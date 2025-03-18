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Как пить кофе и не стареть: лайфхак, который разозлит производителей косметики

2:00
Здоровье

Кофе давно перестал быть напитком, вызывающим однозначную тревогу у врачей. Исследования подтверждают его положительное влияние на сердце, сосуды и даже мозг.

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Однако польза кофе во многом зависит от сорта, способа приготовления и добавок. Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, какой кофе выбрать и как его пить, чтобы сохранить здоровье.

Арабика или робуста

  • Арабика: мягкий вкус, меньше кофеина, высокая кислотность.
  • Робуста: крепкий и горький, содержит больше кофеина.

Совет: если у вас чувствительность к кофеину, выбирайте арабику — она мягче воздействует на организм.

Как правильно заваривать кофе

Метод приготовления влияет не только на вкус, но и на его свойства:

  • Фильтрованный кофе (капельная кофеварка, пуровер): содержит меньше кафестола и кавеола, которые могут повышать уровень холестерина.
  • Эспрессо, турка, френч-пресс: нефильтрованный, поэтому в нем больше веществ, влияющих на холестерин.

Вывод: если следите за уровнем холестерина, отдавайте предпочтение фильтрованному кофе.

Добавки: молоко, сахар, специи

  • Кофе с молоком: не вреден, но добавляет калории и жиры.
  • Растительное молоко (миндальное, соевое, овсяное): отличная альтернатива.
  • Сахар: ухудшает пользу кофе, лучше постепенно снижать его количество.
  • Кофе с маслом (кокосовым, сливочным): модный тренд, но научные данные о его пользе пока ограничены.

Какой кофе самый полезный?

  • Фильтрованный арабика без сахара — лучший вариант.
  • До 3 чашек в день — безопасная норма.
  • Главное — наслаждение напитком без негативных последствий для организма.

Кофе — ваш друг, если пить его умеренно и осознанно, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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