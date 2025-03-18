Клещи уже вышли на охоту: где в Подмосковье самая большая опасность стать жертвой укуса

Из-за тёплой зимы и ранней весны клещи проснулись в Подмосковье уже в марте. Первые случаи укусов зафиксированы, а специалисты предупреждают: сезон активности членистоногих начался раньше обычного.
Клещи, перезимовавшие в тёплую погоду, стали угрозой для людей и домашних животных. Уже в январе собаководы сообщали о первых находках паразитов в шерсти питомцев. В середине марта Роспотребнадзор и Минздрав Московской области официально объявили о начале клещевого сезона.
Особенно высокая концентрация клещей наблюдается в:
В 2024 году в Подмосковье зарегистрировано более 11 тысяч случаев укусов клещей. В 2025-м ситуация может быть ещё сложнее из-за раннего пробуждения паразитов.
Основные заболевания, переносимые клещами:
В прошлом году в Москве выявлено 1 245 случаев боррелиоза. Энцефалит в Подмосковье — редкость, но риск заражения сохраняется.
Симптомы заражения могут появиться в течение месяца: красное кольцо вокруг укуса, слабость, температура, ломота в теле.
Против клещевого энцефалита есть вакцина:
От боррелиоза вакцины нет, поэтому защита от клещей и раннее обращение к врачам — единственный способ избежать осложнений, сообщают "Вести Подмосковья".
Энцефали́т (лат. encephalitis "воспаление мозга") — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс "itis" указывает на воспалительный характер заболевания).
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.