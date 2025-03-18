Как пить кофе и не стареть: лайфхак, который разозлит производителей косметики

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе давно перестал быть напитком, вызывающим однозначную тревогу у врачей. Исследования подтверждают его положительное влияние на сердце, сосуды и даже мозг.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Однако польза кофе во многом зависит от сорта, способа приготовления и добавок. Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, какой кофе выбрать и как его пить, чтобы сохранить здоровье.

Арабика или робуста

Арабика: мягкий вкус, меньше кофеина, высокая кислотность.

мягкий вкус, меньше кофеина, высокая кислотность. Робуста: крепкий и горький, содержит больше кофеина.

Совет: если у вас чувствительность к кофеину, выбирайте арабику — она мягче воздействует на организм.

Как правильно заваривать кофе

Метод приготовления влияет не только на вкус, но и на его свойства:

Фильтрованный кофе (капельная кофеварка, пуровер): содержит меньше кафестола и кавеола, которые могут повышать уровень холестерина.

(капельная кофеварка, пуровер): содержит меньше кафестола и кавеола, которые могут повышать уровень холестерина. Эспрессо, турка, френч-пресс: нефильтрованный, поэтому в нем больше веществ, влияющих на холестерин.

Вывод: если следите за уровнем холестерина, отдавайте предпочтение фильтрованному кофе.

Добавки: молоко, сахар, специи

Кофе с молоком : не вреден, но добавляет калории и жиры.

: не вреден, но добавляет калории и жиры. Растительное молоко (миндальное, соевое, овсяное): отличная альтернатива.

(миндальное, соевое, овсяное): отличная альтернатива. Сахар : ухудшает пользу кофе, лучше постепенно снижать его количество.

: ухудшает пользу кофе, лучше постепенно снижать его количество. Кофе с маслом (кокосовым, сливочным): модный тренд, но научные данные о его пользе пока ограничены.

Какой кофе самый полезный?

Фильтрованный арабика без сахара — лучший вариант.

До 3 чашек в день — безопасная норма.

Главное — наслаждение напитком без негативных последствий для организма.

Кофе — ваш друг, если пить его умеренно и осознанно, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

