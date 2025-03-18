Эта вкусняшка заставит мозг работать: забудьте о стрессе и плохой памяти

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жвательная резинка может положительно влиять на когнитивные функции, такие как концентрация, память, скорость реакции и уровень стресса, считают ученые.

Фото: https://www.freepik.com by master1305 Аристократка

Жевание усиливает приток крови к мозгу за счет увеличения частоты сердечных сокращений, еще оно активирует области мозга, которые отвечают за память и внимание.

А сам процесс жевания резинки может снять усталость и ускоряет реакцию на 10-12 минут, пишет KP. RU.

Так жвачка поможет вам в борьбе со стрессом, уверены исследователи.

По их словам, ритмичный процесс жевания способен снизить уровень кортизола — гормона стресса.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

