Как пить кофе и не стареть: лайфхак, который разозлит производителей косметики
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Кофе давно перестал быть напитком, вызывающим однозначную тревогу у врачей. Исследования подтверждают его положительное влияние на сердце, сосуды и даже мозг.
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон
Однако польза кофе во многом зависит от сорта, способа приготовления и добавок. Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, какой кофе выбрать и как его пить, чтобы сохранить здоровье.
Арабика или робуста
- Арабика: мягкий вкус, меньше кофеина, высокая кислотность.
- Робуста: крепкий и горький, содержит больше кофеина.
Совет: если у вас чувствительность к кофеину, выбирайте арабику — она мягче воздействует на организм.
Как правильно заваривать кофе
Метод приготовления влияет не только на вкус, но и на его свойства:
- Фильтрованный кофе (капельная кофеварка, пуровер): содержит меньше кафестола и кавеола, которые могут повышать уровень холестерина.
- Эспрессо, турка, френч-пресс: нефильтрованный, поэтому в нем больше веществ, влияющих на холестерин.
Вывод: если следите за уровнем холестерина, отдавайте предпочтение фильтрованному кофе.
Добавки: молоко, сахар, специи
- Кофе с молоком: не вреден, но добавляет калории и жиры.
- Растительное молоко (миндальное, соевое, овсяное): отличная альтернатива.
- Сахар: ухудшает пользу кофе, лучше постепенно снижать его количество.
- Кофе с маслом (кокосовым, сливочным): модный тренд, но научные данные о его пользе пока ограничены.
Какой кофе самый полезный?
- Фильтрованный арабика без сахара — лучший вариант.
- До 3 чашек в день — безопасная норма.
- Главное — наслаждение напитком без негативных последствий для организма.
Кофе — ваш друг, если пить его умеренно и осознанно, сообщает Общественная Служба Новостей.
Уточнения
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру