнения

Детоксикация (лат. de - устранение, прекращение + др.-греч. τοξίνη - яд) — процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Красота и стиль
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать Аудио 
Когда картошке нужна влага больше всего? Вот три главных периода полива
Садоводство, цветоводство
Когда картошке нужна влага больше всего? Вот три главных периода полива
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Садоводство, цветоводство
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Последние материалы
Киев заявил, что ВСУ останутся в Курской области сколько захотят
Что произойдёт с вашим телом, если пить тёплую воду каждое утро
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Спагетти вместо спорта: ученые раскрыли неожиданный источник гормонов счастья
В 58 лет она выглядит на 30 лет моложе! Секрет стройности раскрыла Сальма Хайек
Максимум выгоды! Силуанов рекомендует бизнесу переходить к программе долгосрочных сбережений
Тонированные окна: как они помогут сэкономить деньги
Первое знакомство с лазерной эпиляцией: готовимся к процедуре правильно
Найден альтернативный источник кислорода – и это меняет всё
В одной комнате с Патриком Шварценеггером: как наследник железного Арни богатеет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.