Клещи уже вышли на охоту: где в Подмосковье самая большая опасность стать жертвой укуса

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из-за тёплой зимы и ранней весны клещи проснулись в Подмосковье уже в марте. Первые случаи укусов зафиксированы, а специалисты предупреждают: сезон активности членистоногих начался раньше обычного.

Фото: commons.wikimedia.org by Навахо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клещ, обнаруженный на коже человека

Опасные зоны и первые жертвы

Клещи, перезимовавшие в тёплую погоду, стали угрозой для людей и домашних животных. Уже в январе собаководы сообщали о первых находках паразитов в шерсти питомцев. В середине марта Роспотребнадзор и Минздрав Московской области официально объявили о начале клещевого сезона.

Особенно высокая концентрация клещей наблюдается в:

Сергиево-Посадском округе.

Дмитровском.

Талдомском.

Пушкинском.

В 2024 году в Подмосковье зарегистрировано более 11 тысяч случаев укусов клещей. В 2025-м ситуация может быть ещё сложнее из-за раннего пробуждения паразитов.

Чем опасны укусы клещей

Основные заболевания, переносимые клещами:

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма): поражает нервную систему, суставы, сердце.

поражает нервную систему, суставы, сердце. Клещевой энцефалит: приводит к поражению головного мозга, может быть смертельно опасен.

В прошлом году в Москве выявлено 1 245 случаев боррелиоза. Энцефалит в Подмосковье — редкость, но риск заражения сохраняется.

Как защититься от укусов клещей

Одежда: закрытая, светлых оттенков, с плотными манжетами.

закрытая, светлых оттенков, с плотными манжетами. Репелленты: обработка тела, одежды, дачного участка.

обработка тела, одежды, дачного участка. Осмотр: проверять себя и домашних животных после прогулок.

проверять себя и домашних животных после прогулок. Скос травы: снижение популяции клещей на участке.

Что делать при укусе

Аккуратно извлечь клеща с помощью пинцета, нитки или клещедёра.

Обработать место укуса антисептиком (хлоргексидин, перекись водорода).

Сохранить клеща в контейнере и сдать в лабораторию.

Обратиться к врачу — при необходимости назначат экстренную профилактику.

Симптомы заражения могут появиться в течение месяца: красное кольцо вокруг укуса, слабость, температура, ломота в теле.

Вакцинация: надёжная защита от энцефалита

Против клещевого энцефалита есть вакцина:

1-я доза: начало защиты.

начало защиты. 2-я доза: через 3 месяца.

через 3 месяца. 3-я доза: через 9 месяцев, даёт иммунитет на 3 года.

От боррелиоза вакцины нет, поэтому защита от клещей и раннее обращение к врачам — единственный способ избежать осложнений, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Энцефали́т (лат. encephalitis "воспаление мозга") — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс "itis" указывает на воспалительный характер заболевания).

