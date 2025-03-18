Эта вкусняшка заставит мозг работать: забудьте о стрессе и плохой памяти

Жвательная резинка может положительно влиять на когнитивные функции, такие как концентрация, память, скорость реакции и уровень стресса, считают ученые.
Жевание усиливает приток крови к мозгу за счет увеличения частоты сердечных сокращений, еще оно активирует области мозга, которые отвечают за память и внимание.
А сам процесс жевания резинки может снять усталость и ускоряет реакцию на 10-12 минут, пишет KP. RU.
Так жвачка поможет вам в борьбе со стрессом, уверены исследователи.
По их словам, ритмичный процесс жевания способен снизить уровень кортизола — гормона стресса.
Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.