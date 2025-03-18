Природное лекарство от Альцгеймера: обычные травы с необычным эффектом

Недавно ученые обнаружили, что сочетание двух распространённых растений может привести к новым методам лечения болезни Альцгеймера. Речь идет о розмарине и шалфее, из которых выделено активное вещество — розмариновая кислота. Это соединение обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.
Проникновение в мозг: Розмариновая кислота способна преодолевать гематоэнцефалический барьер, достигая мозга.
Активация защитных механизмов: Она активирует путь Nrf2, который включает гены, отвечающие за антиоксидантную и противовоспалительную защиту.
Уменьшение воспаления: Снижение воспаления в мозге может замедлить когнитивные нарушения, связанные с болезнью Альцгеймера.
Стабильность соединения: В отличие от чистой розмариновой кислоты, которая нестабильна, её производное diAcCA обладает необходимой стабильностью для использования в медицине.
Целевая активация: diAcCA активируется только в областях мозга с воспалением, минимизируя потенциальные побочные эффекты.
Эти открытия открывают перспективы для разработки новых терапевтических средств на основе розмариновой кислоты, направленных на замедление прогрессирования болезни Альцгеймера.
Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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