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Клещи уже вышли на охоту: где в Подмосковье самая большая опасность стать жертвой укуса

2:48
Здоровье

Из-за тёплой зимы и ранней весны клещи проснулись в Подмосковье уже в марте. Первые случаи укусов зафиксированы, а специалисты предупреждают: сезон активности членистоногих начался раньше обычного.

Клещ, обнаруженный на коже человека
Фото: commons.wikimedia.org by Навахо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клещ, обнаруженный на коже человека

Опасные зоны и первые жертвы

Клещи, перезимовавшие в тёплую погоду, стали угрозой для людей и домашних животных. Уже в январе собаководы сообщали о первых находках паразитов в шерсти питомцев. В середине марта Роспотребнадзор и Минздрав Московской области официально объявили о начале клещевого сезона.

Особенно высокая концентрация клещей наблюдается в:

  • Сергиево-Посадском округе.
  • Дмитровском.
  • Талдомском.
  • Пушкинском.

В 2024 году в Подмосковье зарегистрировано более 11 тысяч случаев укусов клещей. В 2025-м ситуация может быть ещё сложнее из-за раннего пробуждения паразитов.

Чем опасны укусы клещей

Основные заболевания, переносимые клещами:

  • Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма): поражает нервную систему, суставы, сердце.
  • Клещевой энцефалит: приводит к поражению головного мозга, может быть смертельно опасен.

В прошлом году в Москве выявлено 1 245 случаев боррелиоза. Энцефалит в Подмосковье — редкость, но риск заражения сохраняется.

Как защититься от укусов клещей

  • Одежда: закрытая, светлых оттенков, с плотными манжетами.
  • Репелленты: обработка тела, одежды, дачного участка.
  • Осмотр: проверять себя и домашних животных после прогулок.
  • Скос травы: снижение популяции клещей на участке.

Что делать при укусе

  • Аккуратно извлечь клеща с помощью пинцета, нитки или клещедёра.
  • Обработать место укуса антисептиком (хлоргексидин, перекись водорода).
  • Сохранить клеща в контейнере и сдать в лабораторию.
  • Обратиться к врачу — при необходимости назначат экстренную профилактику.

Симптомы заражения могут появиться в течение месяца: красное кольцо вокруг укуса, слабость, температура, ломота в теле.

Вакцинация: надёжная защита от энцефалита

Против клещевого энцефалита есть вакцина:

  • 1-я доза: начало защиты.
  • 2-я доза: через 3 месяца.
  • 3-я доза: через 9 месяцев, даёт иммунитет на 3 года.

От боррелиоза вакцины нет, поэтому защита от клещей и раннее обращение к врачам — единственный способ избежать осложнений, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Энцефали́т (лат. encephalitis "воспаление мозга") — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс "itis" указывает на воспалительный характер заболевания).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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