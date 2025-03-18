Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 главные ошибки, которые мешают вырастить крупный сельдерей
Спор на 2 тыс. приседаний привёл россиянина к шокирующим последствиям
Китайский автогигант расширяет влияние в Европе: новые заводы BYD на подходе
Период охлаждения и проверка доходов: что ждёт кредитный рынок
Куриные наггетсы с хрустящей корочкой: этот трюк с майонезом знают не все
Косите траву без усталости и боли в спине – секрет кроется в этом инструменте
Жёсткая конкуренция: неожиданный эффект климатических изменений
Дочь Успенской зачитала со сцены стих про скандал с мамой: позор, изгой, больная
Восстановление после родов с помощью массажа: всё, что нужно знать

Природное лекарство от Альцгеймера: обычные травы с необычным эффектом

1:32
Здоровье

Недавно ученые обнаружили, что сочетание двух распространённых растений может привести к новым методам лечения болезни Альцгеймера. Речь идет о розмарине и шалфее, из которых выделено активное вещество — розмариновая кислота. Это соединение обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.

розмарин
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
розмарин

Механизм действия розмариновой кислоты:

  • Проникновение в мозг: Розмариновая кислота способна преодолевать гематоэнцефалический барьер, достигая мозга.

  • Активация защитных механизмов: Она активирует путь Nrf2, который включает гены, отвечающие за антиоксидантную и противовоспалительную защиту.

  • Уменьшение воспаления: Снижение воспаления в мозге может замедлить когнитивные нарушения, связанные с болезнью Альцгеймера.

Преимущества использования розмариновой кислоты:

  • Стабильность соединения: В отличие от чистой розмариновой кислоты, которая нестабильна, её производное diAcCA обладает необходимой стабильностью для использования в медицине.

  • Целевая активация: diAcCA активируется только в областях мозга с воспалением, минимизируя потенциальные побочные эффекты.

Эти открытия открывают перспективы для разработки новых терапевтических средств на основе розмариновой кислоты, направленных на замедление прогрессирования болезни Альцгеймера.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Забыть про любовь: как понять, что отношения — это просто выгодный бизнес
Красота и стиль
Забыть про любовь: как понять, что отношения — это просто выгодный бизнес Аудио 
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Садоводство, цветоводство
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает Аудио 
Популярное
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит

Кошка спит в вашей постели? Это не просто каприз, а осознанный выбор. Разбираем 3 причины, которые заставляют питомца занять ваше место!

Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Последние материалы
Спор на 2 тыс. приседаний привёл россиянина к шокирующим последствиям
Китайский автогигант расширяет влияние в Европе: новые заводы BYD на подходе
Период охлаждения и проверка доходов: что ждёт кредитный рынок
Куриные наггетсы с хрустящей корочкой: этот трюк с майонезом знают не все
Косите траву без усталости и боли в спине – секрет кроется в этом инструменте
Жёсткая конкуренция: неожиданный эффект климатических изменений
Природное лекарство от Альцгеймера: обычные травы с необычным эффектом
Дочь Успенской зачитала со сцены стих про скандал с мамой: позор, изгой, больная
Восстановление после родов с помощью массажа: всё, что нужно знать
Мужчина прожил до 96 лет, избегая лекарств: вот что он рассказал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.