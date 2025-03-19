Мужчина прожил до 96 лет, избегая лекарств: вот что он рассказал

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​В возрасте 96 лет известный итальянский учёный Сильвио Гараттини делится своими секретами долголетия. Он подчёркивает важность умеренного потребления сахара, отмечая, что мозгу необходимо 90 граммов сахара в день, включая простые и сложные углеводы.​

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Интересно, что Гараттини не завтракает. Утром он выпивает две чашки кофе, а в обед ограничивается стаканом апельсинового сока и максимум двумя печеньями. Основной приём пищи приходится на вечер: первое блюдо или порция рыбы с овощами и обязательно десерт. Он считает, что главное — соблюдать суточную норму калорий, независимо от времени приёма пищи. По его мнению, не важно, сколько раз в день вы едите, главное — общее количество потребляемых калорий. Он советует избегать излишеств и придерживаться стабильного режима питания.​

Гараттини отмечает, что последний раз принимал антибиотики 40 лет назад и считает проблему устойчивости к антибиотикам серьёзной. Он принимает только антикоагулянт, назначенный из-за лёгкой формы фибрилляции предсердий, и предпочитает справляться с недомоганиями, оставаясь дома.​

Любовь и работа он называет ключевыми факторами долголетия. У него пятеро детей, с которыми у него тёплые отношения. Он не курит, не употребляет алкоголь, ежедневно проходит по пять километров быстрым шагом, что считает формой медитации.​

Гараттини подчёркивает, что люди живут дольше, но часто в плохих условиях, и что медицина стала рынком, где лекарства часто назначаются без необходимости.​

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί "против" + βίος "жизнь") — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

