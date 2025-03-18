Природное лекарство от Альцгеймера: обычные травы с необычным эффектом

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Недавно ученые обнаружили, что сочетание двух распространённых растений может привести к новым методам лечения болезни Альцгеймера. Речь идет о розмарине и шалфее, из которых выделено активное вещество — розмариновая кислота. Это соединение обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain розмарин

Механизм действия розмариновой кислоты:

Проникновение в мозг: Розмариновая кислота способна преодолевать гематоэнцефалический барьер, достигая мозга.​

Активация защитных механизмов: Она активирует путь Nrf2, который включает гены, отвечающие за антиоксидантную и противовоспалительную защиту.​

Уменьшение воспаления: Снижение воспаления в мозге может замедлить когнитивные нарушения, связанные с болезнью Альцгеймера.​

Преимущества использования розмариновой кислоты:

Стабильность соединения: В отличие от чистой розмариновой кислоты, которая нестабильна, её производное diAcCA обладает необходимой стабильностью для использования в медицине.​

Целевая активация: diAcCA активируется только в областях мозга с воспалением, минимизируя потенциальные побочные эффекты.​

Эти открытия открывают перспективы для разработки новых терапевтических средств на основе розмариновой кислоты, направленных на замедление прогрессирования болезни Альцгеймера.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).





Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

