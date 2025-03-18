Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что происходит с телом животных во время спячки: это удивительно
Ваша еда не пахнет так, как в ресторане: ошибка, которую совершают все
Четыре дебютанта Формулы-1 не финишировали: кто оказался неспособным к борьбе?
Опасный Таиланд: клещи испортили отдых семье из Петербурга
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Электромобили без долгой зарядки: новое решение уже на подходе
Граймс в отчаянии: Илон Маск игнорирует её просьбы оградить детей от публичности
Новый рекорд Соляриса: сколько автомобилей сошло с конвейера
ТОП-5 десертов СССР, которые любят и сейчас

Эта вкусняшка заставит мозг работать: забудьте о стрессе и плохой памяти

0:41
Здоровье

Жвательная резинка может положительно влиять на когнитивные функции, такие как концентрация, память, скорость реакции и уровень стресса, считают ученые.

Аристократка
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Аристократка

Жевание усиливает приток крови к мозгу за счет увеличения частоты сердечных сокращений, еще оно активирует области мозга, которые отвечают за память и внимание.

А сам процесс жевания резинки может снять усталость и ускоряет реакцию на 10-12 минут, пишет KP. RU.

Так жвачка поможет вам в борьбе со стрессом, уверены исследователи.

По их словам, ритмичный процесс жевания способен снизить уровень кортизола — гормона стресса.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Красота и стиль
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Последние материалы
Что происходит с телом животных во время спячки: это удивительно
Ваша еда не пахнет так, как в ресторане: ошибка, которую совершают все
Четыре дебютанта Формулы-1 не финишировали: кто оказался неспособным к борьбе?
Опасный Таиланд: клещи испортили отдых семье из Петербурга
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Электромобили без долгой зарядки: новое решение уже на подходе
Граймс в отчаянии: Илон Маск игнорирует её просьбы оградить детей от публичности
Новый рекорд Соляриса: сколько автомобилей сошло с конвейера
ТОП-5 десертов СССР, которые любят и сейчас
Эта вкусняшка заставит мозг работать: забудьте о стрессе и плохой памяти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.